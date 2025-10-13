Bemondták a drámai számot: 700 millióan vannak sötétben

Az összképre tekintve az elektromosságboz való hozzáférés globálisan stagnált 2024-ben, mert az előző évhez képest világviszonylatban csekély mértékben csökkent a hozzáféréssel nem rendelkezők száma, többek között azért, mert a népesség növekedése különösen a nem ellátott területeken volt jelentősebb – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss riportjából. A szervezet jelentéséhez fűzött értékelése alapján ez azt jelenti, hogy áram híján mintegy 730 millió ember „maradt a sötétben”.

2024-ben 730 millió embernek nem volt hozzáférése az elektromossághoz (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Elektromosság: még mindig több száz millióan élnek nélküle

A kontinentális bontásban látható adatok alapján kijelenthető, hogy az elektromossághoz való hozzáférésben a Szaharától délre első régióban a legrosszabb a helyzet: a világon minden tíz olyan emberből, aki nem jut hozzá áramszolgáltatáshoz vagy nincs egyéni megoldása az elektromos energiához való hozzáféréshez, nyolc ebben a térségben él.

Az IEA szerint az elektromossághoz való hozzáférésben 2020 óta – azaz a koronavírus-világjárvány első éve óta – nem történt jelentős változás, a 2025-re vonatkozó előzetes adatok pedig azt sugallják, hogy ebben a tendenciában egyelőre nem várható gyökeres változás.

Ennek főként pénzügyi okai vannak, az elektromos áramhoz való hozzáférés kiépítése a hiányos térségekben ugyanis költséges feladat, aminek nincs meg a megfelelő fedezete.

A szervezet szerint a kérdésben fontos összetevő az, hogy az elektromossághoz való hozzáférésnek megvannak-e a jogszabályi, közigazgatási keretei. Az energiapolitikák elemzése alapján az IEA megállapította, hogy azoknak az embereknek a 60 százaléka, akiknek nincs hozzáférésük az elektromos energiához, olyan országokban él, aol 2024-ben és 2025 elején új energetikai irányelveket és szabályozást vezettek be.

Az említett szubszaharai régióban 2024-ben mintegy 6,8 millió új hozzáférést létesítettek, 2 százalékkal többet, mint 2023-ban. Ugyanakkor ezek a területeken a népesség olyan mértékben növekedett, hogy ez rontotta az új hozzáféréssel rendelkezők egyenlegét, mindössze 4 millióval csökkentve azok számát, akik nem férnek hozzá az elektromossághoz.