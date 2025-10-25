Hígított sör, pancsolt olívaolaj, átvert vásárlók – így verik át a magyar fogyasztókat

A hamisítás története több ezer éves, mely napjainkban is virágzó, ugyanakkor tisztességtelen, sok kárt okozó iparág. Míg az ókorban a sört hígították, Egyiptomban állati zsírral „pancsolták” az olívaolajat – erről közölt érdekes összeállítást a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) –, ma olyan népszerű, illetve alapvető élelmiszerek is a célpontok közé tartoznak, mint a tej, a méz, az olívaolaj vagy a fűszerek. Nem pusztán kényelmetlenségről, vásárlói csalódottságról van szó a modern kori élelmiszerhamisítás esetében sem, hanem súlyos gazdasági károkról.
Hamisított élelmiszerek: súlyos milliárdokba fájnak évente a világnak
A hamisított termékek világszerte dollármillárdokban mérhető károkat okoznak minden évben: az OECD adatai szerint a termékhamisítás évi 467 milliárd dolláros globális üzlet, miközben komoly fogyasztói kockázatokkal jár. Utóbbi tekintetben az élelmiszerhamisítás az egyik legnagyobb veszélyforrás. A Harvard International Review által 2024-re vonatkozóan közölt becslés szerint
a globális élelmiszerhamisítás a teljes élelmiszeripar 1 százalékát érinti, és év 40 milliárd dolláros kiadással jár, részben épp a hamis élelmiszerek egészségügyi kockázatai miatt.
Az élelmiszerhamisítás jelensége alól Magyarország sem mentes. A Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala (SZTNH) augusztusban közölt adatrai szerint Magyarországon az élelmiszer- és italhamisítás miatt becsült 16 milliárd forintos bevételkiesést szenvednek el az érintett vállalatok, és ami nem kevésbé megdöbbentő: évente 270 munkahely szűnik meg ennek köszönhetően. A gazdasági károkat elszenvedik a tisztességes termelők és kereskedők, akik piacvesztésük miatt lehetetlenülnek el, a hamisítás elleni küzdelemnek pedig nemzetgazdasági költségei vannak.
Az élelmiszerek hamisítása nem csupán az ókor problémája volt – ma is komoly kihívást jelent a hatóságok számára, jelzi az NKFH. A modern technológiák és a globális ellátási láncok bonyolultsága miatt a csalások sokszor csak aprólékos laboratóriumi vizsgálatokkal deríthetők fel. A tét pedig hatalmas: a fogyasztók biztonsága és a tisztességes vállalkozások hitelessége.
Kifinomult rendszerek védenek a hamisított élelmiszerektől
A hamisított élelmiszerek és italok, illetve előállítóik ellen mind az EU, mind a tagállamok fellépnek. Bár az Európai Unió jogszabályai nem határozzák meg közvetlenül a „hamisítás” fogalmát, az (EU) 2019/1715 bizottsági rendelet – amely a hatósági ellenőrzések információkezelési rendszerének működését szabályozza – pontosan leírja, mit tekint „csalásról szóló értesítésnek”.
Eszerint a csalásról szóló értesítés az EU-s gyorsriasztási rendszeren (RASFF, elektronikus felületen iRASFF) belüli olyan, meg nem felelésről szóló értesítés,
amely vállalkozások vagy magánszemélyek által a vásárlók megtévesztése és jogtalan előny szerzése céljából gyaníthatóan szándékosan elkövetett és az (EU) 2017/625 rendelet 1. cikkének (2) bekezdésében említett szabályokat sértő cselekményhez kapcsolódik.
Ezen riasztás alapján az adott ország hatóságának lehetősége van rövid idő alatt cselekedni a probléma kapcsán. Így minden olyan, élelmiszer visszahívásról szóló cikkben – például az Origón –, amelyben a RASFF riasztási rendszer szerepel, arról van szó, hogy ebben az EU-s keretrendszerben gyorsriasztásként megjelenő értesítések hatására az országok nemzeti hatóságainak lehetősége van lépni a hamis vagy problémás élelmiszer fogyasztókhoz való eljutásának mérséklésében illetve megakadályozásában.
Hamis termék az is, aminek buherálták minőségmegőrzési idejét
A magyar jog is egyértelműen fogalmaz. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény kimondja:
A hamisított termék előállítása és forgalomba hozatala tilos.
A törvény tételesen felsorolja, mi minősül hamisított terméknek. Ide tartozik például az,
- amelynek minőségmegőrzési idejét jogellenesen meghosszabbították,
- tiltott összetevőt tartalmaz,
- átcímkézése jogsértő,
- emberi fogyasztásra alkalmatlan anyagból készült,
- vagy amelyet félrevezető megjelöléssel hoznak forgalomba.
