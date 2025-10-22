Ebből baj lehet: megvan, melyik országnak jelentheti a legnagyobb csapást a finomítói tűz

Kizárta a Mol sajtótájékoztatóján, hogy szabotázsakció állna a Dunai Finomítóban keletkezett tűz mögött, és cáfolta azt is, hogy robbanás történt volna a telephelyen. Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben – a kedd délelőtti órákban tett közlését megerősítette a vállalat –, az azonben vélelmezhető, hogy a tűz miatt akár hónapokon át tartó, jelentős teremeléskiesésre kell számítani. A Mol már rögzítette, hogy a hazai igények kiszolgálása az elsődleges számára – kiértékelik azt is, szükség van-e a stratégiai készletekhez való hozzányúlásra –, amiből persze nem következik az, hogy más országokba, ahová eddig is szállítottak Százhalombattáról, ne jutna kőolajipari termékből. Ám ha jut is, a történteket várhatóan jobban meg fogják érezni.
Tűz a finomítóban: más ország is megérezheti
A százhalombattai tűz a régió energiaellátásra is negatívan hathat, Szerbia lehet különösen nagy bajban – jelzi kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Más szakértők jelzik, hogy szükség esetén a Mol a pozsonyi Slovnaft finomító termelését is részben átirányíthatja a szükségletek kielégítésére, magyarországi üzemanyaghiánytól így nem kell tartani akkor sem (de áremelkedésre a kutakon számítani lehet), ha a részleges termeléskiesés hónapokon át tart (ahogy az most valószínűsíthető). Szerbia helyzete ugyanakkor nem csak sérülékenyebb, de összetettebb problémákkal is terhelt kőolaj- illetve üzemanyagellátás szempontjából.
Annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyekebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítja van, a pancsovai, melynek ellátásában – miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta –, kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar-szerb kőolajvezeték, mely javít Szerbia kőolajellátottságán.
Csakhogy Szerbiában olyan helyzet alakult ki, melyet addig valamilyen módon bizonyosan meg kell oldani, hiszen már Vucic szerb elnöknek kellett a napokban nyugtatni a kedélyeket, hogy a nemrég életbe lépett amerikai szankciók miatt leálló szállítások nehéz helyzetet teremtenek, de az ország tartalékai egy időre elegendők. Ám hosszú távon kell biztosítani a megfelelő mennyiségű importot, mert ha Pancsova nem termel, Belgrádnak finomított termékeket kell vásárolnia, amit viszont nehéz kiszolgálni a környező országok kapacitásaival (a pénzügyi tehertételről nem is beszélve).
Ezért Szerbia számára is kiemelten fontos kérdéssé válhat, mit mond majd a Mol a Dunai Finomító közeljövőben várható termeléséről.
Az Erste elemzője tűzesetről készült képek és felvételek alapján azt valószínűsíti, hogy a finomító lepárló kapacitásának 40 százaléka hónapokig nem lesz elérhető. Az AV3-as üzem évi 3 millió tonna feldolgozó kapacitással rendelkezik, ez a legnagyobb a Dunai Finomító területén lévő három lepárló üzemből.
Emiatt a Mol csoport kénytelen lesz vagy az importot fokozni Magyarország és a többi piaca felé, vagy a stratégiai készletekhez hozzányúlni ideiglenesen, mint ahogy az OMV tette Magyarországon pár éve a schwechati eset után.
Utóbbi esetben az OMV azért járt el így, hogy folyamatos maradjon a hazai üzemanyag-ellátás. Azóta a stratégiai készleteket pótolta az osztrák cég.
Nagy a nyomás Szerbián, de üzemanyaghiány egyelőre nem lesz
Szerbia esete azonban ettől eltér, mert míg Magyarország élvezi Washington bizalmát az orosz olajjal összefüggő kérdésekben is, Belgrádot máshogy kezeli Donald Trump kormánya. Emellett az ország energia diverzifikációja és biztonsága sokkal törékenyebb, mint Magyarországé. Az ország egyetlen finomítóját üzemeltető NIS ellen október 8-án az orosz tulajdonlás miatt életbe lépett amerikai szankciók ezt a Szerbiának roppant kellemetlen helyzetet erősítik fel.
A NIS ugyanis a Gazprom leányvállalatának, a Gazpromneftnek az irányítása alatt van a részvények 45 százalékának birtoklása révén. A részvények
- 29 százalékát a szerb állam,
- 11 százalékát pedig egy orosz befektetői csoport birtokolja, korábban közvetlenül a Gazpromé volt ez a csomag.
A szankciók miatt a NIS nem tud kőolajat importálni, ami azt jelenti, hogy
ha nem sikerül megoldást találni a helyzetre, akkor egy-másfél hónapon belül le kell állítani a pancevoi üzemet, a NIS egyetlen jelentős kőolajfinomítóját.
A Mol várhatóan a mostani százhalombattai baleset miatt nem tud jelentős termékmennyiséget exportálni, ami tetézi a bajt Szerbiában, ha tényleg leáll Pancevo.
Magyarország partneri módon próbál segíteni a szerb kőolajpiaci helyzeten, a magyar külügyminiszter, Szijjártó Péter épp néhány nappal korábban jelezte, hogy a Mol növelni fogja szerbiai szállításait azt követően, hogy a horvát Janaf a szankciók alapján felfüggesztette a kőolajszállítást a NIS-nek. A termeléskiesés kapcsán ezt a vállalást a lehetőségek alapján kell áttekinteni.
Szerbia földgáz oldalról is küzd. Mivel az orosz Gazprom nem látja biztosítottnak, hogy a jövőben is el tudja látni Szerbiát földgázzal, ezért a most októberben lejáró hosszútávú földgáz szállítási szerződést nem hosszabbította meg az orosz cég három évvel, mint ahogy korábban jelezte.
Helyette csak év végéig biztosít földgáz ellátást a Gazprom, ami az alternatívakkal kevésbé rendelkező Szerbia esetén komoly fejfájást okoz.
Erős az amerikai nyomás az országon, hogy állami kontrol alá vegye a NIS-t vagy éppen a szállítást biztosító gázeszközöket, amelyek a Gazprom tulajdonában vannak – értékelte Plester Tamás. Ha ez megtörténik, akkor az amerikaiak leveszik a szankciós listáról a szerb céget, és megnyílik az út más földgáz importforrások eléréséhez is ezen a Gazprom tulajdonban lévő vezetéken. A szerb kormány viszont elutasította az amerikai igényt, így viszont a mostani helyzet tovább nehezíti a szerb kormány döntését.