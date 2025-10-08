Fontos figyelmeztetés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Az utolsó szakaszához érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, a kormány korábban közölt jelzése alapján október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forint értékű utalványt. Miként az Origo Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója által adott tájékoztatás alapján megírta, szeptember végéig több mint 2 millió jogosult kapta meg az utalványát. Lapunk beszámolt arról is, hogy több nagy áruházlánc további extra kedvezmények biztosításával csábítja az érintett vásárlókat arra, hogy náluk költsék el utalványaikat. A felhasználás szabályairól való tájékoztatásban a NAV is részt vesz, ez alkalommal a kereskedők részére adott tanácsokat arra nézve, hogyan készítsék fel pénztárgépeiket az élelmiszer-utalvánnyal való fizetésre. A kereskedők ugyanis kötelesek fizetésre elfogadni az utalványt, amennyiben az nem sérült vagy hiányos, illetve a felhasználás körébe tartozó élelmiszert vásárolnak vele.
A nyugdíjas-élelmiszerutalvány
A nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok pénztárgépi kezeléséhez az adóhatóság az alábbi szempontokat adja:
Online pénztárgéppel az alábbi három fizetőeszköz-típus kezelhető:
A nyugdíjas-élelmiszerutalványt – az utalvány felhasználásának értékében – egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni a pénztárgépben a hideg élelmiszer értékesítéséről kiállított bizonylatoknál (nyugta, egyszerűsített számla).
Az egyéb fizetőeszközön belül az üzemeltető szabadon létrehozhat különböző kategóriákat (megnevezéseket) – a Pénztárgéprendelet keretei között –, így akár a nyugdíjas-élelmiszerutalványok számára is. Az utalványok összege rögzíthető a pénztárgépen:
Célszerű az utalványok felhasználásának nyomon követése, és a nyugdíjas-élelmiszerutalványok külön kezelése jobban támogatja elszámolásukat is.
Ennek érdekében – bár nem kötelező – érdemes új egyéb fizetőeszköz kategóriát beállítani a pénztárgépen, amit más típusú utalvány esetén nem használ az üzemeltető
– ajnálja a NAV.
E-pénztárgéppel az alábbi fizetési módok kezelhetők:
A hideg élelmiszer értékesítéséről kiállított bizonylatoknál (e-nyugta, számla) az átvett utalvány értékét egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni az e-pénztárgépben.
Ezen belül – hasonlóan az online pénztárgépekhez – az üzemeltető szabadon létrehozhat különböző típusokat (megnevezéseket) a nyugdíjas-élelmiszerutalványos fizetések számára
– jelzi az adóhatóság.
Vagyis mindkét alapvető típusú pénztárgéppel megoldható a nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványokkal való fizetés kezelése. Arra hivatkozva egyetlen kereskedő sem utasíthatja el azt és kérhet helyette készpénzes vagy bankkártyás fizetést, hogy az általa használt pénztárgép nem készíthető fel annak kezelésére.
Az utalványt a kereskedők a ráírt értékben fogadhatják el, készpénzre sem részben, sem egészben nem váltható. Utalvánnyal fizetésnél a kereskedő nem adhat vissza készpénzt. A nyugdíjasok élelmiszer-utalványának felhasználásáról a Magyar Államkincstár honlapján található részletes információ, valamint az Origo oldalán megjelent cikkekből is tájékozódhat.