Olyasmi történik, amire még nem volt példa: megőrültek az emberek a brutális áremelkedés miatt

Az ezüst ára minden idők legmagasabb szintjét érte el, 53,55 dollár/uncia fölé is emelkedett, miután a londoni tőzsdén egy történelmi mértékű shortzárásra került sor, ami további lendületet adott a biztonságos menedéknek számító eszközök, így az ezüst iránti kereslet növekedésének, és azon keresztül az áremelkedésnek. A spot árak Londonban meghaladták az 1980 januári csúcsot, amikor a milliárdos Hunt fivérek piaci manipulációs kísérlete megpróbálta sarokba szorítani a piacot – írja a Bloomberg.

Még soha nem volt ilyen drága az ezüst

Fotó: Unsplash

Az arany ára is újabb rekordmagasságba emelkedett, nyolc egymást követő hét nyereségére építve.

Mi hajtotta az ezüst áremelkedését?

A Londonban bekövetkezett likviditáshiány miatt világszerte „ezüstvadászat” indult, az irányadó árak szinte példátlan szintre emelkedtek, a londoni árjegyzés most lényegesen magasabb, mint a New York-i. Ez arra késztet egyes New York-i brókereket, hogy transzatlanti járatokon foglaljanak helyet ezüstrudaknak (ez egy drága szállítási mód, amelyet jellemzően az arany számára tartanak fenn), hogy profitáljanak a magasabb londoni árakból.

Emellett az indiai kereslet megugrása az elmúlt hetekben csökkentette a londoni kereskedésben elérhető ezüstrudak kínálatát, miután az év elején nagy mennyiségben kezdték el átszállítani az ezüstkészleteket New Yorkba az amerikai vámok miatti aggodalmak hatására. Ez is a londoni kínálat szűkülését okozta, és jelentős eltéréseket idézett elő a két kereskedelmi központ – London és New York – között.

Bár a nemesfémek áprilisban hivatalosan mentesültek az illetékek alól, a kereskedők továbbra is feszülten figyelik az amerikai kormányzat úgynevezett 232. szakasz szerinti vizsgálatának lezárását, amely a kritikus ásványokat – köztük az ezüstöt, a platinát és a palládiumot – érinti. A vizsgálat felélesztette a félelmeket, hogy ezekre a fémekre új vámokat vethetnek ki, növelve a piaci szűkülést.

Az ezüstpiac kevésbé likvid és nagyjából kilencszer kisebb, mint az aranyé, ami felerősíti az ármozgásokat

– írták a Goldman Sachs Group Inc. elemzői egy jegyzetben.