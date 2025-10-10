Senki sem gondolta volna, milyen sokba került az Izrael és a Hamász közti háború az amerikaiaknak

A háború lezárásáról szóló dokumentumot Egyiptomban írták alá, amelynek értelmében az izraeli hadsereg huszonnégy óra alatt befejezi a felkészülést a kivonulásra a megállapodás szerinti vonalig - ezután Izrael az övezet területének ötvennégy százalékát fogja ellenőrzése alatt tartani. A Gázai övezetben egyiptomi, katari és török erők ellenőrzik majd a rendet, együttműködésben az amerikai hadsereggel és Izraellel. A Hamász lefegyverzése az arab országok feladata lesz. A megállapodás az Egyesült Államok elnökének, Donald Trumpnak szeptember végén bemutatott, 20 pontos átfogó béketervén alapul.

Péntek hajnalban az izraeli kormány jóváhagyta a túszok szabadon bocsátásáról és a Gázai övezeti háború befejezéséről szóló megállapodást. Benjámin Netanjahu a tárgyaláson külön köszönetet mondott az Egyesült Államok elnökének a támogatásáért

Fotó: BORIS ROESSLER / DPA

Az Egyesült Államok több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra

A Hamász 2023. október 7-én történt terrorakciója óta minkét oldalon óriási veszteségek történtek, emberéletek tízezrei, értékes természeti területek és élőlények sokasága, valamint hatalmas mennyiségű infrastruktúra esett áldozatul a háborúnak. Tehát a béke mindenkinek az érdekében állt. Egy frissen publikált kutatás szerint, azonban a tűzszünet hírére az amerikai adófizetők is jócskán fellélegezhetnek. Az Egyesült Államok ugyanis elképesztően magas összeget; több mint 30 milliárd dollárt költött a gázai háborúra és a kapcsolódó közel-keleti konfliktusokra.

A Brown Egyetem tanulmányából kiderült, hogy az amerikaiak a több mint 10 ezer milliárd forintnak megfelelő dollár több mint a felét Izrael katonai támogatására fordították. A kutatás szerint 2023 októbere és 2025 szeptembere között az Egyesült Államok 21,7 milliárd dollárt fordított katonai segélyre legfőbb közel-keleti szövetségesének, Izraelnek, míg további közel 10 milliárd dollárt költött Jemenben, Iránban és a régió más részein végrehajtott műveletekre a konfliktus átgyűrűzésével kapcsolatban.

A 2023. október 7. óta eltelt két évben az Egyesült Államok jelentős költségeket könyvelhetett el számos katonai akció során, amelyek az amerikai, izraeli és szövetséges érdekeket támogatták a tágabb Közel-Keleten. Linda J. Bilmes közgazdász (a Harvard Egyetem vezető előadója) becslése szerint ezeknek az akcióknak a költségei 2025 szeptemberéig 9,65 és 12,07 milliárd dollár között mozognak. Ez a kiadás magában foglalja az amerikai hadsereg folyamatos Vörös-tengeri és Ádeni-öbölben való jelenlétét, valamint az Irán ellen irányzott katonai hadműveletet is, amelyben az Egyesült Államok hét B–2-es lopakodó bombázója mért csapást Irán atomlétesítményeire.

