kiskereskedelmi lánc

Utál sorban állni? Hihetetlen újítás jön egy magyar boltban

Érintésmentes átvételt kínálak a dm drogérialánc üzleteiben működtetett dmBOX-ok, melyek lehetőségeit most új szolgáltatással egészítette ki a vállalat. Tájékoztatásuk szerint az applikációt használó vásárlóknak lehetőségük van az általuk vásárolt termékek összekészítését, és egy üzletben működő dmBOX-ba történő előkészítését kérni. Az összekészített termékeket így elegendő az üzletben történő válogatás kihagyásával átvenni a berendezésből.
A dm Magyarországon is a jelentősebb kiskereskedelmi láncok közé tartozik, üzleteinek száma meghaladja a 250-et. A tavaly ősszel lezárult gazdasági évükről kiadott adataik szerint a dm Magyarország forgalma több mint 244 milliárd forint volt, a bolti forgalom 17 százalékkal nőtt, az online forgalom pedig 20,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A vállalat által ajánlott újdonság szolgáltatásként a fizikai bolti vásárlás és az online vásárlás határán helyezhető el.

A dm által közreadott képen az egyik boltjukban látható árcímkékről készített felvétel (illusztráció)
Elmondta a dm, kiknek ingyenes a szolgáltatás

A kiskereskedelmi lánc TikTok-csatornáján megjelent videó szerint a szolgáltatás igénybe vételéhez online vagy applikációban történő vásárlásnál az „expressz átvétel” vagy az „átvétel a dm üzletben” lehetőséget kell választani. Amikor a boltban elkészülnek a termékek összekészítésével, a rendelést elhelyezik a dmBOX-ban, értesítik a vásárlót, aki a nyitvatartási időn belül, a neki alkalmas időpontban érintésmentes fizetéssel át tudja venni az árucikkeket.

A dm tájékoztatásában kiemeli: 

a szolgáltatás ingyenes a regisztrált és bejelentkezett vásárlók számára.

A budapesti üzleteken kívül több magyarországi nagyvárosban találkozhatnak a vásárlók dmBOX-okkal, így ezt a szolgáltatást ezekben a boltokban is igénybe tudják venni. Erről részleteket az áruházlánc videójából lehet megtudni:

@dm.magyarorszag Te hallottál már a dm Boxokról? 👀📦#dmmagyarorszag #dmbox ♬ eredeti hang - dm_magyarorszag

Emlékezetes, hogy tavasszal komoly árcsökkenés zajlott a magyarországi drogériákban. Ennek oka az a családokat és nyugdíjasokat védő kormányzati intézkedés volt, melynek nyomán a drogériákban is mérséklődött az árrés. Miként akkor az Origo megírta, a kormány a drogériákban 30 különböző termékkategóriában – többek között háztartási és vegyi áruk, valamint tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében – az árrés mértékét egységesen 15 százalékra csökkentette, így az érintett termékek közel 25 százalékkal lettek olcsóbbak az intézkedés nyomán lényegében azonnal.

 

