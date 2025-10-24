Komoly bajban vannak a fejlett országok az elöregedés miatt – ideje átgondolni a nyugdíj és egészségkasszát

Mélyreható elemézst készített a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) a nyúgdíjak alakulásával kapcsolatban, miután a tagországok nagy többségében igen erőteljes elöregedési folyamat zajlik. Az elöregedés miatt, az OECD-országokban az 1960 és 2022 közötti időszakban a 65 éven felüliek aránya megduplázódott, 18 százalékra emelkedett.
Ráadásul az előrejelzések szerint 2060-ra ez az arány elérheti a 30 százalékot. A 80 éven felüliek aránya pedig szintén jelentősen emelkedni fog. Ezek a demográfiai változások gazdasági és pénzügyi szempontból több kulcsfontosságú mechanizmussal járnak együtt:
- csökken a munkaképes korú lakosság aránya,
- nő az „idősödési” (65+ év) függőségi ráta
- ezzel párhuzamosan – ha nem történnek korrekciók – emelkedhet az állami kiadások és a közteherviselés nyomása, vagyis nőhetnek az adók.
Ráadásul az öregedés hat a potenciális gazdasági növekedésre (mivel kevesebb a munkavállaló) és a termelékenységre is – miközben nőhet az automatizálás iránti igény is.
Elöregedés: nyomás alatt az államháztartás
Az óvatos becslések szerint, amennyiben semmilyen politika-reform nem történik, akkor az életkorhoz kötött kiadások (nyugdíj, egészségügyi és hosszú távú gondozás) jelentős mértékben fognak nőni. Az OECD-országok átlagában az állami nyugdíjkiadások jelenleg a nemzeti össztermék (GDP) körülbelül 8,2 százalékát teszik ki. Az előrejelzések alapján ez az arány nagyjából 10,3 százalékra emelkedhet 2060-ra. A fő ok a szociális kiadások emelkedése az idősödő társadalmak miatt.
Megugranak az egészségügyi kiadások is
Emellett az egészségügyi kiadások is folyamatosan emelkednek: 2022-ben az állami egészségügyi kiadások az OECD-átlagban 6,5 százalékot tettek ki a GDP-ből. Ha nem történik reform, ez az arány 2060-ra akár 9 százalékra is emelkedhet. Bár az egészségi állapot javulása és az aktív élettartam meghosszabbodása mérsékelheti a növekedést, a tendencia egyértelműen emelkedő.
Összességében: az állami költségvetésre komoly „öregedési nyomás” nehezedik, mivel amennyiben a költségek emelkednek, és nincs arányos növekedés az államháztartás bevételeiben vagy hatékonyságában, akkor a költségvetési egyensúly és az adósságfenntarthatóság kerül veszélybe.
Bevételi oldalon is jelentősek a kihívások
Az öregedés nem csak a kiadások miatt jelent kihívást – a bevételi oldalon is érvényesülnek negatív hatások. Mivel a munkaképes korú lakosság aránya csökken, a munkajövedelmek és így az adóalap is szűkülhet, ami csökkenti az állami bevételeket. Emellett az adózási struktúrák, amelyek nagyban támaszkodnak a munkajövedelemre és fogyasztásra, kevésbé regálnak rugalmasan a demográfiai változásokhoz.
Az OECD elemzése rávilágít arra, hogy ha a munkaerő-részvétel alacsony marad, vagy az idősebb korosztályokat nem sikerül tovább foglalkoztatni, akkor az adó- és járulékbevétel tartósan csökkenhet. Ez a helyzet különösen érzékeny lehet olyan országokban, ahol a magas államadósság már most is kockázatot jelent.
Adósság- és fenntarthatósági kockázatok
A tanulmányban kiemelik, hogy amennyiben az öregedéssel járó kiadások növekednek, de a politikai válaszok elmaradnak, az OECD országok nettó államadóssága a GDP-arányában akár a 230 százalékos körüli szintre is emelkedhet 2060-ra. Ez különösen nagy probléma azokban az országokban, amelyek már most magas adósságszinttel küzdenek.
Az adósságdinamika szempontjából kritikus az a különbség, hogy az államnak mennyi a reálkamat-növekedési (r-g) különbség: ha a reálkamat nagyobb, mint a gazdaság növekedési üteme, akkor a tartozás gyorsabban nő. Az elöregedés csökkentheti a növekedési potenciált („g”), miközben az adósságszint („r”) időnként nem csökken arányosan, így romlik az adósságfenntarthatóság.
