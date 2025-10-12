Már a közismert webáruházakban sem bízhatunk meg? Leemelhetik a bankszámlán lévő pénzünket?

Magyarországon is megjelentek azok a csaló webáruházak, amelyek egyszerűen kikerülik a kétfaktoros hitelesítésű bankkártyák védelmi rendszerét. Olyan webshopot hoznak ugyanis létre, amely a megszólalásig hasonlít egy ismert online kereskedő weboldalához. A vásárlás menete is a hagyományos: a kiválasztott termék vagy termékek esetében felkínálják a bankkártyás fizetés lehetőségét.

Egyes csaló webáruházak már a kétlépcsős hitelesítést is megkerülik

Fotó: Shutterstock

Ám hiába utaljuk el a vételárat, az áru soha nem érkezik meg, viszont a bankkártyáról folyamatosan kezdenek eltűnni 60-70 eurós, 20-30 ezer forintos összegek, mindenféle hitelesítés nélkül. A trükk, hogy a lekérés unión kívüli bankból érkezik, ahol már nem kötelező a kétfaktoros hitelesítés. Jelesül például Ciprus legnagyobb városából, Limasszolból – foglalja össze a Privátbankár a csalási módszer lényegét.

A bankok tájékoztatása szerint az utóbbi időben nagyot nőtt az ilyen típusú csalások száma, amit nem nagyon reklámoznak, hiszen akkor beismernék, hogy immár igen sérülékeny lett a kétfaktoros hitelesítés biztonsága.

Az ügyfél számára ilyenkor az az egyedüli megoldás, hogy új bankkártyát igényel, aminek pluszköltsége van, ráadásul egy bizonyos átfutási időre is fel kell készülni, amíg megérkezik a banktól. Addig pedig nem lehet kártyával fizetni.

Az egyszer használatos bankkártya lehet a megoldás

Ezt az átverési lehetőséget kikerülendő, egyes bankok egyszer használatos bankkártyával teszik biztonságosabbá az online vásárlást. Ezek a kártyák különösen hasznosak lehetnek kevésbé ismert webáruházakban, külföldi fizetési felületeken vagy egyszeri online vásárlások esetén. A megoldás 100 százalékos hatékonysággal zárja ki azokat a gyakori csalástípusokat is, amikor a vásárló – gyakran a rejtett, apró betűs feltételek miatt – akaratán kívül rendszeres fizetési kötelezettséget vállal.