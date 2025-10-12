Még az idén elindul a világ leghosszabb repülőjárata – egy egész napot tölthetünk a felhők között

A kínai China Eastern Airlines egy olyan új légijáratot vezet be, amely a Sanghaj-Putungi nemzetközi repülőtér és a Buenos Aires-i Ministro Pistarini nemzetközi repülőtér között közlekedik majd, az út 25,5 órát fog igénybe venni. A Daily Mail kitér arra, hogy az első ilyen gép az év végén, december 4-én száll fel, és az utasok közel 20.113 kilométert fognak megtenni a két nagyváros között. Hetente két járat indul, s bár „közvetlenek”, tartalmaznak egy kétórás megállót az új-zélandi Aucklandben.
Nem lesz olcsó a China Eastern Airlines járata
A gépek ritkán használt légifolyosókon közlekednek majd a Csendes-óceán felett, mindezt az időmegtakarítás érdekében. A China Eastern Airlines a járatot a világ első olyan kereskedelmi útvonalaként jellemzi, amely a Föld két átellenes pontján fekvő városokat köt össze.
A Sanghaj–Auckland–Buenos Aires útvonalat a légitársaság fontos lépésnek tekinti egy új „Légi Selyemút” kiépítésében az Ázsia-Csendes-óceáni térség és Dél-Amerika között.
Eddig azoknak, akik Kína és Argentína között szerettek volna utazni, az átszállások miatt jellemzően több mint 30 órát kellett a levegőben tölteniük.
Az új, ultrahosszú repülőjárat nem lesz olcsó, mert a jegyárak a turistaosztályon 1130 és 1670 font (kb. 510 ezer és 755 ezer forint) között mozognak. A business classra a repülőjegy ára körülbelül 3700 font (kb. 1,67 millió forint).
A SkyScanneren található információk szerint Sanghajból Buenos Airesbe jelenleg a legrövidebb járat 29 órás, és 1 óra 25 perces átszállást tartalmaz Amszterdamban, a jegy ára pedig 2050 font (kb. 927 ezer forint). E két végpont között a legolcsóbb repülőút 922 fontba (kb. 417 ezer forint) kerül, viszont 54 óra és 43 perc hosszú, három csatlakozással.
További nonstop légi járatok indulhatnak
Korábban a Qantas is bejelentette, hogy 2027-ben elindít egy új, ultrahosszú távú útvonalat, amely körülbelül 20 órát vesz igénybe. A Nemzetközi Légi Szállítási Szövetség (IATA) júniusi konferenciáján az ausztrál légitársaság már betekintést is nyújtott abba, hogy mire számíthatnak az utasok a fedélzeten – írta meg a The Times.
A fényűző repülőgépet tudományos kutatások alapján úgy tervezték meg, hogy az utazás után minél inkább elkerülhető legyen a jetlag, azaz az időzónaváltás-szindróma. Például olyan cirkadián ciklust (biológiai óra) követő világítást szereltek be, amely az emberi test természetes ritmusához, vagyis az alvás-ébrenlét körforgáshoz igazodik.
Ilyen körülmények között utazhatnak majd az utasok a Qantas ultrahosszú repülőjáratán:
A hosszú repülőúton a turistaosztályon az Airbus A350-es repülőgépein az eddigi legnagyobb – 84 centiméteres – lábtér szolgálja majd az utasok kényelmét a turistaosztályon. Két USB-C port is a rendelkezésükre fog állni a gyorstöltéshez, továbbá
- egy 33 centiméteres TV-képernyő,
- lábvédő háló
- és tárolóhely a szemüvegek és a személyes tárgyak számára.
Sőt, a fedélzeten közösségi tereket is kialakítottak, ahol az utasok számára lehetőség nyílik a testmozgásra, nyújtózkodásra, amelyet videós útmutatók is segítenek majd. A járaton utazóknak emellett ingyenes, nagy sebességű Wi-Fi és Bluetooth áll majd rendelkezésére.
Ezek a járatok a méretükhöz viszonyítva ugyanakkor a világon a legkevesebb ülőhellyel rendelkeznek a tágas kabinok, ágyak, dönthető fotelek és étkező sarkok kialakítása miatt.
Korábban beszámoltunk arról is, hogy a Qantas Airways először 2017-ben jelentette be a non-stop járatra vonatkozó terveit, azonban a koronavírus-járvány miatt a projekt jelentősen megkésett. A Project Sunrise-ra keresztelt légijáratokkal az utazók Sydneyből és Melbourne-ből olyan városokba repülhetnek majd, mint New York és London.
Hogyan lehetséges majdnem egy egész napot a levegőben tölteni?
Erre a HungaroControl egyik elemzése ad választ, amely mindenekelőtt azt említi, hogy az ultrahosszú repülőutak megvalósítása néhány évtizede még elképzelhetetlennek tűnt. Napjainkban azonban a legújabb generációs, nagy hatótávú repülőgépek, mint az Airbus A350-900ULR és a Boeing 787 Dreamliner már több mint 15 ezer kilométert is repülhetnek egyetlen felszállással.
A hosszú táv teljesítése azonban a technikai paraméterek mellett azon is múlik, hogy a légitársaságok miként tudják az utasok és a személyzet számára elviselhetővé tenni a majdnem egynapos repülést. Az ilyen extra hosszúságú utak szinte elviselhetetlenek lennének a turistaosztályon, pláne a fapados járatokon, ezért rendkívül fontos a kabin kialakítása:
annak érdekében, hogy az utasok számára minél kényelmesebbé tegyék az utazást, a gépeket luxuskiegészítőkkel és tágas terekkel látták el, az ülések ergonomikusabb kialakítása a kényelem megteremtésének egyik legfontosabb eleme.
A korszerű nyomásszabályozás segít abban, hogy kevésbé érezzék fáradtnak magukat az utasok, emellett rengeteg film, sorozat és zenei tartalom teszi elviselhetőbbé a hosszú utazást.
A személyzetnek külön pihenőhelyeket alakítottak ki a fedélzeten, a pilóták pedig váltásokban dolgoznak, így biztosítva a folyamatos működést egy közel teljes napig tartó úton.
Az ultrahosszú útvonalak elindulásával a világ nagyvárosai minden eddiginél közvetlenebb kapcsolatba kerülhetnek egymással, közelebb hozzák egymáshoz az embereket és a kontinenseket, ezek a nonstop járatok a technológiai fejlődés szimbólumai.