Chrysler

Több százezer gépjárművet hívnak vissza, mert kigyulladhatnak

Több százezer autót kénytelen visszahívni a Chrysler olyan elektromos meghibásodás miatt, ami akár a járművek kigyulladásához is vezethet.
A Chrysler 291.664 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, a hűtőventilátor elektromos hibája miatt - közölte az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA).

Chrysler, Noblesville - March 9, 2025: Ram Promaster 3500 Cargo Van display at a dealership. Ram offers the Promaster 3500 with a 3.6L VVT V6 engine. MY:2024
A Chrysler közel 300 ezer Ram ProMastert hív vissza
Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A Reuters kitér arra, hogy a bejelentés szerint a hűtőventilátor elektromos áramköre melegedhet túl, ami növeli a tűzveszélyt. A visszahívott járművek mindegyikében előfordul ez a meghibásodás, jelenleg keresik a megoldást az elhárítására. 

A Chrysler még a nyáron indított vizsgálatot

A biztonsági kockázatról az értesítő leveleket novemberben kapják meg az érintett gépjárműtulajdonosok. Amint megtalálják a végleges megoldást a hiba kiküszübölésére, újabb értesítést küldenek nekik.

A Chrysler a 2018 és 2026 között gyártott Ram ProMaster modelleket hívja vissza.

A MorningStar szerint a Chrysler anyavállalata, a Stellantis még júliusban indított vizsgálatot, miután azt észlelték, hogy egyes Ram ProMaster furgonoknál a hűtőventilátor modulból tűz csaphat ki. 

Megállapították, hogy a járműveket olyan hűtőventilátor modullal szerelhették össze, amely hajlamos a korai csapágykopásra, és nem megfelelő a biztosíték által nyújtott védelem. 

Az autógyártónak egyelőre nincs tudomása olyan balesetről, amit ez a meghibásodás okozott volna.

 

