Étterem Hét – Michelin-ajánlással rendelkező luxusmenü fillérekért, mutatjuk, hol

Ma indul az Országos Étterem Hét 18 napos időszaka: rekordszámú, országszerte összesen 218 kiváló vendéglő kínál több fogásos menüsorokat, fix árakon. A top kategóriájú éttermek 6.900 Ft-tól, a prémium besorolásúak 8.900 Ft-tól, az exkluzív kategóriát képviselők pedig szervízdíjjal együtt 10.900 forinttól kínálják a különleges, erre az alkalomra komponált ételsorokat. A rendezvényre a www.etteremhet.hu oldalon limitált számban még lehet asztalt foglalni – írják a szervezők.

Indul az Országos Étterem hét, csúcsgasztronómiát kóstolhatunk féláron/Fotó: Shutterstock/Denys Poliakov

Miért jó az Étterem Hét?

Az Országos Étterem Hét immár hagyományosan az ősz egyik legnagyobb gasztronómiai eseménye, amely egyszerre szól az éttermeknek és a vendégeknek. A rendezvény célja, hogy szélesebb közönség számára tegye elérhetővé a minőségi vendéglátást, miközben az éttermeknek lehetőséget ad arra, hogy bemutassák tudásuk legjavát és új vendégeket szólítsanak meg. Így bárki átélheti a csúcsgasztronómia élményét, amit máskor talán nem engedhetne meg magának. Az éttermek számára az Étterem Hét lehetőséget jelent arra, hogy a kevésbé forgalmas őszi időszakban is megtöltsék asztalaikat, új vendégekkel ismerkedjenek meg, és hosszú távon törzsközönséget építsenek.

A TOP elitet is kipróbálhatjuk

Október 19-ig tart az őszi Országos Étterem Hét rendezvény, 218 olyan vendéglő részvételével, amelyek közül számosat a Top 100-as országos elitbe sorolnak a magyar gasztrokiadványok. A listában 15 nemzetközi Michelin-ajánlással díjazott éttermet is találunk, valamint Bib Gourmand minősítéssel rendelkezőket is. A kiváló és elismert éttermek egytől egyig a kínálatuk legjavával készülnek, legkedveltebb és legkülönlegesebb fogásaikból komponált menüsorokkal, amelyeket előnyös, fix menüárakon kínálnak az ínyenceknek.

A Top kategóriás vendéglátóhelyek szervízdíjjal együtt 6.900 Ft-tól,

a prémium kategória indulói 8.900 Ft-tól,

míg az exkluzív besorolású éttermek 10.900 Ft-tól. A rendezvény további érdekessége, hogy néhány résztvevő vendéglátóhely szintén kedvező, kiegészítő felár ellenében még szélesebb választékkal mutatkozik meg.

Az eseményen részt vevő Michelin-ajánlással rendelkező éttermek:

A Konyhám Stúdió 365 (Fonyód);

Bilanx;

Costes Downtown;

Cut & Barrel;

Felix Kitchen & Bar;

Góré étterem (Kisharsány);

Iszkor étterem (Mályinka);

Kistücsök Étterem - Food & Room**** (Balatonszemes);

MÁK restaurant;

Moszkvatér Bisztró;

Natura Hill (Zebegény);

Spago Budapest by Wolfgang Puck;

Szaletly Vendéglő és Kert;

Textúra étterem;

UMO Restaurant

Asztalfoglalás a rendezvényre csak a www.etteremhet.hu weboldalon lehetséges. Mivel a rendezvény célja a minőségi vendéglátás reprezentatív bemutatása a nagyközönség számára, ezért a helyek limitáltak.