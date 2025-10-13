Pénzt ad ez a magyar diszkontlánc, ha a Lidl, Aldi, vagy az Auchan olcsóbb náluk

A hazai kiskereskedelmi piac változatos, sokszínű, és meglehetősen kompetitív, amelyen – miként az Origo megírta – egy-egy, külföldön már bizonyított, de nálunk még kevésbé ismert modell szerint működő üzletláncok is megtalálhatják számításukat (és üzleti sikerüket) a hipermarketek és a diszkontok között. A QQExpress után érdemes legalább egy cikkben kitérni a Brutál Diszkont nevű láncra is, mely honlapjuk szerint jelenleg 16 üzletet működtet a piacon, ebből 15-öt Budapesten, 1-et pedig Érden (némelyiket Akciópont, vagy Market Point néven).

Olcsóságot és dupla árgaranciát ígér egy magyar diszkont (illusztráció)

Fotó: Stock-Asso / Shutterstock

Nem bízták a véletlenre: brutális a neve a magyar diszkontnak

A Brutál Diszkont magyar tulajdonú üzlet, és azzal szólítja meg a fogyasztókat, hogy mindennapi élelmiszereket, vegyi árukat, kozmetikai cikkeidet, tejtermékeket és egyéb termékeket is olcsón lehet náluk megvásárolni. (Persze azt fontos tisztázni, hogy mit jelent az „olcsó” ebben a keretben, erre alább térünk ki.)

A cég emellett azt ígéri, hogy bizonyos, elve „jóárasított” termékek esetén meghatározott mennyiség egyszerre történő vásárlásakor mennyiségi kedvezményre is számíthat a vásárló, melynek mértéke akár 15 százalék is lehet.

A cég szerint áraik valójában már nem is a kiskereskedelmi, hanem a nagykereskedelmi árakhoz állnak közel, amellett, hogy ezen felül rendszeresen hirdetnek árakciókat.

Az áraikra vonatkozóan – pontosabban arról, hogy állításuk szerint olcsóbbak más piaci szereplőknél – azt mondjk, hogy mivel cégcsoportjuk egyik fő területe a vegyi áru import és nagykereskedelem, így Magyarországon működő partnereik mellett az EU számos országából kamionos mennyiségben vásárolják meg az árucikkeket, melyek a nagykereskedelmi lánc kihagyásával kerülnek közvetlenül a boltjaikba. Ezáltal jelentős költségmegtakarítást érnek el, így vásárlóik is olcsóbban tudnak vásároln náluk.

Ezt ígérik dupla árgaranciaként

Érdemes kitérni arra, hogy mit jelent vagy jelenthet az, hogy a vállalat magát „olcsóként”, a többi piaci szereplőnél is alacsonyabb árakat kínáló üzletláncként határozza meg, ami nyilván elsődleges rezonálás a híresen árérzékeny magyar fogyasztói piacra. Ebben konkrétumot jelenthet az, hogy a vállalat nyilvános tájékoztatása szerint „dupla árgaranciát” kínál.