A hamisított termék előállítása, illetve forgalmazása tekintetében – amennyiben a hamisítást vélelmezhetően elkövető az ellenkezőjét nem bizonyítja – vélelmezni kell a gazdasági előnyre vagy haszonszerzésre irányuló célzatot. Azt, hogy erre az eseteken belül milyen arányban kerül sor, nem tudni, de mint az NKFH példáiból kiderül, a hamisított élelmiszereknél nem csoda, hogy az üzleti haszonszerzés a leggyakrabban felmerülő vélelmezhető ok a hamis élelmiszer vagy ital mögött. A hatóság ellenőrzései során talált már olyan kakaóporokat, amelyekben a gyártó a kakaóvajtartalom felét kókuszolajjal helyettesítette (több haszon, gyengébb minőség), és mint megírtuk, egyes oregánó fűszertermékekről az derült ki, hogy akár 70-85 százalékban tartalmaztak olajfa levelet.
Az EU havonta kiadja élelmiszerhamisítással kapcsolatos jelentését. A legfrissebb, 2025 augusztus hónapját bemutatóból kiderül, hogy rengeteg hamisított élelmiszer jelenik meg az EU területén határain kívülről, és egyetlen hónap alatt is rengeteg hatósági fellépésre volt szükség.
Könnyen kerülhet konyhánkba hamis élelmiszer
Bár talán úgy gondoljuk, bennünket nem érhet kár, nem verhetnek át csalárd módon, a valóság az, hogy az élelmiszerhamisításnak – éppúgy, ahogy a kibercsalásoknak – számos kifinomult formája létezik. Ezért nem árt tisztában lenni azzal, hogyan fordulhat elő, hogy körültekintésünk ellenére hamisított élelmiszer kerül konyhánkba. Ugyanis a hatósági tapasztalatok alapján az élelmiszer-hamisításnak több tipikus formája létezik:
- Hígítás – drágább folyadék, például olívaolaj vagy gyümölcslé vízzel vagy olcsóbb olajjal való keverése.
- Helyettesítés – értékes összetevők lecserélése olcsóbb alapanyagra.
- Elrejtés – a rossz minőség elfedése, például gesztenyepüré rizslisztből vagy babból.
- Hamis jelölés – megtévesztő információk a csomagoláson, a származás vagy összetétel elferdítésével.
- Nem engedélyezett fejlesztés – ismeretlen vagy be nem jelentett anyagok hozzáadása a minőség javítása érdekében.
- Márkahamisítás – egy ismert márka, recept vagy csomagolás lemásolása.
- Szürkepiaci értékesítés – be nem jelentett, eltérített vagy lopott termékek forgalmazása.
A hatóság szerint a leggyakrabban érintett termékek között ott találjuk az olívaolajat, a tejet, a sáfrányt, a gyümölcsleveket, a vaníliakivonatot és a halat.
Ráadásul a hamisítás nem csak gazdasági kárt, jelent, hanem egyes esetekben közvetlen egészségkárosító hatással is járhat.
Például étrend-kiegészítőkben rejtett gyógyszerhatóanyagok lehetnek (például szteroid vagy sildenafil), amelyek súlyos mellékhatásokat, akár halált is okozhatnak, vagy fűszerekben ólom- vagy kadmiumtartalmú festékek, amelyek mérgezőek.
A kulcs a védekezésben a vásárlói tudatosság
Vásárló tudatossággal ugyanakkor sokat tehetünk azért, hogy megóvjuk magunkat a bosszúságtól és a kockázatoktól, illetőleg ne adjunk teret a hamisított élelmiszerekkel nyerészkedőnek. A hatóság szerint legalább az alábbiakat érdemes rutinként alkalmazni vásárlásaink során:
1. Vásároljunk megbízható forrásból.
2. Ellenőrizzük a címkét alaposan (a jogszabályok szerint a csomagoláson szerepelnie kell: a magyar nyelvű jelölésnek; a gyártó vagy forgalmazó nevének, az összetevők listájának, a minőségmegőrzési időnek).
3. Gyanakodjunk a túl alacsony árnál (ha egy termék feltűnően olcsóbb, mint a megszokott piaci ár, az szinte mindig okkal van így).
4. Használjuk az érzékszerveinket (a szag, íz, szín vagy állag eltérése is árulkodó lehet).
5. Ne higgyünk a túl szép ígéreteknek („10 nap alatt 10 kiló mínusz”, „erősíti az immunrendszert, mint egy oltás” – ha ilyet olvasunk egy termékleírásban, biztosak lehetünk benne, hogy nem igaz).
6. Nézzük meg a származási országot (ha a csomagoláson szerepel a származás illetve régió, ellenőrizzük azt is)
7. Óvatosan a csomagolásmentes termékekkel, ezeket megbízható forrásból szerezzük be (például magvak vagy egyes édességfajták).
8. Kerüljük az ismeretlen hatóanyagú étrend-kiegészítőket.
A hamisítás jelensége ellen sokat tehet a fogyasztó tudatosságával, és azzal is, ha hatósági bejelentést tesz általa észlelt, vélelmezhetően hamis élelmiszerről vagy italról.
A magyar szakhatóság arról adott tájékoztatást, hogy a hatóságok négy kulcsfontosságú tényező alapján különböztetik meg a „meg nem felelést” a „hamisítás gyanújától”:
E négy feltétel együttes fennállása esetén beszélhetünk élelmiszer-hamisításról az uniós gyakorlatban.