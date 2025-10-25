Hígított sör, pancsolt olívaolaj, átvert vásárlók – így verik át a magyar fogyasztókat

A hamisítás története több ezer éves, mely napjainkban is virágzó, ugyanakkor tisztességtelen, sok kárt okozó iparág. Míg az ókorban a sört hígították, Egyiptomban állati zsírral „pancsolták” az olívaolajat – erről közölt érdekes összeállítást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) –, ma olyan népszerű, illetve alapvető élelmiszerek is a célpontok közé tartoznak, mint a tej, a méz, az olívaolaj vagy a fűszerek. Nem pusztán kényelmetlenségről, vásárlói csalódottságról van szó a modern kori élelmiszerhamisítás esetében sem, hanem súlyos gazdasági károkról.

Az élelmiszerhamisítás komoly gazdasági károkat okoz, és esetenként egészségügyi kockázattal jár (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Hamisított élelmiszerek: súlyos milliárdokba fájnak évente a világnak

A hamisított termékek világszerte dollármillárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben komoly fogyasztói kockázatokkal jár. Utóbbi tekintetben az élelmiszerhamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint

a globális élelmiszerhamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és év 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt.

Az élelmiszerhamisítás jelensége alól Magyarország sem mentes. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatrai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően. A gazdasági károkat elszenvedik a tisztességes termelők és kereskedők, akik piacvesztésük miatt lehetetlenülnek el, a hamisítás elleni küzdelemnek pedig nemzetgazdasági költségei vannak.

Az élelmiszerek hamisítása nem csupán az ókor problémája volt – ma is komoly kihívást jelent a hatóságok számára, jelzi az NKFH. A modern technológiák és a globális ellátási láncok bonyolultsága miatt a csalások sokszor csak aprólékos laboratóriumi vizsgálatokkal deríthetők fel. A tét pedig hatalmas: a fogyasztók biztonsága és a tisztességes vállalkozások hitelessége.