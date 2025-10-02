Hírlevél

gasztronómia

Étterem Hét – Michelin-ajánlással rendelkező luxusmenü fillérekért, mutatjuk, hol

Itt a lehetőség, hogy átlagos pénztárcával különleges gasztronómiai csúcsélményhez jussunk. Rekordszámú étteremmel indul mától az Országos Étterem Hét. 218 vendéglátóhely kínál különleges menüsorokat fix áron. A Michelin-ajánlott és Bib Gourmand minősítésű éttermek között is válogathatnak a vendégek, így most bárki megkóstolhatja a csúcsgasztronómiát elérhető áron – de érdemes sietni, mert az asztalok gyorsan betelnek.
gasztronómiaétterem hétmichelin ajánláscsúcsgasztronómia

Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon. A top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10.900 forinttól kínálják a különleges, erre az alkalomra komponált ételsorokat. A rendezvényre a www.etteremhet.hu oldalon limitált számban még lehet asztalt foglalni – írják a szervezők. 

Étterem hét
Indul az Országos Étterem hét, csúcsgasztronómiát kóstolhatunk féláron/Fotó: Shutterstock/Denys Poliakov

Miért jó az Étterem Hét? 

Az Országos Étterem Hét immár hagyományosan az ősz egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, amely egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.

A TOP elitet is kipróbálhatjuk

Október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat a Top 100-as országos elitbe sorolnak a magyar gasztrokiadványok. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

A Top kategóriás vendéglátóhelyek 

  • szervízdíjjal együtt 6.900 Ft-tól, 
  • a prémium kategória indulói 8.900 Ft-tól, 
  • míg az exkluzív besorolású éttermek 10.900 Ft-tól. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

 

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

  • A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód);
  • Bilanx; 
  • Costes Downtown; 
  • Cut & Barrel; 
  • Felix Kitchen & Bar; 
  • Góré étterem (Kisharsány); 
  • Iszkor étterem (Mályinka)
  • Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes); 
  • MÁK restaurant; 
  • Moszkvatér Bisztró; 
  • Natura Hill (Zebegény); 
  • Spago Budapest by Wolfgang Puck; 
  • Szaletly Vendéglő és Kert; 
  • Textúra étterem; 
  • UMO Restaurant

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.

 

