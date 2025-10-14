Több mint egymilliárd dolláros csalást hiúsított meg az egyik legnagyobb bankkártya kibocsátó

A Visa az elmúlt öt évben több mint 12 milliárd dollárt fektetett különböző technológiába, többek között a csalások csökkentése és a hálózati biztonság fokozása érdekében. Ennek keretében a bankkártya kibocsátó társaság létrehozta a Visa Csalásmegelőzési Osztályát ( Visa Scam Disruption) is, amelynek működése jelentős sikereket hozott - számolt be közleményében a társaság. A mesterséges intelligencia sikerrel vizsgáik a csalás céljából létrejövő hálózatok felszámolásában is.

Sikeresen akadályozza meg a bankkártyás csalás sokféle módját a Visa új rendszere. Fotó: DexonDee / Shutterstock

A globális fizetések egyik vezető szereplője bejelentette, hogy úttörő csalásmegelőzési gyakorlata (Scam Disruption Practice) több mint 1 milliárd dollár értékű csalási kísérletet azonosított mindössze egy év alatt, amióta működésbe lépett. A közölt összegből több mint 260 millió dollárt csak Európában sikerült megmenteni az ügyfelek számára. Az egység világszerte ügyfelekkel és bűnüldöző szervekkel együttműködve több mint 25 000 csaló kereskedőt számolt fel.

A mesterséges intelligencia elterjedésének köszönhetően a csalók napról napra kifinomultabbak és skálázhatóbbak. A Visa Scam Disruption a mesterséges intelligencia jó célokra való használatával – mélyreható emberi szakértelemmel párosulva – igyekszik lépést tartani a bonyolult, rosszindulatú csalások azonosításával és megállításával, mielőtt azok hatással lennének a potenciális áldozatokra.

Gyakorlati példa a csalásellenes csapat munkájára

A csalásokban részt vevő kereskedői hálózatok felszámolása során, Európában a Visa csapata sikeresen felszámolt egy hatalmas, az EU-ban és Észak-Amerikában működő csalárd kereskedőkből álló bűnbandát. A hálózatban több mint ezer kereskedő vette célba a bankkártyabirtokosokat különféle módszerekkel: a hamis QR-kódok közzétételétől és a szociális manipulációs technikáktól kezdve a megtévesztő üzenetek és hirdetések (felugró ablakok) megjelenítéséig, amelyek célja, hogy a fogyasztókat rávegyék fizetési adataik megadására a feltörés érdekében. A hálózat több mint 44 millió dollár értékű bejelentett csalást követett el – de a hatóságokkal és a kártyaelfogadó bankokkal való együttműködésnek köszönhetően sikeresen felszámolták.

A Visa európai kockázatkezelési igazgatójaként szinte naponta látom az elektronikus fizetéseket fenyegető változó veszélyeket. A csalás személyes hatással van, és tartós pénzügyi és pszichológiai következményekkel járhat az emberekre és családjaikra nézve

— mutatott rá David Capezza, a Visa európai megbízott kockázatkezelési igazgatója a cég közleménye szerint. Hozzátette: az egy milliárd dolláros csalási kísérletek azonosítása jelentős mérföldkő, de ez csak a kezdet. Csapatunk minden nap azzal ébred, és fekszik hogy figyel arrra, kik a célpontok – akik szerelmet keresnek, vagy egy életre szóló nyaralást foglalnak, vagy új vállalkozást indítanak –, és mindent megteszünk a védelmükért – mondta a szakértő.