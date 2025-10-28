Itt toborozzák a diákmunkásokat – mennyit lehet keresni a karácsonyi szezonban?

Bár a diákmunka legforgalmasabb szezonja hagyományosan a nyár, már korántsem csak a vakáció alatt van kiemelkedő kereslet a fiatal munkavállalók iránt. A Prodiák közvetítő tapasztalatai szerint a cégek egyre korábban, már október elején megkezdik a felkészülést a karácsonyi időszakra, hogy biztosítsák a megfelelő munkaerőt a megnövekedett forgalom idejére. De mennyit fizetnek az idei szezonban a diákmunka megrendelők?

Már keresik a cégek karácsonyra a diákmunka közvetítőket/Fotó: 123RF

Mennyit fizet a diákmunka?

Az igények legnagyobb része a kereskedelemhez és a logisztikához kötődik, ahol 2000-2300 forint számít jó órabérnek. A munkaerőpiac már gőzerővel készül a karácsonyi hajrára. A kiskereskedelemben és a logisztikában egyre több cég keres diákokat, hogy időben feltöltse a munkaerőhiányos pozíciókat az ünnepi roham előtt. A Prodiák tapasztalatai szerint: idén már októberben megindult a toborzás, a legszorgalmasabb fiatalok pedig akár bruttó 2000–2300 forintos órabérre és 300 ezer forintos havi keresetre is számíthatnak - közölték. „A kereskedelemben már most érzékelhető a felkészülés a kiemelt ünnepi szezonra. A szeptember alapvetően az iskolakezdésről szól, ilyenkor kevesebb diák tud munkát vállalni, vagy csak korlátozott óraszámban. Októbertől viszont ismét felélénkül a piac. A diákok felveszik a tanév ritmusát, és újra szóba jöhet számukra a munkavállalás, keresleti oldalról pedig megjelennek a karácsonyi időszakra vonatkozó igények” – mondta el Tóth Rozália, a Prodiák Iskolaszövetkezet vezetője. Hozzátette: innentől nincs megállás az év végéig. Az októberi élénkülés után novemberben és decemberben tovább erősödik a kereslet, és a forgalom alakulása, az árubeérkezések, illetve a felnőtt munkavállalók szabadságolásai miatt akár rövid határidővel is megjelenhetnek új igények a piacon.

Hova keresik a diákmunkásokat?

A szekértő elmondta, a legnagyobb kereslet értelemszerűen a kiskereskedelmi szektorban tapasztalható, úgy az üzleteknél, mint a raktárakban. Különösen sok diákot keresnek ilyenkor:

az árufeltöltési,

csomagolási,

logisztikai pozíciókba,

online rendelések feldolgozásával kapcsolatos munkakörökbe is nagy számban várjuk a fiatalokat.

A nyáron legnépszerűbb iparágak – a vendéglátás és a turizmus, illetve az ipari, termelő szektorok – ilyenkor kissé a háttérbe szorulnak, de azért nem tűnnek el a piacról. És ahogy az év egészében, ilyenkor is nagy számban érhetők el a gyakornoki pozíciók számos iparágban az SSC-szektortól az informatikáig, ahol a jövedelmen túl a diákok szakmai tapasztalatot is szerezhetnek.