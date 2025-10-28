Elektromos átállás – messze még a kívánt cél?

Új modellek, így az elektromos hajtások is ösztönözték az újautó-piacot, ahol a harmadik egymást követő hónapban-időszakban mértek növekedést. Szeptemberig ugyanis az unión belül közel egy százalékkal több új autót helyeztek forgalomba az előző év azonos időszakához képest. A kilencedik hónapban egyedül tízszázalékos erős növekedést regisztráltak.

Kevesebb belsőégésű motoros autót adnak el, de messze még az elektromos járművek kívánt térnyerése

Fotó: DasWeltauto

Az akkumulátoros elektromos autók piaci részesedése az év eleje óta változatlanul 16,1 százalék maradt, ami még mindig elmarad az átállás jelenlegi szakaszában szükséges ütemtől – ez legalább húszszázalékos részarány elérése. A hibrid elektromos járművek továbbra is a legnépszerűbb hajtásmódok között voltak a vásárlók körében.

A hibrid elektromos autók nyilvántartásai továbbra is növekednek, a piac 34,7 százalékát teszik ki, és továbbra is az EU-s fogyasztók preferált választása maradnak. Ugyanakkor a benzin- és dízelautók együttes piaci részesedése 37 százalékra esett vissza, szemben a 2024 azonos időszakában mért 46,8 százalékkal.

Az eddig regisztrált 2 234 058 új autó alapján a benzinüzemű autók piaci részesedése 34,4 százalékról 27,7-re esett vissza az előző év azonos időszakához képest. Hasonlóképpen, a dízelautók piaca 24,7 százalékkal csökkent, ami 9,3 százalékos részesedést jelent 2025 szeptemberében. Ezenkívül a 2025 szeptemberi éves változás 7,8 százalékos csökkenést mutatott a benzin és 14,3 százalékos csökkenést a dízel esetében.

A használtpiacon még alacsony az elektromos és hibrid modellek aránya, a kereslet viszont felfutóban

A használtautó-piacon ehhez képest a Használtautó.hu és a Központi Statisztikai Hivatal (KSH) szeptemberi jelentése szerint a kínálat tízmillió forint alatti kategóriákban továbbra is meghatározó, de egyre nő a drágább modellek aránya.

Jelenleg a meeghirdetett autók 13,4 százalékát kínálják tízmillió forintnál drágábban,

a 2,5 millió forint alattiak részaránya közel 39 százalék. A hazai kínálati átlagár 2025 szeptemberében 5,6 millió forint volt, ami enyhe (kb. 3,7 százalékos) növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest.