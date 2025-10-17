Üzemanyagválság terjed a térségben – az ukrán csapások miatt kifogy az orosz benzin!

Az ősz eddig eltelt heteiben az ukrán erők több támadást hajtottak végre az orosz energetikai szektor létesítményei ellen. Emlékezetes – cikkünket arról itt találja –, hogy a Magyarországot Ukrajnán keresztül ellátó Barátság kőolajvezetéket is támadás érte szeptemberben. Néhány nappal ezelőtt az ukránok a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemére mértek csapást, majd két nappal ezelőtt egy tengeri kőolajterminálra az orosz megszállás alatti Krím félszigeten lévő Feodoszijában, ahonnan a harcoló orosz alakulatokat látják el üzemanyaggal. A támadások hatásai az ellátásban Oroszországban is érezhetők, például a töltőállomásokon előfordul átmeneti üzemanyag-hiány, valamint az árak emelkedésnek indultak. Az orosz olajat azonban több ország vásárolja – Trump amerikai elnök viszont nemrég azt mondta, hogy India lemond az orosz olajról –, többek között a közép-ázsiai országok. Utóbbiakban éreztetik hatásukat a finomítókat ért ukrán támadások.

Üzemanyag és ellátás: kiviteli korlátozások érintik a régió országait

Az ukrán támadások következtében visszaesett az orosz kőolajfinomítási kapacitás, ezért Moszkva úgy döntött, hogy visszafogja üzemanyagexportját. Ez átmeneti hiányhoz vezet a régióban, különösen azért, mert a közép-ázsiai országok között több olyan van, ami erősen függ az orosz energiától. Az Oilprice összeállítása szerint Tádzsikisztán és Kirgizisztán két olyan állam, de a többi közép-ázsiai országban is vannak következményei az orosz olajexport kiviteli csökkentésének.

Tádzsikisztán a legsúlyosabban érintett ország

Tádzsikisztán szinte teljes üzemanyag-szükségletét importálja – főként Oroszországból –, ezért a mostani helyzetben a leginkább sújtott országok közé tartozik. Ugyanakkor Tádzsikisztán Moszkva stratégiai partnere és közeli szövetségese, és a kétoldalú importmegállapodások keretében hozzájuk orosz kőolajhoz és származékaihoz. Az árak viszont emelkednek az országban, valójában már nyár óta, amikor Oroszország először vezetett be energiaexporti korlátozásokat. Jelenleg egy liter üzemanyag 442 forintnak megfelelő összegbe is kerülhet az országban, ez a legmagasabb régiós ár.