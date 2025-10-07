Napokon belül óriási leállás jön az egyik hazai nagybanknál – és nem ez lesz az egyetlen

Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja.

Két leállás is lesz ebben a hónapban az Erste Banknál

Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai lesznek elérhetők ezekben az időszakokban is:

Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások fogadása (kivéve 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Készpénzfelvétel belföldön ATM-ből

Készpénzbefizetés belföldön ATM-en keresztül

Fizetés és vásárlás bankkártyával POS terminálon keresztül

George Web tiltása TeleBankon keresztül

Bankkártya letiltása TeleBankon keresztül

MobilePay

Weboldal szolgáltatások

Mobilegyenleg feltöltése

A következő szolgáltatások nem lesznek elérhetők:

George App és Web

Internetes vásárlás (csak 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)

Azonnali átutalások indítása

Azonnali átutalások fogadása (csak 2025.10.11. 00:00 – 2025.10.11. 04:00 között)

Erste TeleBank

Vállalati NetBank

Electra

Erste Business MobilBank

SMS szolgáltatások

API csatorna

Online termékigénylés

Lakás-takarékpénztári kifizetések online nyilatkozási felület

A pénzintézet végezetül arra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt a tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a honlapjukon a jogszabályi elvárással összhangban.