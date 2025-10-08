Utál sorban állni? Hihetetlen újítás jön egy magyar boltban

A dm Magyarországon is a jelentősebb kiskereskedelmi láncok közé tartozik, üzleteinek száma meghaladja a 250-et. A tavaly ősszel lezárult gazdasági évükről kiadott adataik szerint a dm Magyarország forgalma több mint 244 milliárd forint volt, a bolti forgalom 17 százalékkal nőtt, az online forgalom pedig 20,5 százalékkal bővült az előző év azonos időszakához képest. A vállalat által ajánlott újdonság szolgáltatásként a fizikai bolti vásárlás és az online vásárlás határán helyezhető el.

A dm által közreadott képen az egyik boltjukban látható árcímkékről készített felvétel (illusztráció)

Fotó: dm

Elmondta a dm, kiknek ingyenes a szolgáltatás

A kiskereskedelmi lánc TikTok-csatornáján megjelent videó szerint a szolgáltatás igénybe vételéhez online vagy applikációban történő vásárlásnál az „expressz átvétel” vagy az „átvétel a dm üzletben” lehetőséget kell választani. Amikor a boltban elkészülnek a termékek összekészítésével, a rendelést elhelyezik a dmBOX-ban, értesítik a vásárlót, aki a nyitvatartási időn belül, a neki alkalmas időpontban érintésmentes fizetéssel át tudja venni az árucikkeket.

A dm tájékoztatásában kiemeli:

a szolgáltatás ingyenes a regisztrált és bejelentkezett vásárlók számára.

A budapesti üzleteken kívül több magyarországi nagyvárosban találkozhatnak a vásárlók dmBOX-okkal, így ezt a szolgáltatást ezekben a boltokban is igénybe tudják venni. Erről részleteket az áruházlánc videójából lehet megtudni:

Emlékezetes, hogy tavasszal komoly árcsökkenés zajlott a magyarországi drogériákban. Ennek oka az a családokat és nyugdíjasokat védő kormányzati intézkedés volt, melynek nyomán a drogériákban is mérséklődött az árrés. Miként akkor az Origo megírta, a kormány a drogériákban 30 különböző termékkategóriában – többek között háztartási és vegyi áruk, valamint tisztálkodási és szépségápolási cikkek esetében – az árrés mértékét egységesen 15 százalékra csökkentette, így az érintett termékek közel 25 százalékkal lettek olcsóbbak az intézkedés nyomán lényegében azonnal.