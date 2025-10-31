Könnyítések jönnek az Otthon Start hitelnél – soroljuk a fontos változásokat

November 15-től jelentős változások lépnek életbe az Otthon Start hitelnél, amelyek megkönnyítik a fiatalok és családok számára a saját otthon megszerzését. Az új szabályok rugalmasabban kezelik az „első lakásszerző” fogalmát, enyhítik a TB-jogviszonyra vonatkozó feltételeket, és megszüntetik a korábbi építési határidőt. A módosítások célja, hogy minél több igénylő számára váljon elérhetővé a kedvezményes, államilag támogatott hitel - foglalta össze a Bankmonitor a kiadott módosításokat.

Könnyítések jönnek az Otthon Start lakáshitelnél, pontosul az első lakásszerző fogalma /Fotó: Shutterstock

Ki minősül első lakásszerzőnek?



Azt vizsgálják, hogy van-e jelenleg, volt-e az elmúlt 10 évben az igénylőnek belterületi lakóingatlanban tulajdoni hányada. A módosításban pontosították azokat a kivételeket, amikor nem számítanak meglévő ingatlannak. Ezek az esetek:

Nem számít az az ingatlan, amelyet elbontott az igénylő, vagy amelynek bontását az építésügyi hatóság elrendelte. (Eredetileg az építési hatóság elrendelte, engedélyezte kifejezés szerepelt csak a rendeletben.)

Nem számít az az ingatlan, amelynek értéke nem haladja meg a 15 millió forintot. Meglévő ingatlan esetén az aktuális forgalmi érték, míg korábban eladott ingatlan esetén az eladási ár számít. (Itt nem történt érdemi változás.)

Nem számít az az ingatlan, amelyet haszonélvezettel terhelten szerzett a tulajdonos és ugyanazon haszonélvező a mai napig bent lakik. Ha már elidegenítették a kérdéses ingatlant, akkor az az elvárás, hogy az eladás pillanatáig a haszonélvezőnek az adott ingatlanban kellett laknia. (Itt eredetileg csak az volt megfelelő, ha a kérdéses lakás még az Otthon Start felvételekor is az igénylő tulajdonában van. Ha ezt a lakást korábban eladták, akkor az már meglévő lakásnak számított.)

Előfordult olyan helyzet egy meglévő ingatlan eladása és egy új vásárlása kapcsán, hogy átmenetileg két ingatlanban is volt tulajdoni hányada technikailag az érdeklődőnek. Ez pedig jelenleg nem megfelelő. A jövőben módosul a szabály: legfeljebb 180 napig egyszerre két ingatlanban is lehet 50 százalékot meg nem haladó tulajdoni hányada az Otthon Start igénylőjének. Ilyen esetben ugyanis még első lakásszerzőnek fog minősülni.

Előfordulhat, hogy valaki azért nem kaphatta eddig meg az Otthon Start hitelt, mert házastársával eddig egymást követően több ingatlanban volt fele-fele arányban tulajdonos és a tulajdoni lap adatai alapján néhány napig egyszerre az épp eladott és vásárolt lakásban is tulajdonosok voltak. November 15-től, ha minden más feltételnek megfelel a kérdéses pár, akkor jogosult lehet a támogatott hitelre.

A támogatott hitel igénylőjének továbbra is csak nyilatkoznia kell arról, hogy megfelel-e az első lakásszerzés feltételeinek. A nyomtatvány ugyanakkor november 15-től módosulni fog. Ha valaki azt nyilatkozza, hogy korábbi ingatlanját elbontották, a bontást elrendelték, akkor annak november 15-től ezt az építésügyi hatóság által kiállított, a lakóépület elbontásáról szóló hatósági bizonyítvánnyal igazolnia is kell.

Mi módosul a TB jogviszonnyal kapcsolatban?

Továbbra is legalább 2 éves TB jogviszony mellett igényelhető a támogatás, ezen belül az utolsó 180 napra még szigorúbb feltételeket is kell teljesíteni. November 15-től az a magyar személy is megkaphatja az Otthon Start hitel, aki az EU valamely intézményében dolgozik például Brüsszelben. További változás, hogy november 15-től nem kell teljesítenie a TB jogviszonyra vonatkozó feltételeket a megváltozott munkaképességűeknek és azoknak, akik gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesülnek.

A régebbi építkezésekre is felvehető

November 15-től, ezzel a korábban megkezdett építkezések befejezésére, illetve a korábban épített új lakások vásárlására is fel lehet használni a támogatott hitelt. A jelenlegi szabályok alapján az építési hitelt készültségi fokkal arányosan, szakaszosan, utólag folyósíthatja a bank. Az első részlet lehívásához elvárás az önerő teljes beépítése.