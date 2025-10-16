Megkongatták a vészharangot: hamarosan hatalmas éhínség jöhet

A római székhelyű ügynökség a "Veszélyben a mentőöv" című jelentésében kiemelte, hogy az élelmiszersegélyekre szánt adományok gyérülése miatt akár több mint 13 millió ember kerülhet át az ENSZ ötfokozatú élelmezésbiztonsági skáláján a válságos" minősítésből az éhínséget megelőző "vészhelyzeti" minősítésbe.
Éhínség jöhet: az ügynökség 2025-re 40 százalékkal kevesebb finanszírozásra számít
„Soha nem volt ilyen mély a szakadék aközött, hogy mit kellene tennünk és mit engedhetünk meg magunknak" - szögezte le Cindy McCain, a WFP igazgatója, hozzátéve, félő, hogy elveszítik az éhezés elleni küzdelem több évtizedes eredményeit. Példaként a Száhel-övezetet emelte ki, ahol korábban már 500 ezer embert sikerült megmenteni az éhínségtől, ám, mint mondta, valós a veszélye annak, hogy a segítség elmaradása nyomán a helyzet ismét romlani fog.
Az ügynökség 2025-re 40 százalékkal kevesebb finanszírozásra számít, azaz a tervezett költségvetés 6,4 milliárd dollárra csökken a 2024-es 10 milliárd dollárról - olvasható a közleményben, amelyben a veszélyeztetett országok között emelték ki a többi között Szudánt, a Kongói Demokratikus Köztársaságot és Haitit. Ráadásul Etiópia gazdasági csődje miatt hamarosan még több éhező lehet a 135 milliós országban is. A WFP legnagyobb adományozója, az Egyesült Államok, Donald Trump második elnöksége alatt jelentősen csökkentette a külföldre szánt segélyadományait, és hasonló lépést helyeztek kilátásba más nagyobb országok is.
A világon közel 700 millió ember él extrém szegénységben, kétharmaduk a Szubszaharai Afrikában
Azonban a segélyek elmaradása mellett a katonai konfliktusok, az éghajlatváltozás, és a társadalmi egyenlőtlenségek egyaránt szerepet játszanak a probléma súlyosbodásában. A fegyveres konfliktusok megzavarják az ellátási láncokat és a piacokhoz való hozzáférést, súlyos élelmiszer-bizonytalanságot teremtve ezzel milliók számára. A klímaváltozás következményében pedig fokozódott a szárazság, de a gyakoribbá váló árvizek is súlyosan megnehezítik a gazdák számára az élelmiszer-termelést.
A különösen a sebezhető régiókban, mint Szomália, Szudán, Dél-Szudán, Mali, Burkina Faso, a Kongói Demokratikus Köztársaság (DRC), Nigéria és Etiópia küzdenek súlyos élelmiszer-bizonytalansággal. Például Szomália az elmúlt négy évtized legsúlyosabb szárazságát éli át, ami tovább súlyosbítja az évek óta fennálló konfliktusokat és elvándorlást.
A szegénység és a társadalmi egyenlőtlenségek szintén korlátozzák az élelmiszerhez és erőforrásokhoz való hozzáférést, különösen a vidéki és marginalizált közösségekben. Az alacsony jövedelmek és a gyenge infrastruktúra gyakran azt eredményezik, hogy a marginalizált csoportok (különösen a nők és az őslakos közösségek) nem jutnak elegendő ételhez.