Fontos figyelmeztetés érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványokkal kapcsolatban

Az utolsó szakaszához érkezett a nyugdíjas élelmiszer-utalványok kézbesítése, a kormány korábban közölt jelzése alapján október 15-ig minden érintett megkapja a 30 ezer forint értékű utalványt. Miként az Origo Nyitrai Zsolt, a miniszterelnök főtanácsadója által adott tájékoztatás alapján megírta, szeptember végéig több mint 2 millió jogosult kapta meg az utalványát. Lapunk beszámolt arról is, hogy több nagy áruházlánc további extra kedvezmények biztosításával csábítja az érintett vásárlókat arra, hogy náluk költsék el utalványaikat. A felhasználás szabályairól való tájékoztatásban a NAV is részt vesz, ez alkalommal a kereskedők részére adott tanácsokat arra nézve, hogyan készítsék fel pénztárgépeiket az élelmiszer-utalvánnyal való fizetésre. A kereskedők ugyanis kötelesek fizetésre elfogadni az utalványt, amennyiben az nem sérült vagy hiányos, illetve a felhasználás körébe tartozó élelmiszert vásárolnak vele.

Az online és az e-pénztárgépekkel is megoldható az élelmiszer-utalványok kezelése, azok alkalmatlanságára hivatkozva a kereskedők nem tagadhatják meg az az azzal való fizetést (illusztráció)

Fotó: Origo / archívum

Így kezelhetik a kereskedők pénztárgépeikkel az élelmiszer-utalványokat

A nyugdíjas-élelmiszerutalvány

5000 forint,

3000 forint,

2000 forint, és

1000 forint címletű, egyedi sorszámmal ellátott, egyedi vízjelet és a kibocsátó megnevezését is tartalmazó, biztonsági elemekkel rendelkező papíralapú utalvány.

A nyugdíjasoknak járó élelmiszer-utalványok pénztárgépi kezeléséhez az adóhatóság az alábbi szempontokat adja:

1. A nyugdíjas-élelmiszerutalvány rögzítése online pénztárgépben:

Online pénztárgéppel az alábbi három fizetőeszköz-típus kezelhető:

készpénz,

bankkártya,

egyéb fizetőeszköz.

A nyugdíjas-élelmiszerutalványt – az utalvány felhasználásának értékében – egyéb fizetőeszközként kell rögzíteni a pénztárgépben a hideg élelmiszer értékesítéséről kiállított bizonylatoknál (nyugta, egyszerűsített számla).