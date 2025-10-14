Erre érdemes odafigyelni: órákig le fog állni a BudapestGO

Új fejlesztések érkeznek az alkalmazásba, melynek köszönhetően megújul a térképes funkció, gyorsabbá válik a keresés, és a „felszállok” gombot is könnyebb lesz használni. A fejlesztés ideje alatt október 14-én este 22 órától másnap reggel (október 15.) körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást. Ahhoz, hogy a fejlesztések érkezése után ismét működőképes legyen az applikáció, a felhasználóknak először frissíteniük kell az alkalmazást a BudapestGO legújabb verziójára – közölte a Budapesti Közlekedési Vállalat (BKK).

Megújul a BudapestGO, szá,mos új funkcióval bővül a BKK alkalmazása. / Fotó: Bodnár Boglárka / MTI Fotószerkesztõség

Egyszerűsödik a BudapestGO egyes funkcióinak használata

Új frissítés teszi még gyorsabbá és megbízhatóbbá a BKK népszerű utazási alkalmazását, a BudapestGO-t. Az újdonságok több funkciót is érintenek, például az útvonaltervezést, amelynél még kényelmesebb lesz otthoni vagy munkahelyi úti célra keresni, ezáltal még gyorsabbá válik a tervezés. Az útvonalterv nézetben továbbá láthatóvá válnak a megállóhelyek nevei, és informatívabb megjelenést kap az útvonaltervek listanézete is.

Fejlesztést kap

a bérletesek és

napijegyesek

felszállását, illetve a bérletbemutatást megkönnyítő „felszállok” gomb is. A funkció lényege, hogy egyszerűbb és gyorsabb elsőajtós buszra vagy trolira szállni, hiszen nincs szükség kódbeolvasásra, a "felszállok" gombra kattintva azonnal megjelenik az ellenőrzéshez szükséges mozgó ábra. Mindez mostantól a végállomásokra érve is egyszerűbben használható. A megállóban vagy a végállomáson a „felszállok” gombra kattintva az alkalmazás csak a legközelebbi, két percen belül induló járműveket (metró esetében a metróállomást) jeleníti meg. Amennyiben mégsem szerepel az adott járat a listában, akkor beolvasásra van szükség, ami ez esetben így is egyszerűen elvégezhető, hiszen nem kell egyet visszalépni hozzá az applikációban, hanem az éppen aktív felületen megjelenik a beolvasáshoz szükséges gomb.

A fejlesztés élesítése alatt, október 14-én este 22 órától másnap, október 15-e reggel körülbelül 7 óráig az ügyfelek nem fogják tudni használni a BudapestGO alkalmazást. Ezt követően a felhasználóknak frissíteniük kell az alkalmazást (android/ios 6.4.2. verzióra).