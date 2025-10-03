Fontos határidő közeleg a vízóráknál – érdemes mielőbb lépni

A mellékmérők a felhasználók tulajdonában vannak, így azok cséréjéről a tulajdonosoknak kell gondoskodniuk. A cserét érdemes minél hamarabb kezdeményezni, ugyanis a megrendelések száma az év végére rendszerint jelentősen megnő, emiatt pedig hosszabb várakozási időre kell számítani - jelezte a vízművek.

Az idén is sok mellékvízmérő veszíti el a hitelességét, tehát mielőbb intézni kell a cserét. (Illusztráció)

Fotó: AFP

Az idén is sok mellékvízmérő veszíti el a hitelességét, tehát mielőbb intézni kell a cserét

A mellékvízmérő cserére a mérők meghibásodása vagy hitelességének lejárta esetén van szükség. A mérésügyről szóló 1991. évi XLV. szóló törvény értelmében joghatással járó mérést kizárólag hiteles mérőeszközzel lehet végezni, ami azt jelenti, hogy a szolgáltató és az elkülönített vízhasználó közötti tényleges fogyasztás szerinti elszámolás alapja csak hiteles mellékvízmérő lehet. A jelenleg érvényben levő jogszabályok (127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet ) értelmében a lakás-mellékvízmérő(k) hitelességi ideje 8 év. A 8. évben elvégzett mérőcsere időpontja nem befolyásolja a mérő hitelességét, így nem érdemes megvárni az év végét a mérőcserével. Amennyiben a hitelesség lejárati évében a mérőcsere és az üzembe helyezés nem valósul meg a mellékszolgáltatási szerződés megszűnik adott év december 31-el.

A hitelesítés éve a mérő számlapjáról és a vízdíjszámláról egyaránt ellenőrizhető.

A Fővárosi Vízművek figyelmeztett arra is, hogy a hitelességi idő lejárata után - ami az idén lejáró mérők esetén 2025. december 31. - a szolgáltató nem állíthat ki számlát az adott mérőn mért mennyiség alapján. A csere a legegyszerűbben és leggyorsabban a Fővárosi Vízművek munkatársainak, illetve a társaság szerződött partnereinek segítségével intézhető el. További információ a Fővárosi Vízművek honlapján érhető el.

Ha az érintettek a Fővárosi Vízművek dolgozóit bízzák meg a munka elvégzésével, 30 és 100 ezer forint közötti összeggel kell kalkulálniuk, a mérők számától függően.