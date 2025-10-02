Továbbtanulás előtt: megéri százezreket költeni felvételi előkészítőre?

A középiskolai felvételi minden évben felveti a kérdést a családokban: vajon szükség van-e külön felkészítőre továbbtanulás előtt, vagy elegendő az iskolai tudás és az otthoni gyakorlás? A szülők sokszor létkérdésnek tekintik a felvételit, mintha ezen múlna a gyerek teljes karrierje, ezért óriási a stressz. Sokan úgy vélik, hogy a felvételi előkészítők nélkülözhetetlenek: rendszert adnak a felkészülésnek, rutint biztosítanak a feladattípusokhoz, és magabiztosságot adnak a vizsgahelyzetben. De mennyibe fog ez kerülni?

A felvételi előkészítő nem olcsó, de vannak előnyei továbbtanulás előtt/Fotó: Shutterstock

Amiért kell a felvételi előkészítő

Erős gimnázium vagy gyengébb, technikum, ahol szakmát és érettségit is kap a gyerek, vagy szakképzés, ahol szakmát - ezekből kel választani a továbbtanuló gyerekeknek. Az elitgimnáziumokba és az erős középiskolákba éles a verseny, valahogy be kell jutni. A szülők egy része nem tud érdemben segíteni a gyereknek matematikából, így jobbnak látja, ha szakemberekre bízza a felkészítést, és nem terheli az amúgy is puskaporos légkört, ami kamaszok nevelése idején mindennapos lehet. A felkészítő hasznos eszköz lehet, de nem mindenki számára elengedhetetlen; a döntés nagyrészt azon múlik, mennyire képes a gyerek önállóan haladni, mennyi támogatást tud adni az iskola, és milyen terheket vállal fel a család. A motivált, önállóan tanuló gyerekek az interneten rengeteg ingyenes segédanyagot találnak, ezekkel fel tudnak készülni a januári felvételire. Az iskolák is tartanak előkészítő foglalkozásokat, a saját érdekük, hogy bejuttassák a diákjaikat a vágyott intézményekbe, eredményesek legyen és jó legyen a hírük.

Magáncég vagy gimnázium, mik a szempontok

Azt is el kell dönteni, hogy a felvételi előkészítőre szakosodott cégekhez fordulunk, vagy a vágyott iskola előkészítőjét választjuk. Utóbbiba nem biztos, hogy bárki bejuthat, a gimnáziumok egyes esetekben feltételeket szabnak, már itt keresik a tehetségeket, és nem akarnak a hármas tanulók felkészítésével bajlódni. Ha a gimnázium szervezi a felvételi előkészítőt, jellemzően az iskola alapítványa kezeli a befizetést, ilyenkor annak számlájára történik az utalás.

Mennyibe kerül a felvételi előkészítő?

A középiskolai felvételi előkészítők piaca az elmúlt években önálló oktatási iparággá vált. A szülők számára a felvételi sikeressége kiemelt jelentőségű, ezért sokan hajlandóak komoly összegeket áldozni. Mivel a kereslet stabil, a verseny nagy sok szereplő lép be a piacra, sok esetben fiatal tanárok, új szemlélettel, új módszerekkel, digitális megoldásokkal. Az árak széles skálán mozognak:

a legolcsóbb csoportos tanfolyamok tantárgyanként 40–80 000 forint körül indulnak, általában 12 alkalom fér bele

körül indulnak, általában 12 alkalom fér bele a prémium szolgáltatások – kis létszámú kurzusok, egyéni mentorálás, online plusz anyagok – könnyen elérik a 120–160 000 forintos szintet

szintet sőt bizonyos esetekben a 200 000 forintot is meghaladják

is meghaladják a magántanárok óradíja 4–9000 forint között mozog, hosszabb távon az egyéni felkészítés akár a tanfolyamok költségét is meghaladhatja

Az online kurzusok ezzel szemben jellemzően olcsóbbak, de a prémium csomagok itt is magas árszintet képviselnek. Budapesten és a nagyobb városokban nagyobb a kínálat, ahogy a kereslet is, de az online tanfolyamokat mindenki elérheti.

