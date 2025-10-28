Több százezer gépjárművet hívnak vissza, mert kigyulladhatnak

A Chrysler 291.664 járművet hív vissza az Egyesült Államokban, a hűtőventilátor elektromos hibája miatt - közölte az Egyesült Államok Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatala (NHTSA).

A Chrysler közel 300 ezer Ram ProMastert hív vissza

Fotó: Jonathan Weiss / Shutterstock

A Reuters kitér arra, hogy a bejelentés szerint a hűtőventilátor elektromos áramköre melegedhet túl, ami növeli a tűzveszélyt. A visszahívott járművek mindegyikében előfordul ez a meghibásodás, jelenleg keresik a megoldást az elhárítására.

A Chrysler még a nyáron indított vizsgálatot

A biztonsági kockázatról az értesítő leveleket novemberben kapják meg az érintett gépjárműtulajdonosok. Amint megtalálják a végleges megoldást a hiba kiküszübölésére, újabb értesítést küldenek nekik.

A Chrysler a 2018 és 2026 között gyártott Ram ProMaster modelleket hívja vissza.

A MorningStar szerint a Chrysler anyavállalata, a Stellantis még júliusban indított vizsgálatot, miután azt észlelték, hogy egyes Ram ProMaster furgonoknál a hűtőventilátor modulból tűz csaphat ki.

Megállapították, hogy a járműveket olyan hűtőventilátor modullal szerelhették össze, amely hajlamos a korai csapágykopásra, és nem megfelelő a biztosíték által nyújtott védelem.

Az autógyártónak egyelőre nincs tudomása olyan balesetről, amit ez a meghibásodás okozott volna.