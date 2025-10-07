Fix 3 százalék a magyar kkv-knak – hét termék már elérhető a hazai vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program keretében

A kormány mindent megtesz a magyar családok és vállalkozások támogatása érdekében. Orbán Viktor miniszterelnök bejelentésének értelmében - a szeptembertől elindított 3 százalékos lakáshitelprogramot és a 3 gyermekes anyák számára október 1-től biztosított teljes szja-mentességet követően - a hazai kkv-k támogatása is új fokozatra kapcsol. Hétfőtől hét termék egységesen 3 százalékos fix kamattal érhető el a vállalkozások számára a Széchenyi Kártya Program (SZKP) keretében - írták.

Orbán Viktor bejelentette, hogy október 6-tól bevezetésre kerül egy magyar kkv-k számára elérhető 3%-os kamatozású fix hitel, a Széchenyi Kártya programon keretein belül.

Fotó: Magyarország Kormánya

A 3 százalékos fix kamatozású hitelek stabil forráskerete tovább erősíti a vállalkozások biztonságát

A közlemény szerint a KAVOSZ már közzétette a módosított üzletszabályzatokat, az új fix 3 százalékos KKV Vállalkozói termékcsomag kapcsán. Ezzel párhuzamosan minden résztvevő banknál elstartolt a kamatcsökkentés, így a CIB, Erste, Gránit, K&H, MagNet, MBH, OTP, Raiffeisen, Unicredit és Oberbanknál is. A kamatcsökkentés egy 100 millió forintos hitel esetében akár 1,5 millió forint megtakarítást jelenthet.

A kormány célja változatlanul a kkv-k pénzügyi stabilitásának megőrzése, beruházásaik támogatása, ezáltal termelékenységük és versenyképességük növelése - írták. A tárca felidézte: a kormány a hazai vállalkozások támogatása érdekében 2024 novembere óta több lépcsőben csökkentette az SZKP termékek kamatait, így 2024 novemberében az újonnan igényelt beruházási hitelek kamata 5 százalékról 3,5 százalékra, majd 2025 februárjától 3 százalékra mérséklődött. 2025 februárjában a likviditási típusú hitelek kamata is 5 százalékról 4,5 százalékra csökkent. Az elmúlt hónapokban a kamatcsökkentések óriási érdeklődést váltottak ki, így több százmilliárd forintnyi forrás jutott el a magyar vállalkozásokhoz.

A hétfőtől elindult kamatcsökkentéssel beérett a kormány és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara együttműködésének gyümölcse. Közölték, hogy a kormány döntése értelmében hétfőtől az SZKP összes konstrukciója — tehát a likviditási és a beruházási hitelek is — 3 százalékos fix kamattal érhetők el.

A Széchenyi Kártya Program MAX+ hiteleinek célja a hazai vállalkozások pénzügyi stabilitásának és versenyképességének erősítése. A konstrukciók az NGM támogatásával, a KAVOSZ Zrt., a területi kereskedelmi és iparkamarák, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége, valamint a kereskedelmi bankok közreműködésével érhetők el az ország teljes területén. A tájékoztató szerint a vállalkozások a program keretében hét finanszírozási forma közül választhatják ki az igényeikhez leginkább illőt. A likviditási típusú konstrukciók közé tartozik a Széchenyi Turisztikai Kártya MAX+, a Széchenyi Kártya Folyószámlahitel MAX+, valamint a Széchenyi Likviditási Hitel MAX+. Ezek a hitelek szabad felhasználásúak, így a vállalkozások szabadon dönthetnek arról, mire fordítják az így biztosított forrást. Mindhárom konstrukció esetében a kamat fix 3 százalékra csökkent október 6-tól, az igényelhető összeg pedig 1 és 250 millió forint között mozog - írták.