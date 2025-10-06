Évente 20 ezer szakember tűnik el az építőiparból – Ki fogja felépíteni a jövő Magyarországát?

Az ÉVOSZ a 2022/2023 tanévtől kezdve nagyszabású és újszerű pályaorientációs szakmai programra hívta az általános iskolákat és az építési vállalkozókat – közölte Koji László lapunk érdeklődésére. Az Építésipari Vállalkozók Országos Szövetségének (ÉVOSZ) elnöke kifejtette: a program során nem elsősorban az egyes szakmák, vagy munkafolyamatok részleteit akarták bemutatni, hanem az építés végeredményét, az elkészült, már működő létesítményeket, legyen szó akár egy színház, irodaház, megépült út, aluljáró, vasúti híd megtekintéséről, szakmai „idegenvezetés” mellett. A résztvevő tanintézetek és cégek száma évről évre növekszik.

A program kapcsán az ÉVOSZ pozitív visszajelzéseket kap a cégektől is. / Fotó: MW archívum

ÉVOSZ: fontos, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést

Az elnök kifejtette: az általános iskolák visszajelzése alapján elmondható, hogy a végzős, de már a hetedik osztályosok érdeklődése jelentősen megnőtt az elkészült projektek meglátogatása kapcsán. A program kapcsán az ÉVOSZ pozitív visszajelzéseket kap a cégektől is.

Pontos számok nem ismertek, hogy ennek hatására mennyivel több diák felvételizett építőipari szakirányra a képző intézményekbe, ugyanakkor az ÉVOSZ nagyon fontos lépésnek tartja, hogy sikerült felkelteni az érdeklődést az építőipari szakmák iránt, ami hosszú távon minden bizonnyal a jelentkezők számában is láthatóan megjelenik majd.

A 2025/2026 tanévben az ÉVOSZ tagszervezetei közül összesen 50-60 cég vesz részt az építőipari vállalkozásokat tömörítő szervezet pályaorientációs programjában. A vállalatok és az iskolák részére is folyamatos lehetőség van a projektlátogatásokra a tanév során. A bekapcsolódó cégek nyomán újabb tanintézmények jelentek meg résztvevőként, melyektől a tanév vége előtt fognak visszajelzést kérni a programban való részvételükről.

Évente 20 ezer szakember megy nyugdíjba

Sajnos, a népszerűsítő és toborzó programok ellenére a nyugdíjba menő szakmunkások száma nem pótlódik. Az iskolarendszerű képzésben és a felnőttképzésben évente csak 6-7 ezer fő végez, ami koránt sem elégséges az évi mintegy 20 ezer fős kiesés ellensúlyozására.