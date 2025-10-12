Még az idén elindul a világ leghosszabb repülőjárata – egy egész napot tölthetünk a felhők között

A kínai China Eastern Airlines egy olyan új légijáratot vezet be, amely a Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtér és a Buenos Aires-i Ministro Pistarini nemzetközi repülőtér között közlekedik majd, az út 25,5 órát fog igénybe venni. A Daily Mail kitér arra, hogy az első ilyen gép az év végén, december 4-én száll fel, és az utasok közel 20.113 kilométert fognak megtenni a két nagyváros között. Hetente két járat indul, s bár „közvetlenek”, tartalmaznak egy kétórás megállót az új-zélandi Aucklandben.

Decemberben indul útjára a China Eastern Airlines ultrahosszú járata

Fotó: Unsplash

Nem lesz olcsó a China Eastern Airlines járata

A gépek ritkán használt légifolyosókon közlekednek majd a Csendes-óceán felett, mindezt az időmegtakarítás érdekében. A China Eastern Airlines a járatot a világ első olyan kereskedelmi útvonalaként jellemzi, amely a Föld két átellenes pontján fekvő városokat köt össze.

A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonalat a légitársaság fontos lépésnek tekinti egy új „Légi Selyemút” kiépítésében az Ázsia-Csendes-óceáni térség és Dél-Amerika között.

Eddig azoknak, akik Kína és Argentína között szerettek volna utazni, az átszállások miatt jellemzően több mint 30 órát kellett a levegőben tölteniük.

Az új, ultrahosszú repülőjárat nem lesz olcsó, mert a jegyárak a turistaosztályon 1130 és 1670 font (kb. 510 ezer és 755 ezer forint) között mozognak. A business classra a repülőjegy ára körülbelül 3700 font (kb. 1,67 millió forint).

A SkyScanneren található információk szerint Sanghajból Buenos Airesbe jelenleg a legrövidebb járat 29 órás, és 1 óra 25 perces átszállást tartalmaz Amszterdamban, a jegy ára pedig 2050 font (kb. 927 ezer forint). E két végpont között a legolcsóbb repülőút 922 fontba (kb. 417 ezer forint) kerül, viszont 54 óra és 43 perc hosszú, három csatlakozással.

További nonstop légi járatok indulhatnak

Korábban a Qantas is bejelentette, hogy 2027-ben elindít egy új, ultrahosszú távú útvonalat, amely körülbelül 20 órát vesz igénybe. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi konferenciáján az ausztrál légitársaság már betekintést is nyújtott abba, hogy mire számíthatnak az utasok a fedélzeten – írta meg a The Times.