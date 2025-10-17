Üzemanyagválság terjed a térségben – az ukrán csapások miatt kifogy az orosz benzin!

Az ősz eddig eltelt heteiben az ukrán erők több támadást hajtottak végre az orosz energetikai szektor létesítményei ellen. Emlékezetes – cikkünket arról itt találja –, hogy a Magyarországot Ukrajnán keresztül ellátó Barátság kőolajvezetéket is támadás érte szeptemberben. Néhány nappal ezelőtt az ukránok a Lukoil orosz kőolaj- és gázipari vállalat Korobkovszkij gázfeldolgozó üzemére mértek csapást, majd két nappal ezelőtt egy tengeri kőolajterminálra az orosz megszállás alatti Krím félszigeten lévő Feodoszijában, ahonnan a harcoló orosz alakulatokat látják el üzemanyaggal. A támadások hatásai az ellátásban Oroszországban is érezhetők, például a töltőállomásokon előfordul átmeneti üzemanyag-hiány, valamint az árak emelkedésnek indultak. Az orosz olajat azonban több ország vásárolja – Trump amerikai elnök viszont nemrég azt mondta, hogy India lemond az orosz olajról –, többek között a közép-ázsiai országok. Utóbbiakban éreztetik hatásukat a finomítókat ért ukrán támadások.
Üzemanyag és ellátás: kiviteli korlátozások érintik a régió országait
Az ukrán támadások következtében visszaesett az orosz kőolajfinomítási kapacitás, ezért Moszkva úgy döntött, hogy visszafogja üzemanyagexportját. Ez átmeneti hiányhoz vezet a régióban, különösen azért, mert a közép-ázsiai országok között több olyan van, ami erősen függ az orosz energiától. Az Oilprice összeállítása szerint Tádzsikisztán és Kirgizisztán két olyan állam, de a többi közép-ázsiai országban is vannak következményei az orosz olajexport kiviteli csökkentésének.
Tádzsikisztán a legsúlyosabban érintett ország
Tádzsikisztán szinte teljes üzemanyag-szükségletét importálja – főként Oroszországból –, ezért a mostani helyzetben a leginkább sújtott országok közé tartozik. Ugyanakkor Tádzsikisztán Moszkva stratégiai partnere és közeli szövetségese, és a kétoldalú importmegállapodások keretében hozzájuk orosz kőolajhoz és származékaihoz. Az árak viszont emelkednek az országban, valójában már nyár óta, amikor Oroszország először vezetett be energiaexporti korlátozásokat. Jelenleg egy liter üzemanyag 442 forintnak megfelelő összegbe is kerülhet az országban, ez a legmagasabb régiós ár.
A bizonytalanság arra kényszerítette Tádzsikisztánt, hogy diverzifikálja energiafogyasztási modelljét. Például a fővárosban, Dusanbében számos taxi és tömegközlekedési jármű áttért a cseppfolyósított földgázra. Az ország ugyanakkor továbbra is támaszkodni kíván az orosz üzemanyagra. Az importmennyiség abból tavaly 451 000 tonna volt, idén pedig Dusanbe szerint 500 000 tonna lesz.
Kirgizisztán a sebezhető országok között
Kirgizisztán a benzin és a dízel több mint 90 százalékát Oroszországból importálja, ezért a régió legsebezhetőbb országának tekinthető ebből a szempontból, annak ellenére, hogy mint a Moszkva vezette Eurázsiai Gazdasági Unió tagja, mentességet élvez az orosz exporttilalomtól. Ennek ellenére az országban áremelkedésekkel, ellátási gondokkal, valamint átmeneti üzemanyaghiánnyal küzdenek a nyár óta.
Tádzsikisztán és Kirgizisztán kiszolgáltatottságát főként az magyarázza, hogy bár rendelkeznek tartalékokkal, finomítási nehézségekkel küzdenek. Rövid távon pedig – jegyezte meg Nurgul Akimova közgazdász – kevés alternatívája van az orosz szállításoknak, ráadásul mindegyikhez jelentős beruházások kellenének, amik eredményeként összességében drágábbak lennének, mint az orosz olajszállítások.
