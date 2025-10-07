Kiderült, mire kacsintgat most a Dzsingisz kán

Megújuló energiával hajtott adatközpontok építésébe fogna Mongólia, egyúttal ezzel beindítaná első állami befektetési alapjának, a Dzsingisz kánról elnevezett befektetési vállalatnak a működését. Az 1,4 milliárd dollár értékű eszközállománnyal tavaly áprilisban elindított alapnak az a célja, hogy megtérülő befektetésekkel járuljon hozzá az ország természeti kincseinek kiaknázásához, azon keresztül az infrastrukturális fejlesztésekhez és a társadalmi jólét növekedéséhez.

A Dzsingisz kán-alap az adatközpontok felé kacsintgat

Az imént jelezett törekvéseinek megvalósításához az alap beszállna a megújuló energiákra épülő iparágakba is, mégpedig nagyléptékű termelők és hálózati fejlesztések megvalósításával. A CNBC cikke szerint az ország célja az, hogy saját szükségleteinek kiszolgálásán túl előrelépést érjen el a zöldenergia exportjának.

Az adatközpontok telepítésével pedig egy épp újra felfutó, a mesterséges intelligencia révén új korszakba lépő iparág kibontakozásába kapcsolódnának be Mongóliában.

„Hatalmas földterületeink állnak rendelkezésre, több tevékenységhez, például adatközpontok működtetéséhez” - nyilatkozta egy szingapúri eseményen Temuulen Bayaraa, a Dzsingisz kán-alap vezérigazgatója.

A kelet-ázsiai ország tervei szerint különleges gazdasági övezeteket kialakítva biztosítanának helyet az adatközpontoknak, miközben olyan, korszerű technológiai megoldásokra és fenntarthatóságra épülő városfejlesztéseken dolgoznak, mint Hunnu város projectje.

Nem Mongólia az egyetlen ázsiai ország, mely részt vállalna az adatközpontok iránti óriási igény kielégítésében. Japán, Szingapúr és Malajzia szintén bejelentette, hogy növelik befektetéseiket ebbe az iparágba.

Energiaigényes iparágba lépnének be a mongolok

A mongol kormányra egyre nagyobb nyomás nehezedik, hogy aknázza ki az ország ásványkincseit, vagy dolgozza ki a közvetlen hasznosítás rendszerét, és számolja fel az ágazatban jelen lévő korrupciót. Az év elején a fővárosban, Ulánbátorban zajló korrupcióellenes tüntetések hatására a korábbi miniszterelnök lemondott hivataláról.