Rekordmagas felhőkarcoló épül az Egyesült Államokban – mutatjuk a káprázatos látványterveket

55 perce
A Legends Tower tervezett magassága 581 méter. Ezzel az Egyesült Államok legmagasabb épülete, és a világ hatodik legmagasabb felhőkarcolója lesz. Az egyedülálló beruházás mostanra megkapta a szükséges engedélyeket, így az építkezés első üteme már az év végén megkezdődhet, az ünnepélyes átadás pedig 2030-ra várható.
felhőkarcolóépítőiparEgyesült Államok

Az ötvennégy emeletes komplexum meglepő módon nem New Yorkban, vagy Las Vegasban, hanem Oklahomában kap majd helyet. A Boardwalk at Bricktown névre keresztelt felhőkarcolót az AO építésziroda tervezte, a fejlesztő pedig a Matteson Capital.

A Legends Tower az Egyesült Államok legmagasabb épülete, és a világ hatodik legmagasabb felhőkarcolója lesz. 

A felhőkarcoló az Egyesült Államok legmagasabb, és a világ hatodik legmagasabb épülete lesz

A felhőkarcolót Oklahoma City posztindusztriális Bricktown negyedében tervezik felépíteni, a város belvárosa és a folyópart között. A komplexum egy vegyes funkciójú létesítmény lesz, amely lakó-, vendéglátó-, kiskereskedelmi, étkezési és szórakoztató teret is kínál majd. A négy tornyú épület három tornya 105 méter magas, míg a negyedik – a Legends Tower – 581 méter magasra nyúlik majd. Ezzel az új felhőkarcoló százharmincegy méterrel szárnyalná túl a New York-i One World Trade Centert, amely jelenleg az Egyesült Államok legmagasabb épülete. 

Oklahoma City lakossága alapján Oklahoma állam legnagyobb városa, de az Egyesült Államokban csak a 20. helyen áll, alig több mint 700 000 fővel, így sokakat meglepett a hír, hogy itt épül meg a felhőkarcolók új csúcstartója.

Az alábbi képeken az épület látványterveit mutatjuk:

A Boardwalk at Bricktown névre keresztelt komplexum. Fotó: AO/SWNS / AO/SWNS
A Boardwalk at Bricktown névre keresztelt komplexum. Fotó: AO/SWNS / AO/SWNS

140 évvel ezelőtt épült az első felhőkarcoló

Egyébiránt pontosan 140 évvel ezelőtt, 1885-ben a Szelek városában, Chicagóban épült fel a világ első felhőkarcolója a Chicago’s Home Insurance Building. A toronyházak ég felé törése ezután megállíthatatlanná vált. Az első felhőkarcolók építéséről ide kattintva láthat lélegzetelállító fotókat. Az 1930-as évektől egészen az új évezred kezdetéig Észak-Amerika uralta a felhőkarcoló-bizniszt, mára azonban Ázsia és a Közel-Kelet tudhatja magáénak a szupermagas épületek mintegy háromnegyedét.

 

