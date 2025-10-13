Ezt nem láttuk jönni! Elképesztő, hogy festenek mára a falvak, ahol egyeurós házakat osztogatnak

Az egyeurós házak koncepciója azóta is annyira népszerű Olaszországban, hogy folyamatosan jelentkeznek az új települések a programra. És a kezdeményezés úgy tűnik, hogy egyre nagyobb sikereket könyvelhet el. A CNN a programban résztvevő egyik legelső olasz városkában készített riportot.

A szicíliai Mussomeliben már több száz külföldi vett egyeurós házat. Fotó: Shutterstock

Noha az egyeurós csak a beugró, de még így is jó üzlet lehet az ingatlanvásárlás

Habár az egyeurós ár nagyon csalogató, a valódi árnak ez természetesen csak a töredéke. Az egy euró ugyanis csupán a vételár, erre jönnek még a közjegyzői díjak, az illetékek, és az adók is, így mindennel együtt körülbelül 5000 eurót kell fizetni a házakért. A hirdetett ingatlanok emellett általában egy komolyabb felújításra is szorulnak, amelyet a vásárlónak garantálnia kell, hogy elvégzi.

Sőt az új tulajdonosnak záros határidőn belül kell felújítania a megszerzett ingatlant. A határidő helyszínenként változik: van, ahol két hónapon, máshol egy éven belül kell beadni a felújítási terveket. Ugyanakkor nem muszáj a pincétől a padlásig kikupálni a megvett házat. A hatóságok olykor azzal is megelégednek, ha a tulajdonos például helyrehozza a homlokzatot. Összességében tehát, viszonylag kedvező áron lehet hozzájutni egy-egy meseszép mediterrán villához, így nem csoda, hogy már több ezren éltek a lehetőséggel.

A szicíliai Mussomeliben például már több száz külföldi telepedett le, akik a CNN-nek arról számoltak be, hogy igazi olasz életérzést kaptak a pénzükért. A Szicília középső részén fekvő település még 2017-ben indította el az egy eurós ingatlanvásárlási programot. Igaz, a projekt magában foglalta a „prémium” otthonok eladását is, amelyek kevesebb beavatkozást igényelnek, és gyakran teljesen lakhatóak. Ez utóbbiakat 10 ezer eurótól kezdődően árazták be. A városi tanács azóta körülbelül 450 ingatlant adott el, köztük 150 egyeurós otthont. A településen ennek köszönhetően mára 18 különböző nemzetiség él, akik sikerrel visszafordították a népességfogyást. Sőt a felújítások miatt a helyi építőipar is fellendült, új éttermek és panziók nyíltak, a turizmus pedig több mint 900 százalékkal nőtt meg 2016 óta.