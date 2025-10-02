Étterem Hét – Michelin-ajánlással rendelkező luxusmenü fillérekért, mutatjuk, hol

Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon. A top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10.900 forinttól kínálják a különleges, erre az alkalomra komponált ételsorokat. A rendezvényre a www.etteremhet.hu oldalon limitált számban még lehet asztalt foglalni – írják a szervezők.
Az Országos Étterem Hét immár hagyományosan az ősz egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, amely egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.
Október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat a Top 100-as országos elitbe sorolnak a magyar gasztrokiadványok. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.
A Top kategóriás vendéglátóhelyek
Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.