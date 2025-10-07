Napokon belül óriási leállás jön az egyik hazai nagybanknál – és nem ez lesz az egyetlen
Rendszerfejlesztés miatt egy több mint félnapos leállásra kerül sor az Erste Banknál péntek estétől, és október végén is lesz egy olyan időszak, amikor a pénzintézet szolgáltatásai nem vagy csak korlátozottan lesznek elérhetők.
Az Erste Bank a honlapján jelezte, hogy rendszereiken október 10. 22:00 és október 11. 12:00, valamint október 28. 22:00 és október 29. 03:00 között rendszerfejlesztési munkát végeznek, amely több szolgáltatás működését is befolyásolja.
Az Erste Bank alábbi szolgáltatásai lesznek elérhetők ezekben az időszakokban is:
Internetes vásárlás (kivéve 2025.10.10. 22:00 és 2025.10.11. 12:00 között)
A pénzintézet végezetül arra is felhívja a figyelmet, hogy a tervezett karbantartások bankszünnapnak számítanak akkor is, ha a szolgáltatások csak rövid ideig, és nem egy teljes napig szünetelnek a Hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló 2013. évi CCXXXVII. tv 286§ szerint. Ezt a tájékoztatást a tervezett leállás előtt legalább 30 nappal tették közzé a honlapjukon a jogszabályi elvárással összhangban.
