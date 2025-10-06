Hírlevél

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény

Nézze meg a sporthíreket is

Origo SportNyíl
Rendkívüli

Orbán Viktor elárulta, jöhet-e az euró

Tisza Párt

Fix 3 százalékos hitel vs. háromkulcsos adó a Tiszával – így néz ki a különbség

7 perce
Olvasási idő: 6 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
A kormány októbertől újabb lépést tesz a hazai vállalkozások támogatása érdekében. Fix 3 százalékos kamatozású, kedvezményes vállalkozói hitel válik elérhetővé a mikro-, kis- és középvállalkozások számára, melynek célja, hogy enyhítse a vállalatok forráshiányát, ösztönözze a beruházásokat és stabilizálja a gazdasági növekedést — mindezt a jelenlegi bizonytalan nemzetközi gazdasági környezetben.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Tisza PártMagyar Péteradóemelés

A most bevezetett konstrukció a korábbi 4,5 százalékos kamatszinthez képest jelentős, 1,5 százalékpontos csökkenést jelent. A fix 3 százalékos hitel elsősorban a működéshez szükséges likviditási, folyószámla- és forgóeszközhiteleket érinti, ami azonnali könnyítést hoz a vállalkozások napi pénzügyi működésében. Ezzel szemben a Tiszai tervei egyértelmű és azonnali tehernövekedést jelentenének a vállalkozások számára is. A kormányzati számítások szerint a kamattámogatás évi 60 milliárd forint pluszforrást hagy a hazai kkv-szektorban. Ez az összeg közvetlenül a vállalatoknál marad, így új beruházásokra, fejlesztésekre, béremelésekre fordítható — vagyis hosszú távon a munkahelyek megtartását és a gazdasági növekedést is segíti.

Fix 3 százalékos hitel - ez sem tetszik a Tiszának.
Sejthető, hogy a fix 3 százalékos vállalkozói hitel sem nyerte el Kármán András és a Tisza Párt tetszését. / Fotó: Facebook

Fix 3 százalékos hitel kontra a vállalkozásoktól elcsatornázott Tisza-forintok

Miközben a kormány a gazdaságélénkítést alacsonyabb terhekkel és olcsóbb finanszírozással segíti, a Tisza Párt legutóbbi elképzelései éppen az ellenkező irányba mutatnak. Kármán András, a párt gazdasági szakpolitikusa szeptemberi előadásában arról beszélt, hogy a vállalkozásoktól kellene „elcsatornázni” jelentős pénzeket, mivel szerinte az állam túl sokat költ támogatásokra.

A Tisza emellett a társasági adó emelésének lehetőségét is felvetette — noha korábban tagadták, hogy konkrét számításokat végeztek volna erről. Kármán szerint a 9 százalékos társaságiadó-kulcs „túl alacsony”, az adórendszer pedig torz ösztönzőkkel működik.

A párt új személyi jövedelemadó-tervezetet is vázolt:

  • 5 millió forint éves jövedelemig 15 százalék,
  • 5–15 millió forint között 22 százalék,
  • 15 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az szja.

A szakértők szerint ez a rendszer a középosztály és a vállalkozók jelentős részét érintené hátrányosan, miközben csökkentené a lakossági fogyasztást és a gazdasági aktivitást.

Magyar Péterék forráselvonásokkal gyengítenék a gazdaság motorját jelentő kkv-szektort

Jól látszik, a kormány politikája a gazdasági stabilitást, a vállalkozások támogatását és a növekedés ösztönzését helyezi előtérbe. Az alacsonyabb kamatú hitelek révén olcsóbb forráshoz juthatnak a cégek, ami munkahelyeket véd és fejlesztéseket tesz lehetővé. Ezzel szemben a Tisza Párt adóemelési tervei és a vállalati források „elcsatornázását” célzó elképzelései bizonytalanságot, befektetői bizalmatlanságot és gazdasági visszaesést hozhatnának. Mindezen túl Magyar Péterék forráselvonásokkal gyengítenék a gazdaság motorját jelentő kkv-szektort. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt azt a baloldali, megszorításközpontú gazdaságpolitikát hozná vissza, ami 2010-ben megbukott, és azóta is négyévente nemet mond rá a magyar emberek túlnyomó többsége.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!