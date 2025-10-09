Éhező észak-koreaiak miatt tűnhetnek el ezek a csodálatos állatok

A szó legrosszabb értelmében keringenek legendák az észak-koreai élelmezési helyzetről, a latorállam egyik legégetőbb, drámai következményekkel járó problémáival az Origón is több alkalommal foglalkoztunk. Az agrárium központi irányítása, az élelmiszeripar alacsony termelékenysége, összefüggésben az elmúlt évek szélsőséges időjárási eseményeinek termelésre gyakorolt hatásával továbbra is rendkívül súlyossá teszi az ország élelmezési problémáit. Most egy új tanulmány jelent meg a témához kapcsolódóan, melynek készítői szerint az éhező és elszegényedett észak-koreaiak ritka állatfajtákra vadásznak, húsukat fogyasztják, az állatok bundáit, csontjait pedig feketepiacon értékesítik. Ez tigrisektől a borzokig veszélyezteti az érintett, amúgy is csekély egyedszámmal bíró állatfajok fennmaradását.
Az észak-koreai élelmezésbiztonságon a Covid-19 időszaka rontott, miközben a phenjani rezsim továbbra is szigorúan, a világtól alapvetően elzárkózva próbálja működtetni az országot. A helyzet ugyanakkor már évek óta súlyos. Idén márciusban, az ENSZ Emberi Jogi Tanácsának aktuális ülsszakán Elizabeth Salmón, a szervezet észak-koreai emberi jogi helyzettel foglalkozó különleges jelentéstevője kiemelte, hogy annak ellenére, hogy Észak-Korea erőfeszítéseket tesz a hazai élelmiszertermelés növelése érdekében, a lakosság körülbelül fele, mintegy 12 millió ember, továbbra is alultáplált. Az országban pedig minden valószínűség szerint jelen az éhezés is, azaz az az állapot, amikor valaki nem csak egy-két étkezést kell hogy kihagyjon, hanem tartósan nem jut semmilyen élelmiszerhez.
Ezen a legszegényebbek úgy próbálnak segíteni, hogy vadon élő állatokat ejtenek el húsukért
– derül ki a Biological Conservation című lapban megjelenő tanulmányból, melynek főbb megállapításait a The Telegraph foglalta össze.
Észak-Koreában a szó megszokott értelmében, a tudományos sztenderekhez illeszkedő módon gyakorlatilag lehetetlen gazdasági, biológiai vagy más vonatkozású kutatást folytani. A tanulmány készítői munkájuk során 42 disszidenssel készítettek interjút, akik Dél-Koreában illetve Nagy-Britanniában élnek, köztük volt katonákat, vadászokat, kereskedőket, illetve olyanakokat, akik fogyasztottak a vadon élő állatok húsát. Az interjúkból kiderült: a vadállatok elejtése és elfogyasztása az 1990-es években, a Szovjetunió összeomlása után kialakult, katasztrófális nagy éhínség idején már biztosan jelen volt az országban, de a későbbi gazdasági fellendülés érdekében most is folytatják azt.
Ez annak ellenére történik, hogy Phenjan az elmúlt években is jelentős változtatásokat vitt végbe az agrárteremlés és az élelmiszeripar szabályozásában, jogszabályi szinten, ami a 38North agytörszt nyáron kiadott értékelése szerint lazább, piaci szemléletűbb, a pénzügyi források kevésbé szigorúan felügyelt elosztásának lehetőségét teremti meg az élelmisziparban és az agráriumban a termelési oldalon. Ez azonban önmagában nem elegendő ahhoz, hogy megoldja az ország élelmezési gondjait. Ráadásul a rezsim ugyanis erős központosítást alkalmazva az élelmiszerek javát elvonja és bizonyos társadalmi csoportokat szélsőségesen előnyben részesítve – így a hatalom támaszát jelentő hadsereget – osztja újra.
Most a brit és norvég tudósokból álló csapat arra a következtetésre jutott, hogy
az észak-koreai kormány és a feketepiaci szereplők egyaránt profitálnak a vadon élő állatok részeinek élelmiszerként, bőrként és szőrmeként történő kereskedelméből, valamint a csontok, mancsok és szárított szervek hagyományos gyógymódokban történő értékesítéséből.
Joshua Elves-Powell, a University College London munkatársa, a tanulmány társszerzője elmondta: „Észak-Koreában szinte minden, egy sündisznónál nagyobb emlősfajból fognak be időnként példányokat, hogy ételként elkészítve elfogyasszák, vagy kereskedelmi értelemben hasznosítsák. Még a fokozottan védett fajokkal is kereskednek, néha a határon átnyúlóan Kínába.”
Az interjúkból az a kép rajzolható meg, ami azt mutatja, hogy a tömeges vadászatot a kommunista kormány állami elosztórendszerének összeomlása váltotta ki. Az 1990-es évek végén a súlyos éhínség arra kényszerítette a lakosságot, hogy földműveléssel előzze meg az éhezést. A közelmúltbeli némi gazdasági erősödés ellenére azonban az állatkereskedelem gyakorlata megmaradt.
A vadhús és állati testrészek hazai piaca mellett kialakult egy nemzetközi kereskedelem is, amelynek keretében a csempészek megpróbáltak észak-koreai vadon élő állatok részeivel átlépni vagy átjuttatni Kínába
– fogalmazta meg Elves-Powell.
A disszidensek szerint igen hosszú azon állatfajok listája, amiket Észak-Koreában vadásznak. Ezek közé tartozik
Ezeket testrészeik értékesítéséért ölik le.
Észak-Korea egyike azon kevés országnak, amely nem írta alá a veszélyeztetett vadon élő állat- és növényfajok nemzetközi kereskedelméről szóló – más néven washingtoni – egyezményt (CITES), amely a veszélyeztetett állatok kereskedelmét szabályozza.
Annak, ami Észak-Koreában a veszélyeztetett állatfajokkal történik, határokon átnyúló hatásai lehetnek. Így például letörheti azoknak az erőfeszítéseknek az eredményeit, melyeket a tigrisállomány regenerációjára hoztak a közelmúltban Kína Észak-Koreával szomszédos területein. A tanulmány értékelése szerint örvendentes, hogy a régióban helyreáll a tigrispopuláció a kínai erőfeszítéseknek köszönhetően, ám az Észak-Koreába átvándorló állatokat főként testrészeikért azonnal levadásszák a helyiek, ami a kínai állománynövekedést sodorja veszélybe.
Észak-Koreában az elfogyasztott vadállatok közé tartoznak
A szarvasokat magas státuszú élelmiszerforrásnak tekintik, azaz a szarvashús inkább presztízsélelmiszernek számít a vadhúsok között, de egyes nyilatkozók szerint az éhes szegények fogyasztják rókák, borzok és menyétek húsát is.
A szarvasagancsokat, valamint a medvék szerveit, mancsait és epéjét a hagyományos orvoslásban használják. A disszidensek arról is beszámoltak, hogy állami tulajdonban lévő gazdaságokban medvéket, szarvasokat, vidrákat és fácánokat tenyésztettek testrészeik kereskedelme céljából.
Vagyis az állatok feketekereskedelmében a rezsim is érdekelt anyagilag.
A tanulmány következtetése szerint komoly a kockázata annak, hogy az észak-koreai vadvilág fenntarthatatlan kizsákmányolása súlyos következményekkel jár, beleértve a fauna szempontjából is kulcsfontosságú fajok kipusztulását.