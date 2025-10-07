Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megnézték, mit rejt a palackozott víz – a válasz rémisztőbb, mint hittük

bankszünnap

Napokon belül óriási leállás jön az egyik hazai nagybanknál – és nem ez lesz az egyetlen

39 perce
Olvasási idő: 4 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Rendszerfejlesztés miatt egy több mint félnapos leállásra kerül sor az Erste Banknál péntek estétől, és október végén is lesz egy olyan időszak, amikor a pénzintézet szolgáltatásai nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.
Link másolása
Vágólapra másolva!
bankszünnaprendszerfejlesztésbankkártyaleállásErste Bank

Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja.

Erste Bank
Két leállás is lesz ebben a hónapban az Erste Banknál
Fotó: Szabó Gábor / Origo

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai lesznek elérhetők ezekben az időszakokban is:  

  • Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből
  • Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül
  • Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül
  • George Web tiltása TeleBankon keresztül
  • Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül
  • MobilePay
  • Weboldal szolgáltatások
  • Mobilegyenleg feltöltése

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

  • George App és Web
  • Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
  • Azonnali átutalások indítása 
  • Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)
  • Erste TeleBank 
  • Vállalati NetBank 
  • Electra
  • Erste Business MobilBank 
  • SMS szolgáltatások
  • API csatorna
  • Online termékigénylés
  • Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A pénzintézet végezetül arra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt a tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a honlapjukon a jogszabályi elvárással összhangban. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!