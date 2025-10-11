Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Félelmetes gyorsasággal terjed a veszélyes vírus, súlyos a helyzet

Otthon Start

Itt a bejelentés: ezek a változások érkeznek az Otthon Start Programba

34 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Új lehetőségek nyíltak a fix 3 százalékos hitelprogramban – ezt a kormány közösségi oldalán megjelent videójában a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára jelentette be azzal kapcsolatban, hogy a héten több olyan fontos kormánydöntés született, amely nagymértékben bővíti a lehetőségeket az Otthon Start hitelprogram keretében. A bejelentések tovább szélesítik azok körét, akik élhetnek a fix 3 százalékos hitelprogram nyújtotta lehetőségekkel.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Otthon StartPanyi Miklósvételársegítségkedvezmény

Panyi Miklós közölte, ezek közé tartozik az, hogy a jövőben a szülők és a házastársak mellett már a testvérek is bevonhatóak lesznek adóstársként a fix 3 százalékos kamatozású hitelügyletbe. Hozzátette, a másik ilyen fontos döntés is a testvérekkel kapcsolatos, mert gyakori élethelyzet az, amikor a testvérek közösen öröklik a családi ingatlant. Azt mondta, ilyen esetekben is szeretnének segíteni és a jövőben lehetőséget adnak arra, hogy a testvér tulajdoni hányadát a fix 3 százalékos hitelprogrammal megvásárolhassák.

Debrecen, 2025. szeptember 1.Az Otthon Start Programot hirdető plakát Debrecenben a program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszerző fiatalok számára a piacinál jóval kedvezőbb feltételekkel váljon elérhetővé a saját otthon megszerzése.MTI/Czeglédi Zsolt, fix 3 százalékos
A fix 3 százalékos programot népszerűsítő köztéri hirdetőtábla Budapesten
Fotó: Czeglédi Zsolt / MTI Fotószerkesztőség

Fix 3 százalékos program: segítséget kapnak az önkormányzati lakásban élők

Az államtitkár kiemelte, az önkormányzati bérlakásokban élőknek is segítenek, ezt maguk az önkormányzatok kérték. Rámutatott, itt szükséges a szabályok változtatása is, mert az Otthon Start programban legfeljebb 20 százalékot térhet el a vételár a valós piaci értéktől.

„Nagyon sok önkormányzati bérlakásban élő viszont sok évtizede él ezekben a lakásokban, ezért az önkormányzat számukra kedvezményt biztosít a vételárból, ami sok esetben magasabb, mint a 20 százalékos kedvezmény” – mutatott rá Panyi Miklós, hozzátéve, hogy jogszabálymódosítások révén a lakók élhetnek az önkormányzatok adta kedvezményekkel és a hitelprogram adta lehetőségekkel is.

Úgy fogalmazott, ennek köszönhetően az Otthon Start hitelprogram nem csak az albérletből, hanem az önkormányzati bérlakásokból is segíti az otthonhoz jutást.

A videó zárásaként arra biztatta az új kedvezményezetteket, hogy ők is éljenek a fix 3 százalékos hitelprogram által nyújtott lehetőségekkel.

Miként az Origo megírta, az első hónap tapasztalatai alapján a kormány folyamatosan finomítja és az igényekhez igazítja a program egyes részszabályait, könnyítést és egyszerűsítést vezetve be számos kérdésben. A társadalmi egyeztetésen lévő változásokról cikkünket itt találja.

Panyi Miklós videója:

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!