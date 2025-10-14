Olyasmi történik, amire még nem volt példa: megőrültek az emberek a brutális áremelkedés miatt

Az ezüst ára minden idők legmagasabb szintjét érte el, 53,55 dollár/uncia fölé is emelkedett, miután a londoni tőzsdén egy történelmi mértékű shortzárásra került sor, ami további lendületet adott a biztonságos menedéknek számító eszközök, így az ezüst iránti kereslet növekedésének, és azon keresztül az áremelkedésnek. A spot árak Londonban meghaladták az 1980 januári csúcsot, amikor a milliárdos Hunt fivérek piaci manipulációs kísérlete megpróbálta sarokba szorítani a piacot – írja a Bloomberg.
Az arany ára is újabb rekordmagasságba emelkedett, nyolc egymást követő hét nyereségére építve.
Mi hajtotta az ezüst áremelkedését?
A Londonban bekövetkezett likviditáshiány miatt világszerte „ezüstvadászat” indult, az irányadó árak szinte példátlan szintre emelkedtek, a londoni árjegyzés most lényegesen magasabb, mint a New York-i. Ez arra késztet egyes New York-i brókereket, hogy transzatlanti járatokon foglaljanak helyet ezüstrudaknak (ez egy drága szállítási mód, amelyet jellemzően az arany számára tartanak fenn), hogy profitáljanak a magasabb londoni árakból.
Emellett az indiai kereslet megugrása az elmúlt hetekben csökkentette a londoni kereskedésben elérhető ezüstrudak kínálatát, miután az év elején nagy mennyiségben kezdték el átszállítani az ezüstkészleteket New Yorkba az amerikai vámok miatti aggodalmak hatására. Ez is a londoni kínálat szűkülését okozta, és jelentős eltéréseket idézett elő a két kereskedelmi központ – London és New York – között.
Bár a nemesfémek áprilisban hivatalosan mentesültek az illetékek alól, a kereskedők továbbra is feszülten figyelik az amerikai kormányzat úgynevezett 232. szakasz szerinti vizsgálatának lezárását, amely a kritikus ásványokat – köztük az ezüstöt, a platinát és a palládiumot – érinti. A vizsgálat felélesztette a félelmeket, hogy ezekre a fémekre új vámokat vethetnek ki, növelve a piaci szűkülést.
Az ezüstpiac kevésbé likvid és nagyjából kilencszer kisebb, mint az aranyé, ami felerősíti az ármozgásokat
– írták a Goldman Sachs Group Inc. elemzői egy jegyzetben.
A négy fő nemesfém – az arany és az ezüst mellett a platina és a palládium – árfolyama idén 56 és 81 százalék közötti mértékben emelkedett. Az arany erősödését a központi bankok vásárlása, a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) növekvő állománya és a Federal Reserve kamatcsökkentései támasztották alá. A menedékeszközök iránti keresletet az ismétlődő amerikai-kínai kereskedelmi feszültségek, a Fed függetlenségét fenyegető veszélyek és az amerikai kormány leállása is elősegítette.
A befektetők a Fed monetáris lazítási pályájának kilátásait is mérlegelik a központi bank következő, ebben a hónapban esedékes kamatdöntése előtt. Philadelphia államfője, Anna Paulson hétfőn jelezte, hogy további két negyed százalékpontos kamatcsökkentést támogat idén.
Az alacsonyabb hitelfelvételi költségek szintén a nemesfémek áremelkedését erősíthetik.
Hétfőn a Bank of America Corp. elemzői a tartós piaci hiányokra, a megnövekedett költségvetési hiányokra és az alacsonyabb kamatlábakra hivatkozva megemelték az ezüst 2026 végére kitűzött célárát unciánként körülbelül 44 dollárról 65 dollárra.