Fix 3 százalékos hitel vs. háromkulcsos adó a Tiszával – így néz ki a különbség

A most bevezetett konstrukció a korábbi 4,5 százalékos kamatszinthez képest jelentős, 1,5 százalékpontos csökkenést jelent. A fix 3 százalékos hitel elsősorban a működéshez szükséges likviditási, folyószámla- és forgóeszközhiteleket érinti, ami azonnali könnyítést hoz a vállalkozások napi pénzügyi működésében. Ezzel szemben a Tiszai tervei egyértelmű és azonnali tehernövekedést jelentenének a vállalkozások számára is. A kormányzati számítások szerint a kamattámogatás évi 60 milliárd forint pluszforrást hagy a hazai kkv-szektorban. Ez az összeg közvetlenül a vállalatoknál marad, így új beruházásokra, fejlesztésekre, béremelésekre fordítható — vagyis hosszú távon a munkahelyek megtartását és a gazdasági növekedést is segíti.

Sejthető, hogy a fix 3 százalékos vállalkozói hitel sem nyerte el Kármán András és a Tisza Párt tetszését. / Fotó: Facebook

Fix 3 százalékos hitel kontra a vállalkozásoktól elcsatornázott Tisza-forintok

Miközben a kormány a gazdaságélénkítést alacsonyabb terhekkel és olcsóbb finanszírozással segíti, a Tisza Párt legutóbbi elképzelései éppen az ellenkező irányba mutatnak. Kármán András, a párt gazdasági szakpolitikusa szeptemberi előadásában arról beszélt, hogy a vállalkozásoktól kellene „elcsatornázni” jelentős pénzeket, mivel szerinte az állam túl sokat költ támogatásokra.

A Tisza emellett a társasági adó emelésének lehetőségét is felvetette — noha korábban tagadták, hogy konkrét számításokat végeztek volna erről. Kármán szerint a 9 százalékos társaságiadó-kulcs „túl alacsony”, az adórendszer pedig torz ösztönzőkkel működik.

A párt új személyi jövedelemadó-tervezetet is vázolt:

5 millió forint éves jövedelemig 15 százalék,

5–15 millió forint között 22 százalék,

15 millió forint felett pedig 33 százalék lenne az szja.

A szakértők szerint ez a rendszer a középosztály és a vállalkozók jelentős részét érintené hátrányosan, miközben csökkentené a lakossági fogyasztást és a gazdasági aktivitást.

Magyar Péterék forráselvonásokkal gyengítenék a gazdaság motorját jelentő kkv-szektort

Jól látszik, a kormány politikája a gazdasági stabilitást, a vállalkozások támogatását és a növekedés ösztönzését helyezi előtérbe. Az alacsonyabb kamatú hitelek révén olcsóbb forráshoz juthatnak a cégek, ami munkahelyeket véd és fejlesztéseket tesz lehetővé. Ezzel szemben a Tisza Párt adóemelési tervei és a vállalati források „elcsatornázását” célzó elképzelései bizonytalanságot, befektetői bizalmatlanságot és gazdasági visszaesést hozhatnának. Mindezen túl Magyar Péterék forráselvonásokkal gyengítenék a gazdaság motorját jelentő kkv-szektort. Egyértelmű, hogy a Tisza Párt azt a baloldali, megszorításközpontú gazdaságpolitikát hozná vissza, ami 2010-ben megbukott, és azóta is négyévente nemet mond rá a magyar emberek túlnyomó többsége.