Gigantikus üzletet kötöttek: soha nem látott Eurostar vonatok érkeznek

A britek növekvő nemzetközi utazási kedve indokolja az emeletes vonatok beszerzését, melyek az Eurostar vállalat flottájában 2031-től szolgálják majd ki az utazóközönséget a Csatorna-alagúton keresztül. A vállalat ezt célzó szerződést írt alá a motorvonatokat gyártó Alstommal, a 2 milliárd eurós (kb. 780 milliárd forintos) gigantikus üzletben legalább 30, legfeljebb 50 szerelvény leszállítását vállalta a cég. Az új járművek 2031-től állhatnak forgalomba, mindegyikükön akár 1000 utas is kényelmesen utazhat egyidőben.

Az Alstom egyik telephelyén bemutatott Eurostar vonat (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Emeletes Eurostar vonatokra van szükség az utazási igények miatt

Az Alstom vezérigazgatója, Henri Poupart-Lafarge úgy fogalmazott, hogy az elkészülő „újgenerációs vonatok a nemzetközi közlekedésben az ultragyors sebesség iránt jelentkező igényt szolgálják ki, egyúttal megjelenítik cégünk vízióját egy fenntartható és versenyképes európai mobilitásról.” A cégvezető jelezte: a határokon átnyúló utazási kedv növekedésére gondolva az új szerelvények az Eurostar teljes hálózatán működhetnek majd, így a tervek szerint Frankfurtba és Genfbe is közlekedni fognak.

Ha mind az 50 szerelvényt megrendelik és leszállítják az Eurostar vállalatnak, az a flotta nagyságát mintegy 30 százalékkal növeli.

Gwendoline Cazenave, az Eurostar vezetője szintén a brit utazási kedv mérhető növekedéséről beszélt a The Guardian beszámolója szerint. Szerinte kulcsfontosságú, hogy az igények alapján fenntartható módon bővítség az utazási lehetőségeket az európai kontinens és az Egyesült Királyság között.

Munkahelyek is létrejönnek az új vonatok érkezésének köszönhetően

Az Eurostar közlése szerint a Celestia néven hivatakozott nagysebességű, emeletes vonatok mintegy 20 százalékkal több ülőhelyet kínálnak mint a most közelekedő legnagyobb szerelvények, miközben felhajtható ülésekkel biztosítják, hogy kerekesszékkel közelekedő, illetve kerékpárt szállítók is használhassák azt. A Celestia vonatokon közlésük szerint „további meglepetésekkel” is találkozhatnak majd az utasok, erről részleteket azonban nem közöltek.