Üzbegisztán más beszállítókhoz fordul
Üzbegisztán továbbra is importál orosz üzemanyagot, de a függőség mérséklése miatt Közép-Ázsia legnépesebb országa növelte üzemanyag vásárlásait
- Kazahsztánból, és
- Türkmenisztánból
– azaz Közép-Ázsia két legnagyobb exportőrétől. Üzbegisztán jelentős olajkészletekkel rendelkezik, de hiányzik a belföldi termelés fellendítéséhez szükséges infrastruktúra. 2024-ben a termelés mindössze napi 63 000 hordó körül alakult. A termelés felfuttatásához a régi, elavult infrastruktúra fejlesztése szükséges, ehhez viszont külföldi befektetőket kell az országnak bevonnia.
Kazahsztán nagyrészt önellátó
Több szomszédos országtól eltérően Kazahsztán nagyrészt önellátó energiaforrásokból. Az ország jelentős energiakészletekkel rendelkezik, és a kőolaj finomításához szükséges technológiával is bír.
Kazahsztán évente körülbelül 14 millió tonna kőolajterméket állít elő saját termeléssel – a legtöbbet Közép-Ázsiában –, és további 1,2 millió tonnát importál Oroszországból. Az országot azonban továbbra is sújtják az orosz finomítóhálózat zavarai.
Májusban Asztana hat hónapos kőolajtermék-exporttilalmat vezetett be, és fellépett a határokon átnyúló üzemanyag-csempészet ellen.
A korlátozások várhatóan novemberben véget érnek, bár feloldásuk alighanem függ a következő hetektől, illetve Moszkva döntéseitől. A kazah kormány ugyanakkor 2040-ig jelentősen növelné üzemanyag exportját a közép-ázsiai országokba, valamint Kínába és Indiába.
Türkmenisztán elzárkózva védekezik a zavarok ellen
Türkmenisztán hatalmas olaj- és gázkészletei, valamint a kormány szigorú ellenőrzése a termelés felett viszonylag stabilan tartotta az ország belső piacát. A belföldi árak szinten tartásához a kormány pénzügyi támogatást ad, ennek az a eredménye, hogy a belföldi vásárlók jórészt nem is érzékelik a külföldi olajpiaci ingadozásokat.
„Türkmenisztán az egyetlen ország a régióban, amely mindenféle energiaforrásból felesleggel rendelkezik” – mondta Marat Musuraliev közgazdász egy kirgíz hírcsatornának.
Türkmenisztán naponta körülbelül 275 000 hordó nyersolajat és folyékony üzemanyagot termel, és a kormány jelzése szerint október elejére arányosan túllépték éves termelési tervüket. Sajtóértesülések szerint az asgabati kormány növelné a türkmén exportot a szomszédos Üzbegisztánba, valamint Afganisztánba.
Magyar energiabiztonság, olcsó orosz olaj: elevenbe markol ez a fejlemény
A közép-ázsiai régiós körkép után az orosz olaj magyarországi rendelkezésre állásával kapcsolatban érdemes megemlíteni azt, hogy a héten jóváhagyta az orosz földgáz és olaj betiltására vonatkozó tervezetet az Európai Parlament Ipari, Kutatási és Energiaügyi, valamint Nemzetközi Kereskedelmi Bizottsága.
A kivételek körét igencsak szűkre szabták, így 2026. január elsejétől szinte lehetetlen lesz az orosz szénhidrogének behozatala az Európai Unióba.
Az elfogadott jogszabálytervezet deklarált célja megakadályozni azt, hogy az Oroszországi Föderáció fegyverként használja az olaj- és gázimportot az EU ellen.
Az EP döntése jelentős mértékben veszélyezteti hazánk energiaellátás-biztonságát, ezért a kormány mindent megtesz annak az érdekében, hogy Brüsszellel és Magyar Péter brüsszeli pártjával szemben is megvédje a magyar családokat és a rezsicsökkentés eredményeit – így reagált a fejleményre Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter. A részletekről ebből a cikkünkből tájékozódhat.
Az orosz olaj Barátság kőolajvezetéken való behozataláról való leválás a fenti döntés gyakorlati megvalósítását jelentené. Ám a vezeték pótlására ajánlott Adria-vezeték használatával, teljesítményével kapcsolatban komoly aggályok merültek fel, azokról a Mol-nak és a horvát partner Janaf-nak eltérő a szakmai álláspontja. Részletekről a néhány nappal korábban megjelent cikkünkben írtunk.