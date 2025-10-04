Ezzel a módszerrel a legkényelmesebb a csekkek befizetése

A mobilappokba beépülő csekkbefizetés egyértelmű választ ad a lakossági igényekre: a Magyar Posta megbízásából az NRC által végzett kutatás szerint a számlafizetők 58 százaléka már most is az online lehetőségeket preferálja. A digitális ügyintézés térnyerése látványos, a felhasználók elsősorban a megbízhatóságot, gyorsaságot és egyszerűséget keresik – derül ki az erről kiadott közleményből.

A digitális ügyintézés térnyerése elsősorban a megbízhatóságnak, gyorsaságnak és egyszerűségnek köszönhető

Fotó: Fotó: Havran Zoltán / Mediaworks

Digitális ügyintézés az Erste George appon keresztül

A George applikációba integrált, postai QR-kódos csekkbefizetés lehetősége is megfelel ezeknek az elvárásoknak. A megoldás lényege, hogy a felhasználó a csekken található QR-kódot a George App megnyitása után a telefon kamerájával beolvassa, így a befizetés adatai automatikusan megjelennek az alkalmazásban – ezzel minimalizálva a hibázási lehetőséget, gyorsítva a folyamatot, és teljes értékű online alternatívát nyújtva a postahelyi ügyintézésre.

A Magyar Posta kiemelt célja, hogy minél szélesebb körben hozzáférhetővé tegye digitális szolgáltatásait, különösen olyan partneri csatornákon keresztül, amelyek már eleve részei a lakosság napi pénzügyeinek

– hangsúlyozta Láng Géza, a Magyar Posta Zrt. elnök-vezérigazgatója.

„Ügyfeleink háromnegyede ma már kizárólag a mobilján intézi pénzügyeit, a számítógépet is használókkal együtt pedig a George-dzsal bankolók aránya már eléri a 89 százalékot. Az Erste ezért fejlesztéseinél a mobile-first elvet követi, vagyis elsősorban az applikáció fejlesztésére koncentrál. Indulása óta eltelt négy évben George több tucat új szolgáltatással és funkcióval bővült” – mondta el Jelasity Radován, az Erste Bank Zrt. elnök-vezérigazgatója.

A csekkes befizetés továbbra is az egyik leggyakoribb számlafizetési mód Magyarországon, különösen a papíralapú számlák esetében, amelyekből a lakosság 60 százaléka még rendszeresen kap. Ugyanakkor a felhasználók 75 százaléka már többféle csatornát is alkalmaz, így egyre nagyobb az igény az integrált megoldások iránt. A Magyar Posta célja, hogy az iCsekkben elérhetőhöz hasonló, QR-kódos csekkbefizetés banki applikációkban is hozzáférhető legyen, ezzel is hozzájárulva az egyszerű, kényelmes és biztonságos digitális ügyintézés térnyeréséhez.