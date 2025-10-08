Hírlevél

Rendkívüli

Mezey György életének és pályafutásának pillanatai – galéria

élelmiszer utalvány

Fontos figyelmeztetés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

52 perce
Olvasási idő: 8 perc
A kormányzati döntés nyomán a nyugdíjasoknak 30 ezer forint értékben járó, hideg élelmiszerre fordítható utalványokkal mind az online pénztárgéppel, mind az e-pénztárgéppel ellátott üzletekben fizetni lehet. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) tájékoztatóval segíti a kereskedőket arról, hogyan készítsék fel pénztárgépeiket a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal való fizetésre. A kereskedők nem hivatkozhatnak arra, hogy az általuk használt pénztárgépek nincsenek felkészítve az élelmiszer-utalvány elfogadására.
Az utolsó szakaszához érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, a kormány korábban közölt jelzése alapján október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forint értékű utalványt. Miként az Origo Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója által adott tájékoztatás alapján megírta, szeptember végéig több mint 2 millió jogosult kapta meg az utalványát. Lapunk beszámolt arról is, hogy több nagy áruházlánc további extra kedvezmények biztosításával csábítja az érintett vásárlókat arra, hogy náluk költsék el utalványaikat. A felhasználás szabályairól való tájékoztatásban a NAV is részt vesz, ez alkalommal a kereskedők részére adott tanácsokat arra nézve, hogyan készítsék fel pénztárgépeiket az élelmiszer-utalvánnyal való fizetésre. A kereskedők ugyanis kötelesek fizetésre elfogadni az utalványt, amennyiben az nem sérült vagy hiányos, illetve a felhasználás körébe tartozó élelmiszert vásárolnak vele.

élelmiszer-utalvány
Az online és az e-pénztárgépekkel is megoldható az élelmiszer-utalványok kezelése, azok alkalmatlanságára hivatkozva a kereskedők nem tagadhatják meg az az azzal való fizetést (illusztráció)
Fotó: Origo / archívum

Így kezelhetik a kereskedők pénztárgépeikkel az élelmiszer-utalványokat

A nyugdíjas-élelmiszerutalvány

  • 5000 forint, 
  • 3000 forint, 
  • 2000 forint, és
  • 1000 forint címletű, egyedi sorszámmal ellátott, egyedi vízjelet és a kibocsátó megnevezését is tartalmazó, biztonsági elemekkel rendelkező papíralapú utalvány.

Az utalványt a kereskedők a ráírt értékben fogadhatják el, készpénzre sem részben, sem egészben nem váltható. Utalvánnyal fizetésnél a kereskedő nem adhat vissza készpénzt. A nyugdíjasok élelmiszer-utalványának felhasználásáról a Magyar Államkincstár honlapján található részletes információ, valamint az Origo oldalán megjelent cikkekből is tájékozódhat.

A nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok pénztárgépi kezeléséhez az adóhatóság az alábbi szempontokat adja:

1. A nyugdíjas-élelmiszerutalvány rögzítése online pénztárgépben:

Online pénztárgéppel az alábbi három fizetőeszköz-típus kezelhető:

  • készpénz,
  • bankkártya,
  • egyéb fizetőeszköz.

A nyugdíjas-élelmiszerutalványt – az utalvány felhasználásának értékében – egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni a pénztárgépben a hideg élelmiszer értékesítéséről kiállított bizonylatoknál (nyugta, egyszerűsített számla).

Az egyéb fizetőeszközön belül az üzemeltető szabadon létrehozhat különböző kategóriákat (megnevezéseket) – a Pénztárgéprendelet keretei között –, így akár a nyugdíjas-élelmiszerutalványok számára is. Az utalványok összege rögzíthető a pénztárgépen:

  • egy, már korábban létrehozott egyéb fizetőeszköz kategóriába (például egy már meglévő utalvány megnevezésű fizetőeszközhöz), vagy
  • létrehozhatnak az utalványok összege számára egy új egyéb fizetőeszköz kategóriát.

Célszerű az utalványok felhasználásának nyomon követése, és a nyugdíjas-élelmiszerutalványok külön kezelése jobban támogatja elszámolásukat is. 

Ennek érdekében – bár nem kötelező – érdemes új egyéb fizetőeszköz kategóriát beállítani a pénztárgépen, amit más típusú utalvány esetén nem használ az üzemeltető

– ajnálja a NAV.

2. A nyugdíjas-élelmiszerutalvány rögzítése e-pénztárgépben

E-pénztárgéppel az alábbi fizetési módok kezelhetők:

  • készpénz,
  • bankkártya,
  • SZÉP-kártya,
  • Azonnali Fizetési Rendszer,
  • egyéb fizetőeszköz.

A hideg élelmiszer értékesítéséről kiállított bizonylatoknál (e-nyugta, számla) az átvett utalvány értékét egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni az e-pénztárgépben. 

Ezen belül – hasonlóan az online pénztárgépekhez – az üzemeltető szabadon létrehozhat különböző típusokat (megnevezéseket) a nyugdíjas-élelmiszerutalványos fizetések számára

– jelzi az adóhatóság.

Vagyis mindkét alapvető típusú pénztárgéppel megoldható a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal való fizetés kezelése. Arra hivatkozva egyetlen kereskedő sem utasíthatja el azt és kérhet helyette készpénzes vagy bankkártyás fizetést, hogy az általa használt pénztárgép nem készíthető fel annak kezelésére.

 