Ezen túlmenően, ha a kiadások magasak és az adóterhek is növekednek, akkor a gazdasági növekedést gátolhatja – így egy olyan ördögi kör állhat elő, amely tovább rontja a pénzügyi helyzetet.
Az elöregedés egyik – könnyen figyelmen kívül hagyható – gazdasági hatása a potenciális gazdasági növekedés lassulása. Ahogy csökken a munkaképes korú népesség és nő az idős-függőségi ráta, úgy gyengülhet a gazdasági dinamika. Ugyanakkor a tanulmány rámutat arra is, hogy az öregedés ösztönözheti a munka-takarékos technológiák és automatizáció elterjedését, ami középtávon pozitív lehet a termelékenység szempontjából.
Ezek a hatások azonban nem automatikusak: ha a munkaerő-piac nem alkalmazkodik, vagy nem növekszik az idősebb munkavállalók foglalkoztatottsága, akkor az öregedés károsan befolyásolhatja a termelékenységet és a növekedés alakulását. A tanulmány szerint, a strukturális reformok (pl. idősebb munkavállalók részvételének növelése, foglalkoztathatóságuk javítása) kulcsfontosságúak lehetnek.
Politikai válaszok és reformlehetőségek
Az OECD-tanulmány szerint a pénzügyi és gazdasági fenntarthatóság érdekében átfogó válaszra van szükség, amely egyszerre érinti:
- a nyugdíjrendszereket (pl. magasabb nyugdíj-életkor, résztvevők számának növelése, önkéntes megtakarítások erősítése)
- a foglalkoztatást (különösen idősebb munkavállalók és alul-foglalkoztatott csoportok bevonása)
- az egészség- és hosszú távú gondozás hatékonyságát (pl. prevenció, jobb szolgáltatás-szervezés, költséghatékony megoldások)
- az adó- és járulék-alapok szélesítését (mivel a munkajövedelem-alapú terhek kevésbé bírnak tartósan növekedési potenciállal)
- a demográfiai politika elemeit (pl. termékenység támogatása, bevándorlás) – bár ezek hatása középtávon korlátozottabb.
A tanulmány kiemeli: a strukturális reformok — amelyek javítják az idősebb munkavállalók foglalkoztatottságát és a munkaerő-piaci részvételt — globálisan nagy megtakarítást eredményezhetnek az állami kiadások oldalán. Például, ha az idősebb munkavállalók foglalkoztatottsága 10 százalékponttal nő, az jelentős mértékben csökkenthetné az időskori ellátásokból fakadó költségeket.
Következtetések és üzenetek
A demográfiai öregedés elkerülhetetlen trend számos OECD-országban, és nincs garancia arra, hogy az állami finanszírozású nyugdíj- és egészség-rendszerek automatikusan alkalmazkodnak. A tanulmány figyelmeztet: ha a kiadások emelkednek, a bevételek pedig nem nőnek arányosan, egyben a növekedési lehetőségek szűkülnek, akkor a költségvetési fenntarthatóság komoly veszélybe kerülhet. Nem elegendő tehát csak költséget csökkenteni vagy adókat emelni: szerkezet- és rendszerátalakításra van szükség, munkavállalói részvétel növelésével, hatékonyabb egészség- és hosszú távú gondozási szolgáltatásokkal, a nyugdíjrendszerek megreformálásával.
Magyarország az átlagnál sokkal jobb helyzetben van
A dokumentum Magyarországot több ponton említi, rámutatva, hogy Magyarországon a 65 év felettiek aránya az OECD-átlag fölött nő, a 2060-ig tartó előrejelzés szerint a munkaképes korú népesség 20 százalékkal csökkenhet. A nyugdíjkiadásokra fizetett összeg GDP arányosan jelenleg körülbelül kilenc százalékot tesz ki, ez 2060-ra 11 százalék körülire emelkedhetnek.
Viszont a korhatár-emelések ellenére a tényleges nyugdíjba vonulási kor Magyarországon még mindig alacsonyabb az OECD-átlagnál. Ehhez jelentősen hozzájárulhat az, hogy a kormány lehetővé tette a cégeknek a nyugdíjaasok kedvezményes adózás melletti foglalkoztatását.
Az OECD azt is kiemelte, hogy Magyarország a „közepes fiskális kockázatú” országok közé tartozik: az öregedés miatti többletkiadások a GDP 4–5 százalékát tehetik ki hosszú távon.