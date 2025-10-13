Bemondták a drámai számot: 700 millióan vannak sötétben

Az összképre tekintve az elektromosságboz való hozzáférés globálisan stagnált 2024-ben, mert az előző évhez képest világviszonylatban csekély mértékben csökkent a hozzáféréssel nem rendelkezők száma, többek között azért, mert a népesség növekedése különösen a nem ellátott területeken volt jelentősebb – derül ki a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) friss riportjából. A szervezet jelentéséhez fűzött értékelése alapján ez azt jelenti, hogy áram híján mintegy 730 millió ember „maradt a sötétben”.
Elektromosság: még mindig több száz millióan élnek nélküle
A kontinentális bontásban látható adatok alapján kijelenthető, hogy az elektromossághoz való hozzáférésben a Szaharától délre első régióban a legrosszabb a helyzet: a világon minden tíz olyan emberből, aki nem jut hozzá áramszolgáltatáshoz vagy nincs egyéni megoldása az elektromos energiához való hozzáféréshez, nyolc ebben a térségben él.
Az IEA szerint az elektromossághoz való hozzáférésben 2020 óta – azaz a koronavírus-világjárvány első éve óta – nem történt jelentős változás, a 2025-re vonatkozó előzetes adatok pedig azt sugallják, hogy ebben a tendenciában egyelőre nem várható gyökeres változás.
Ennek főként pénzügyi okai vannak, az elektromos áramhoz való hozzáférés kiépítése a hiányos térségekben ugyanis költséges feladat, aminek nincs meg a megfelelő fedezete.
A szervezet szerint a kérdésben fontos összetevő az, hogy az elektromossághoz való hozzáférésnek megvannak-e a jogszabályi, közigazgatási keretei. Az energiapolitikák elemzése alapján az IEA megállapította, hogy azoknak az embereknek a 60 százaléka, akiknek nincs hozzáférésük az elektromos energiához, olyan országokban él, aol 2024-ben és 2025 elején új energetikai irányelveket és szabályozást vezettek be.
Az említett szubszaharai régióban 2024-ben mintegy 6,8 millió új hozzáférést létesítettek, 2 százalékkal többet, mint 2023-ban. Ugyanakkor ezek a területeken a népesség olyan mértékben növekedett, hogy ez rontotta az új hozzáféréssel rendelkezők egyenlegét, mindössze 4 millióval csökkentve azok számát, akik nem férnek hozzá az elektromossághoz.
Az utolsó néhány százalék lefaragása a legnehezebb
A világ más részeire tekintve Ázsiában szinte teljes az elektromossághoz való hozzáférés, legalábbis a kontinens délkeleti térségét tekintve. Ázsia 2024-ben elérte a 98 százalékos hozzáférési arányt, a megmaradó hiány főként
- Pakisztán,
- Afganisztán,
- Mongólia,
- Mianmar, és
- Észak-Korea területein áll fenn.
A régió elektromos áramhoz való hozzáféréssel nem rendelkező népességének 83 százaléka ezekben az országokban él. A hozzáférés bővülése 2021 óta a lassulás jeleit mutatja, ötből négy ázsiai országban lassabban bővül a hozzáférés biztosítása, mint a koronavírus-járvány előtti időszakban.
Latin-Amerika szintén közel jutott ahhoz, hogy megvalósuljon az elektromos áramhoz való hozzáférés általános rendelkezésre állása: a népesség 98 százalékának megvolt a kapcsolódási lehetősége 2024-ben.
A teljes lefedettség eléréséhez még szükséges néhány százalék elérése azonban rendkívül nehéz lesz, különösen az Andok hegyvidékeinek és az Amazonas medencéjének elzárt, nagyobb városoktól és közszolgáltatásoktól távol eső térségeiben.
Az IEA szerint legalább 15 évre van még szükség ezeknek a hiányoknak a felszámolásához.
A térség országaira tekinve a legnagyobb feladat Hondurasban és Haitiben van. Haiti országában a népesség nagyjából fele nem fér hozzá az elektromossághoz, a hozzáférés biztosításának növekedése pedig alatta marad a 2015-től 2019-ig tartó időszak átlagának.