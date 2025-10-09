Éhező észak-koreaiak miatt tűnhetnek el ezek a csodálatos állatok

A szó legrosszabb értelmében keringenek legendák az észak-koreai élelmezési helyzetről, a latorállam egyik legégetőbb, drámai következményekkel járó problémáival az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Az agrárium központi irányítása, az élelmiszeripar alacsony termelékenysége, összefüggésben az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményeinek termelésre gyakorolt hatásával továbbra is rendkívül súlyossá teszi az ország élelmezési problémáit. Most egy új tanulmány jelent meg a témához kapcsolódóan, melynek készítői szerint az éhező és elszegényedett észak-koreaiak ritka állatfajtákra vadásznak, húsukat fogyasztják, az állatok bundáit, csontjait pedig feketepiacon értékesítik. Ez tigrisektől a borzokig veszélyezteti az érintett, amúgy is csekély egyedszámmal bíró állatfajok fennmaradását.

A szibériai tigris és más állatfajok is veszélybe kerülhetnek amiatt, mert az éhező észak-koreaiak húsukért és testrészeikért vadásszák azokat (illusztráció)

Fotó: Wikipedia Commons

Lazított a szabályokon Észak-Korea, de ez édeskevés

Az észak-koreai élelmezésbiztonságon a Covid-19 időszaka rontott, miközben a phenjani rezsim továbbra is szigorúan, a világtól alapvetően elzárkózva próbálja működtetni az országot. A helyzet ugyanakkor már évek óta súlyos. Idén márciusban, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának aktuális ülsszakán Elizabeth Salmón, a szervezet észak-koreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges jelentéstevője kiemelte, hogy annak ellenére, hogy Észak-Korea erőfeszítéseket tesz a hazai élelmiszertermelés növelése érdekében, a lakosság körülbelül fele, mintegy 12 millió ember, továbbra is alultáplált. Az országban pedig minden valószínűség szerint jelen az éhezés is, azaz az az állapot, amikor valaki nem csak egy-két étkezést kell hogy kihagyjon, hanem tartósan nem jut semmilyen élelmiszerhez.

Ezen a legszegényebbek úgy próbálnak segíteni, hogy vadon élő állatokat ejtenek el húsukért

– derül ki a Biological Conservation című lapban megjelenő tanulmányból, melynek főbb megállapításait a The Telegraph foglalta össze.

Észak-Koreában a szó megszokott értelmében, a tudományos sztenderekhez illeszkedő módon gyakorlatilag lehetetlen gazdasági, biológiai vagy más vonatkozású kutatást folytani. A tanulmány készítői munkájuk során 42 disszidenssel készítettek interjút, akik Dél-Koreában illetve Nagy-Britanniában élnek, köztük volt katonákat, vadászokat, kereskedőket, illetve olyanakokat, akik fogyasztottak a vadon élő állatok húsát. Az interjúkból kiderült: a vadállatok elejtése és elfogyasztása az 1990-es években, a Szovjetunió összeomlása után kialakult, katasztrófális nagy éhínség idején már biztosan jelen volt az országban, de a későbbi gazdasági fellendülés érdekében most is folytatják azt.