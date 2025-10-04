Hírlevél

Magyar Posta

Ezzel a módszerrel a legkényelmesebb a csekkek befizetése

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Újabb digitális csatornán vált elérhetővé a mobilappokba beépülő, QR-kódos csekkbefizetés, miután együttműködési megállapodás született erről a Magyar Posta és az Erste Bank között. Már az Erste George mobilapplikációjában is igénybe vehető a digitális ügyintézés, aminek köszönetően közvetlenül a banki felületről intézhető a postai csekkek gyors és biztonságos befizetése.
A mobilappokba beépülő csekkbefizetés egyértelmű választ ad a lakossági igényekre: a Magyar Posta megbízásából az NRC által végzett kutatás szerint a számlafizetők 58 százaléka már most is az online lehetőségeket preferálja. A digitális ügyintézés térnyerése látványos, a felhasználók elsősorban a megbízhatóságot, gyorsaságot és egyszerűséget keresik – derül ki az erről kiadott közleményből

digitális ügyintézés, A rezsicsökkentés hatása még mindig erős
A digitális ügyintézés térnyerése elsősorban a megbízhatóságnak, gyorsaságnak és egyszerűségnek köszönhető
Fotó: Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks 

Digitális ügyintézés az Erste George appon keresztül

A George applikációba integrált, postai QR-kódos csekkbefizetés lehetősége is megfelel ezeknek az elvárásoknak. A megoldás lényege, hogy a felhasználó a csekken található QR-kódot a George App megnyitása után a telefon kamerájával beolvassa, így a befizetés adatai automatikusan megjelennek az alkalmazásban – ezzel minimalizálva a hibázási lehetőséget, gyorsítva a folyamatot, és teljes értékű online alternatívát nyújtva a postahelyi ügyintézésre.

A Magyar Posta kiemelt célja, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye digitális szolgáltatásait, különösen olyan partneri csatornákon keresztül, amelyek már eleve részei a lakosság napi pénzügyeinek

 – hangsúlyozta Láng Géza, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Ügyfeleink háromnegyede ma már kizárólag a mobilján intézi pénzügyeit, a számítógépet is használókkal együtt pedig a George-dzsal bankolók aránya már eléri a 89 százalékot. Az Erste ezért fejlesztéseinél a mobile-first elvet követi, vagyis elsősorban az applikáció fejlesztésére koncentrál. Indulása óta eltelt négy évben George több tucat új szolgáltatással és funkcióval bővült” – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A csekkes befizetés továbbra is az egyik leggyakoribb számlafizetési mód Magyarországon, különösen a papíralapú számlák esetében, amelyekből a lakosság 60 százaléka még rendszeresen kap. Ugyanakkor a felhasználók 75 százaléka már többféle csatornát is alkalmaz, így egyre nagyobb az igény az integrált megoldások iránt. A Magyar Posta célja, hogy az iCsekkben elérhetőhöz hasonló, QR-kódos csekkbefizetés banki applikációkban is hozzáférhető legyen, ezzel is hozzájárulva az egyszerű, kényelmes és biztonságos digitális ügyintézés térnyeréséhez.

Megnyílt az első magyarországi csodaposta

Ahogy az Origo beszámolt róla, az ügyfelek kényelmét szolgálja az a program is, amelynek részeként a hetekben a Magyar Posta Zrt. Nyíregyházán megnyitotta első olyan postapartnerségét, amely „Posta Drive" kényelmi szolgáltatást is nyújt. Az új postalétesítmény a Fokos utca 1/B szám alatti, teljeskörűen akadálymentesített épületnél várja ügyfeleit.

Az új nyíregyháza-kertvárosi postapartnerség a Start Nonprofit Kft. működtetésében kezdte meg szolgáltatását. A forradalmi „drive-through” létesítmény különlegessége, hogy az országban elsőként egy helyen biztosítja 

  • a készpénz-átutalási megbízások befizetését, 
  • a levélfeladást, 
  • a levélátvételt 
  • és a bankkártyás tranzakciókat 

anélkül, hogy az ügyfeleknek ki kellene szállniuk az autójukból. Ez különösen nagy könnyebbséget jelenthet a mozgáskorlátozott ügyfelek számára, de bárki számára elérhető, aki autója kényelméből intézné postai ügyeit.

 

