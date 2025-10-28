Ma estétől nem lesznek elérhetők az egyik nagybank szolgáltatásai, minden ügyfél érintett

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Ma estétől leáll az Erste Bank több szolgáltatása

Fotó: Szabó Gábor / Origo

Mint honlapjukon írják, rendszereiken október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatások működését is befolyásolja.

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai továbbra is elérhetők lesznek:

Internetes vásárlás

Azonnali átutalások fogadása

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

Nem lesznek elérhetők ezek a szolgáltatások: