Elektromos átállás – messze még a kívánt cél?

Új modellek, így az elektromos hajtások is ösztönözték az újautó-piacot, ahol a harmadik egymást követő hónapban-időszakban mértek növekedést. Szeptemberig ugyanis az unión belül közel egy százalékkal több új autót helyeztek forgalomba az előző év azonos időszakához képest. A kilencedik hónapban egyedül tízszázalékos erős növekedést regisztráltak.
Az akkumulátoros elektromos autók piaci részesedése az év eleje óta változatlanul 16,1 százalék maradt, ami még mindig elmarad az átállás jelenlegi szakaszában szükséges ütemtől – ez legalább húszszázalékos részarány elérése. A hibrid elektromos járművek továbbra is a legnépszerűbb hajtásmódok között voltak a vásárlók körében.
A hibrid elektromos autók nyilvántartásai továbbra is növekednek, a piac 34,7 százalékát teszik ki, és továbbra is az EU-s fogyasztók preferált választása maradnak. Ugyanakkor a benzin- és dízelautók együttes piaci részesedése 37 százalékra esett vissza, szemben a 2024 azonos időszakában mért 46,8 százalékkal.
Az eddig regisztrált 2 234 058 új autó alapján a benzinüzemű autók piaci részesedése 34,4 százalékról 27,7-re esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóképpen, a dízelautók piaca 24,7 százalékkal csökkent, ami 9,3 százalékos részesedést jelent 2025 szeptemberében. Ezenkívül a 2025 szeptemberi éves változás 7,8 százalékos csökkenést mutatott a benzin és 14,3 százalékos csökkenést a dízel esetében.
A használtpiacon még alacsony az elektromos és hibrid modellek aránya, a kereslet viszont felfutóban
A használtautó-piacon ehhez képest a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi jelentése szerint a kínálat tízmillió forint alatti kategóriákban továbbra is meghatározó, de egyre nő a drágább modellek aránya.
Jelenleg a meeghirdetett autók 13,4 százalékát kínálják tízmillió forintnál drágábban,
a 2,5 millió forint alattiak részaránya közel 39 százalék. A hazai kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.
A kínálati árak szerint továbbra is a hibridek a legdrágábbak a használtautó-piacon: szeptemberben 12,06 millió forintos átlagáron szerepeltek a kínálatban. Az elektromos autók esetében 7,1, míg a hibrideknél 0,3 százalékos árcsökkenés volt tapasztalható egy év alatt. A dízel autók átlagosan 5,7 százalékkal drágábbak voltak, mint a benzinesek.
A Használtautó.hu felületén szeptemberben meghirdetett járművek közel fele volt benzinmeghajtású, 40,9 százaléka pedig dízel.
A hibridek kínálata 4,1, míg az elektromosoké 5,3 százalékos arányt képviselt. A kereslet viszont más képet mutat: az érdeklődések száma az elektromos autók esetében egy év alatt 37,5 százalékkal, a hibridek esetében 23,1 százalékkal nőtt. Ezzel párhuzamosan a dízel autók iránti kereslet 8,9, a benzineseké pedig 3,4 százalékkal csökkent 2024 szeptemberéhez képest.