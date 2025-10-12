Ebbe mi is beköltöznénk! Megvannak az idei az Év háza pályázat nyertesei

Az Év háza pályázat célja – immáron közel 40 éve –, hogy számba vegye és megismertesse a szakmai és a nagyközönséggel azokat a minőségi építészeti alkotásokat, amelyeket nemcsak esztétikai, hanem környezeti és gazdasági szempontból is példaértékűeknek ítél.

Kiosztották az Év háza pályázat díjait (képünk illusztráció!)

Fotó: Kállai Márton / Kállai Márton

Az Év háza pályázat 2008 óta tartó újkori történetében ismét sok magas minőségű építészeti alkotás közül választotta ki a zsűri a hét legjobbat. Az évek során a célok nem, ám azok a feltételek, amelyek között egy háznak esélye van a magyar építészeti közélet rangos, független díját elnyerni, sokat változtak – olvasható az Év háza pályázat honlapján. Látvány, a környezetbe, tájba illeszkedés, a meglévő épületek tisztelete, a korszerű technológia vagy éppen a gazdaságossági szemlélet, esetleg a tartózkodó építészeti magatartás – számos oka lehet annak, ha egy-egy családi ház, középület vagy újabban társasház a díjazottak közé kerül.

Családi ház erdős környezetben és óvoda a kastély parkjában

A családi házak és társasházak összevont kategóriában a 23 családi ház és 3 társasház közül a somogytúri csendes, félreeső közegben álló épület bizonyult a legjobbnak. „Az épület nem a hagyományos településszövethez igazodik, hanem a tájra reflektál. Illeszkedése nem formai, sokkal inkább atmoszférikus: az erdő közelsége határozza meg építészeti karakterét. Léptékével, ritmusával, tereinek működésével válik a környezet szerves részévé. Kortárs építészet, amely természetközeliséget, nyugalmat és időtálló minőséget közvetít” – fogalmazott Szoják Balázs, építész, a pályázat kurátora, a 2025. évi Év háza építészeti pályázatra benyújtott családi házról, amelynek tervezői Villányi Norbert és V. Marton Rozália vehették át idén a kategóriájának díját.

A családi házak és társasházak kategória nyertese:

A középület kategóriában Kisberzsenyi-Nagy György nyerte el a fődíjat, amelyet a keszthelyi felújított „Kiskastély”, a műemléki épületből kialakított Római Katolikus Óvoda példaértékű adaptív újrahasznosításáért ítélt oda a szakmai zsűri. Az indoklásban Noll Tamás, építész, a zsűri elnöke kiemelte, hogy ezzel a munkával az eredetileg közel két évszázados, az utóbbi időben teljesen lepusztult, értékes épület megmentése, és a mai kor esztétikai és építészmérnöki igényeinek magas színvonalon történő átformálása volt a példaértékű módon megoldott feladat, amelyet a zsűri nagyra értékelt.

A Magyar Építész Kamara szakmai különdíját az A Fiúk Építész Stúdió, Varga N. Dániel és Kabdebó Zoltán vehette át egy 200 éves műemléki lakóház korszerűsítéséért,

míg a Magyar Építőművészek Szövetsége szakmai különdíját a zsűri a CAN Architects Studió munkatársainak ítélte oda, a Mosonmagyaróvári Piarista Gimnázium felújításán végzett munkájukért. Az építészek Cseh András, Köninger Szilárd, Élő József, Németh Dávid és Tátrai Ádám, a munkatársak pedig Horváth Márton és Vadász Vanessza voltak.

Az Év háza pályázat támogatói különdíjasai és közönségdíjasa

Mindezek mellett támogatói különdíjas lett Fajcsák Dénes és Fábián Gábor az Egerben megépült energiatudatos családi ház tervezéséért, prof. Kertész András Tibor és Tóth Tamás a balatonfüredi Füredliget Pavilon tervezői, valamint egy szintén egy balatonfüredi épület, az Esterházy-kastély, látogatóközpont és múzeum felújítási munkáiért Herczeg László és Vörös Tamás is ilyen elismerésben részesültek.