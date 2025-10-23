Érdemes vigyázni! Erre kell kiemelten figyelni a fűtési szezonban!

Tavaly több mint ezer szén-monoxid-riasztás történt Magyarországon, tucatnyi halálos áldozattal. A fűtési szezon beköszöntével ismét megnőtt a szén-monoxid-mérgezések kockázata, figyelmeztetnek a szakértők. Évről évre több tucat ember kerül kórházba, és több haláleset is történik olyan mérgezések miatt, amelyek megelőzhetők lettek volna megfelelően működő érzékelőkkel és rendszeres karbantartással, az utóbbi pontosan a halélesetek megelőzése miatt kiemelten fontos. A legtöbb eset ugyanis elhanyagolt karbantartásra, hibás kéményre vagy rosszul beállított gázkészülékre vezethető vissza.

Elindult a fűtési szezon – mutatjuk mire figyeljen

Fotó: Ardit Mbrati/pexels

Mire kell figyelni a fűtési szezon indulásakor?

A helyzetet rontja, hogy a lakások energiahatékonysági felújításai – például a modern, légmentesen záródó nyílászárók beépítése – megszüntetik a természetes levegőáramlást, így az égéshez szükséges oxigénhiány miatt a gázkészülékekben tökéletlen égés zajlik le. A keletkező szén-monoxid pedig könnyen visszaáramolhat a lakótérbe.

Csalami János, az Elektronika Vonala Vagyonvédelem vezetője szerint a tünetek sokszor alattomosak:

a fejfájás,

a hányinger,

a szédülés tipikus jele lehet a mérgezésnek, mégis gyakran influenzának hiszik az emberek. Pedig már kétszáz0 ppm koncentrációnál is érezhető tünetek jelentkezhetnek, és négyszáz ppm felett a helyzet akár életveszélyessé válhat.

Csalami János rámutatott, az érzékelők helyes elhelyezése és a távfelügyeleti rendszerek életet menthetnek. A szén-monoxidot gyakran nevezzük néma gyilkosnak, hiszen sem színe, sem szaga, sem íze nincs, és teljesen észrevétlenül terjed – mondta Csalami János. Kiemelte: a probléma súlyát az adja, hogy ez a gáz 250-300-szor erősebben kötődik a vér hemoglobinjához, mint az oxigén. A megelőzés legjobb módjai a szénmonoxid-érzékelő vagy pedig a távfelügyelet.

Előbbiből két fő típust különböztetnek meg: az önállóan működő, elemes készülékeket és a riasztórendszerbe integrált, távfelügyelethez kapcsolt érzékelőket. Az önálló érzékelők hangjelzéssel figyelmeztettek a veszélyre, de csak akkor, ha valaki éppen otthon tartózkodott. A távfelügyelethez kötött változat ezzel szemben azonnal továbbítja a riasztást a diszpécserközpontba, amely intézkedni tud, akár akkor is, ha a lakók már nem cselekvőképesek. – A távfelügyeleti rendszerben az ilyen jelzés ugyanúgy megjelenik a központban, mint bármely más riasztás – magyarázta Csalami János. – A diszpécser rögtön látja, hogy szén-monoxid-érzékelőről érkezett a riasztás, és azonnal elindítja a járőrt a helyszínre. Sok esetben ez a gyors reagálás menti meg az emberéleteket. A szakértő hozzátette: