Kritikus vízhiány bénítja az amerikai ipart – leállhat a termelés

A Fehér Ház hivatalos oldalán most is ott van július 28-i keltezéssel az Egyesült Államok és az EU között - az Origo által is bemutatott - kereskedelmi keretmegállapodás legfontosabb pontjainak összegzése, ezen belül az is, hogy az EU 2028-ig 750 milliárd dollár értékben vásárol energiát az Egyesült Államoktól (energiahordozók formájában). Az összeg hatalmas, de nem önmagában ezért vannak körülötte kérdőjelek, hanem azért, mert bár az Egyesült Államok 2019 óta nettó energiaexportőr, de kivitele még nincs a közelében sem ennek az értéknek. Donald Trump elnök többek között a belföldi, fosszilis alapú hordozók kitermelésének felpörgetésével kívánja biztosítani az amerikai hegemóniát a globális piacon, de ebbe több körülmény is beleszólhat, például az, hogy Texas állam – mint az energiaipar egyik amerikai központja – jelentős és tartós vízhiánnyal küzd.

Olajkút pumpája szélturbinák előtt Corpus Chrisiben: a város az amerikai energiaexport egyik központja, ám súlyos vízhiánnyal küzd

Fotó: Bloomberg via Getty Images /

Víz kell az energiaiparnak is, csakhogy egyre kevesebb van belőle

Azt, hogy a víz nem pusztán a hétköznapok életvitele és a mezőgazdaság szempontjából nélkülözhetetlen, hanem az ipari termelésben is az, ezt a texasi Corpus Christi városának példája mutatja – állapítható meg a Bloomberg riportja alapján, amiben a gyors tempóban újraiparosodó város termelésének és energiaszektorának vízigénye áll a középpontban. A most 320 000 lakosú város egy 19. századi alapítású kicsiny kereskedelmi állomásából vált a globális olaj-, földgáz- és vegyipari szektor kritikus csomópontjává, ahová az elmúlt másfél évtizedben újra özönlött a pénz és a betelepülő lakosok.

2010 óta a városba több mint 57 milliárd dollárnyi közvetlen tőkebefektetés érkezett, miközben kikötője a Mexikói-öböl legmélyebbje, egyben a világ első ötven legnagyobb kikötője közé tartozik. Ennek óriási jelentősége van a Permi-medence nyersolajának és földgázának exportjában: a város az ország legnagyobb olajexportáló központja, míg a tengerpartja hat olajfinomítónak, egy LNG-terminálnak, és számos hatalmas petrolkémiai üzemnek ad otthont.

Corpus Christi kikötéjének jelentőségét mutatja, hogy

naponta mintegy 2,4 millió hordó olaj indul onnan útnak – ez az ország teljes nyersolajexportjának nagyjából 60 százaléka.

Az amerikai LNG-exportnak pedig 20 százaléka hagyja el a kikötőt évente, a mennyiség viszont várhatóan néhány éven belül a duplájára nőhet a közelmúltban végrehajtott kapacitásbővítések miatt.