Ebből baj lehet: megvan, melyik országnak jelentheti a legnagyobb csapást a finomítói tűz

Kizárta a Mol sajtótájékoztatóján, hogy szabotázsakció állna a Dunai Finomítóban keletkezett tűz mögött, és cáfolta azt is, hogy robbanás történt volna a telephelyen. Magyarország ellátásbiztonsága nincs veszélyben – a kedd délelőtti órákban tett közlését megerősítette a vállalat –, az azonben vélelmezhető, hogy a tűz miatt akár hónapokon át tartó, jelentős teremeléskiesésre kell számítani. A Mol már rögzítette, hogy a hazai igények kiszolgálása az elsődleges számára – kiértékelik azt is, szükség van-e a stratégiai készletekhez való hozzányúlásra –, amiből persze nem következik az, hogy más országokba, ahová eddig is szállítottak Százhalombattáról, ne jutna kőolajipari termékből. Ám ha jut is, a történteket várhatóan jobban meg fogják érezni.

A NIS szerbiai olajvállalat egyik, Gazprom brand alatt üzemelő töltőállomása Belgrádban (illusztráció)

Tűz a finomítóban: más ország is megérezheti

A százhalombattai tűz a régió energiaellátásra is negatívan hathat, Szerbia lehet különösen nagy bajban – jelzi kommentárjában Pletser Tamás, az Erste olaj- és gázipari elemzője. Más szakértők jelzik, hogy szükség esetén a Mol a pozsonyi Slovnaft finomító termelését is részben átirányíthatja a szükségletek kielégítésére, magyarországi üzemanyaghiánytól így nem kell tartani akkor sem (de áremelkedésre a kutakon számítani lehet), ha a részleges termeléskiesés hónapokon át tart (ahogy az most valószínűsíthető). Szerbia helyzete ugyanakkor nem csak sérülékenyebb, de összetettebb problémákkal is terhelt kőolaj- illetve üzemanyagellátás szempontjából.

Annak hosszú és régre visszanyúló története van, hogy Szerbia a kőolaj- és a földgázellátás szempontjából miért tekinthető sérülékenyekebbnek a többi környező országnál, ennek minden mozzanatát e cikkünkben nem tudjuk áttekinteni. Azt viszont érdemes rögzíteni, hogy Washington szemében régóta szálka az orosz jelenlét a kőolaj- és földgázszektorban, különösen a szerb olajvállalat NIS-ben lévő orosz részesedése és orosz olaj vásárlása. Szerbiának egyetlen olajfinomítja van, a pancsovai, melynek ellátásában – miként az Origo ebben az összeállításában bemutatta –, kiemelkedő jelentőségű lesz az új magyar-szerb kőolajvezeték, mely javít Szerbia kőolajellátottságán.