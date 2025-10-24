Komoly bajban vannak a fejlett országok az elöregedés miatt – ideje átgondolni a nyugdíj és egészségkasszát

Mélyreható elemézst készített a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a nyúgdíjak alakulásával kapcsolatban, miután a tagországok nagy többségében igen erőteljes elöregedési folyamat zajlik. Az elöregedés miatt, az OECD-országokban az 1960 és 2022 közötti időszakban a 65 éven felüliek aránya megduplázódott, 18 százalékra emelkedett.

A fejlett országokban tapasztalt elöregedés jelentős nehézségek elé állíthatják a jövőben a kormányokat. Szükségesek a reformok

Fotó: LightField Studios / Shutterstock

Ráadásul az előrejelzések szerint 2060-ra ez az arány elérheti a 30 százalékot. A 80 éven felüliek aránya pedig szintén jelentősen emelkedni fog. Ezek a demográfiai változások gazdasági és pénzügyi szempontból több kulcsfontosságú mechanizmussal járnak együtt:

csökken a munkaképes korú lakosság aránya,

nő az „idősödési” (65+ év) függőségi ráta

ezzel párhuzamosan – ha nem történnek korrekciók – emelkedhet az állami kiadások és a közteherviselés nyomása, vagyis nőhetnek az adók.

Ráadásul az öregedés hat a potenciális gazdasági növekedésre (mivel kevesebb a munkavállaló) és a termelékenységre is – miközben nőhet az automatizálás iránti igény is.

Elöregedés: nyomás alatt az államháztartás

Az óvatos becslések szerint, amennyiben semmilyen politika-reform nem történik, akkor az életkorhoz kötött kiadások (nyugdíj, egészségügyi és hosszú távú gondozás) jelentős mértékben fognak nőni. Az OECD-országok átlagában az állami nyugdíjkiadások jelenleg a nemzeti össztermék (GDP) körülbelül 8,2 százalékát teszik ki. Az előrejelzések alapján ez az arány nagyjából 10,3 százalékra emelkedhet 2060-ra. A fő ok a szociális kiadások emelkedése az idősödő társadalmak miatt.

Megugranak az egészségügyi kiadások is

Emellett az egészségügyi kiadások is folyamatosan emelkednek: 2022-ben az állami egészségügyi kiadások az OECD-átlagban 6,5 százalékot tettek ki a GDP-ből. Ha nem történik reform, ez az arány 2060-ra akár 9 százalékra is emelkedhet. Bár az egészségi állapot javulása és az aktív élettartam meghosszabbodása mérsékelheti a növekedést, a tendencia egyértelműen emelkedő.

Összességében: az állami költségvetésre komoly „öregedési nyomás” nehezedik, mivel amennyiben a költségek emelkednek, és nincs arányos növekedés az államháztartás bevételeiben vagy hatékonyságában, akkor a költségvetési egyensúly és az adósságfenntarthatóság kerül veszélybe.