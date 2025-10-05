Orbán Viktor új fegyvere a gazdaságélénkítésben – mit hozhat a fix 3 százalékos hitel a vállalkozásoknak? Elmagyarázzuk!

Felbolygatta ismét a hazai közéletet Orbán Viktor szombati bejelentése, miszerint a magyar kis- és középvállalkozások számára új, fix 3 százalékos kamatozású hitelprogram indul. A miniszterelnök és Nagy Elek, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) kamara elnöke közösen ismertette a kormány új, nagyszabású gazdaságélénkítő intézkedését. A bejelentés jelentőségét az adja, hogy ezzel a kormányzat kézzelfogható segítséget nyújt a kkv szektornak, a magyar gazdaság legfontosabb pillérének, ahol a legtöbben dolgoznak. Nézzük a részleteket!

Orbán Viktor és Nagy Elek közösen jelentette a kkv-szektor számára induló fix 3 százalékos hitel részleteit/Fotó: Máté Zoltán / MTI

A kkv-szektor a legnagyobb foglalkoztató, támogatásuk létkérdés

A KSH és adatai alapján a magyar foglalkoztatottak mintegy 65,5 százaléka, vagyis nagyjából 3 millió fő dolgozik a kis- és középvállalkozásoknál. A kkv-szektor így továbbra is a hazai gazdaság legnagyobb munkaadója, a teljes foglalkoztatás gerincét adja, ilyen értelemben is kulcsszerepet játszik a növekedés, a beruházások és a munkahelyek fenntartásában.

Október 6-tól a hazai kis- és középvállalkozások számára elérhetővé válik a fix 3 százalékos kamatozású hitel a Széchenyi Kártya Program keretében. Az új konstrukció célja, hogy a magas piaci kamatok mellett kedvező finanszírozási lehetőséget biztosítson azoknak a cégeknek. Azaz a vállalkozások olcsó, kiszámítható finanszírozási lehetőséghez jussanak egy olyan időszakban, amikor a piaci hitelek kamata még mindig 8–10 százalék között mozog. Ezzel a gazdaságpolitikai lépéssel a kormány ismét bizonyítja, hogy aktívan védi ás támogatja a hazai vállalkozásokat. A Széchenyi Kártya Program eddig is sikeres eszköz volt a kkv-szektor támogatásában, de a kamat további csökkentése új szintre emeli a versenyképességet.

Az új konstrukció versenyelőnyt teremt

A 3 százalékos fix kamat a jelenlegi 8–10 százalékos piaci szinthez képest egyértelmű versenyelőnyt teremt a magyar cégek számára, különösen azoknak, amelyek hazai tulajdonban vannak és nem tudnak nemzetközi forrásokhoz jutni. Orbán Viktor közölte: a konstrukció egyértelműen a magyar gazdaság erősítését szolgálja, kiemelte, hogy az új, 3 százalékos fix kamatozású hitel révén a korábbi 4,5 százalékos Széchenyi-kamat is tovább csökken, ezáltal a vállalkozások finanszírozási költsége jelentősen mérséklődik. A miniszterelnök szerint ez nemcsak a cégek túlélését, hanem a teljes gazdaság növekedését is támogatja. A kormányfő hozzátette: az európai gazdasági környezet továbbra is bizonytalan, az energiaárak magasak, és Magyarország számára kulcskérdés, hogy „ne csak megőrizzük, hanem bővítsük is az elért eredményeket”. A kabinet célja, hogy az állami beavatkozásokkal stabil és kiszámítható finanszírozási feltételeket biztosítson a hazai cégeknek.

