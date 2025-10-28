Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
bankszünnap

Ma estétől nem lesznek elérhetők az egyik nagybank szolgáltatásai, minden ügyfél érintett

44 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Digitális fejlesztések miatt egyes szolgáltatások nem vagy csak részlegesen lesznek elérhetők az Erste Banknál ma estétől.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnapbankrendszerfejlesztésErste Bankpénzintézet

Bankszünnap lesz az Erste Banknál a pénzintézet honlapján megjelent tájékoztatás szerint. A tájékoztatást az ügyfélelvárások teljesítése, illetve a Magyar Nemzeti Bank (MNB) bankszünnapokhoz kapcsolódó előírásai (Hpt. 286§) miatt hozzák nyilvánosságra.

Erste Bank
Ma estétől leáll az Erste Bank több szolgáltatása
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Mint honlapjukon írják, rendszereiken október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatások működését is befolyásolja.

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai továbbra is elérhetők lesznek:  

  • Internetes vásárlás
  • Azonnali átutalások fogadása
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

Nem lesznek elérhetők ezek a szolgáltatások:

  • George App és Web
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!