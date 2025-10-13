Pénzt ad ez a magyar diszkontlánc, ha a Lidl, Aldi, vagy az Auchan olcsóbb náluk

A hazai kiskereskedelmi piac változatos, sokszínű, és meglehetősen kompetitív, amelyen – miként az Origo megírta – egy-egy, külföldön már bizonyított, de nálunk még kevésbé ismert modell szerint működő üzletláncok is megtalálhatják számításukat (és üzleti sikerüket) a hipermarketek és a diszkontok között. A QQExpress után érdemes legalább egy cikkben kitérni a Brutál Diszkont nevű láncra is, mely honlapjuk szerint jelenleg 16 üzletet működtet a piacon, ebből 15-öt Budapesten, 1-et pedig Érden (némelyiket Akciópont, vagy Market Point néven).
Nem bízták a véletlenre: brutális a neve a magyar diszkontnak
A Brutál Diszkont magyar tulajdonú üzlet, és azzal szólítja meg a fogyasztókat, hogy mindennapi élelmiszereket, vegyi árukat, kozmetikai cikkeidet, tejtermékeket és egyéb termékeket is olcsón lehet náluk megvásárolni. (Persze azt fontos tisztázni, hogy mit jelent az „olcsó” ebben a keretben, erre alább térünk ki.)
A cég emellett azt ígéri, hogy bizonyos, elve „jóárasított” termékek esetén meghatározott mennyiség egyszerre történő vásárlásakor mennyiségi kedvezményre is számíthat a vásárló, melynek mértéke akár 15 százalék is lehet.
A cég szerint áraik valójában már nem is a kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi árakhoz állnak közel, amellett, hogy ezen felül rendszeresen hirdetnek árakciókat.
Az áraikra vonatkozóan – pontosabban arról, hogy állításuk szerint olcsóbbak más piaci szereplőknél – azt mondjk, hogy mivel cégcsoportjuk egyik fő területe a vegyi áru import és nagykereskedelem, így Magyarországon működő partnereik mellett az EU számos országából kamionos mennyiségben vásárolják meg az árucikkeket, melyek a nagykereskedelmi lánc kihagyásával kerülnek közvetlenül a boltjaikba. Ezáltal jelentős költségmegtakarítást érnek el, így vásárlóik is olcsóbban tudnak vásároln náluk.
Ezt ígérik dupla árgaranciaként
Érdemes kitérni arra, hogy mit jelent vagy jelenthet az, hogy a vállalat magát „olcsóként”, a többi piaci szereplőnél is alacsonyabb árakat kínáló üzletláncként határozza meg, ami nyilván elsődleges rezonálás a híresen árérzékeny magyar fogyasztói piacra. Ebben konkrétumot jelenthet az, hogy a vállalat nyilvános tájékoztatása szerint „dupla árgaranciát” kínál.
Értelmezésükben ez azt jelenti, hogy amennyiben a vásárló egy másik hipermarketben olcsóbban megtalálja valamelyik terméküket, akkor akár a különbözet dupláját is kifizetik neki. Ezzel a vásárlás napjától számított 1 héten át élhet a vásárló, teljesítéséhez a cég azt kéri, hogy a vásárló mutassa fel neki a vásárlásához kapott nyugtát, vagy fotóval igazolja, hogy máshol kedvezőbb áron lehet hozzájutni a termékhez (s persze vásárolja meg náluk is a terméket).
Érdemes ugyanakkor arra felhívni a figyelmet, hogy bár a magyar vállalat ezzel nyilvánvalóan a versenytársait is megszólítja a vásárlók mellett (ez elég nyilvánvaló abból, hogy honlapjukon szerepeltetik a nagyobb, közismertnek tekinthető kiskereskedelmi láncok logóit ajánlatuk mellett), ebből még nem következik, hogy a vásárlók nagy számban tudnak élni ezzel a lehetőséggel.
Ehhez ugyanis
- egyrészt szükség van arra, hogy több terméknél legyen átfedés a kínálatuk és a versenytársak kínálata között;
- másrészt ha áraikkal valóban alatta maradnak versenytársaik kínálatának, akkor kevés alkalom lehet, amikor vásárlóiknak valóban pénzt fizetnek ki az árgarancia jegyében (másik oldalról közelítve: a vállalatnak nem érné meg ezt a garanciát fenntartani és kínálni, ha versenytársai a termékeknél rendszeresen drágábbnak bizonyulnának, mint amennyiért a versenytársakál beszerezhetők).
A cég üzletei egyébként jellemzően a diszontoknál hosszabb nyitvtartási időben működnek, jellemzően 6 órakor nyitnak, és van amelyik 22, mások 23 órakor zárnak, de van olyan üzletük is, ami 24 óráig tart nyitva.
A beszállítói lánc egyes elemeinek kihagyása egyébként valóban alkalmas lépés lehet arra, hogy egy vállalat sokat spóroljon költségein, ezáltal egyes árucikkeket olcsóbban kínáljon vevőinek. Bár a párhuzam nem minden elemében azonos, de a Temu indulásakor többek között azért tudott lehetetlenül olcsón árusítani partnerei termékkínálatából, mert egyrészt vállalt bizonyos mértékű veszteséget, másrészt logiszikai és raktározási lépőcsőket kihagyva, közvetlenül címre küldte el a rendelt árucikkeket kisértékű küldeményekként.