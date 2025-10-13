Már több milliárd forintnyi igény érkezett a kkv-któl – hatalmas érdeklődés a fix 3 százalékos hitel iránt

A program kínálta konstrukciók iránti gyors és intenzív érdeklődés is azt mutatja, hogy a vállalkozások számára fontos a kiszámíthatóság. A fix 3 százalékos hitel abban segít, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódó döntések biztonságos és átlátható feltételek mellett szülessenek meg. A kormányzati döntés komoly lehetőség a kis- és középvállalkozások számára, ráadásul a jelenlegi piaci hitelkamatok miatt rendkívül erős az állami támogatású kölcsönök iránti kereslet a szektorban. Az ilyen hitelek felvétele a teljes finanszírozás több mint felét teszi ki.

Töretlen az érdeklődés a fix 3 százalékos hitelek iránt. / Fotó: Soós Lajos / MTI Fotószerkesztőség

Természetes, hogy nagy az érdeklődés a fix 3 százalékos hitelek iránt. De miért?

Mindezek kapcsán Szabados Richárd, a Nemzetgazdasági Minisztérium kis- és középvállalkozások fejlesztéséért és technológiáért felelős államtitkára arról számolt be Facebook oldalán, hogy természetes a nagy érdeklődés, hiszen ez egy kedvezményes, gyors bárki által elérhető hitelkonstrukció, ráadásul több termékből is lehet választani.

Az államtitkár Balog Ádámmal, a KAVOSZ Zrt. igazgatóságának elnökével látogatott el a veszprémi irodába, hogy egyeztessen a fix 3 százalékos kamatozású kkv-finanszírozási konstrukciók iránti vállalkozói érdeklődésről.

Szabados Richárd kifejtette: Balog Ádám KAVOSZ elnök meghívására Veszprémbe látogattak el a Vállalkozásfejlesztési Programirodába, ahol a kollégákkal átbeszélték az első napok tapasztalatait. Rengeteg kérdés jött a vállalkozásoktól, sőt, már a beadott igényekről is van tapasztalat ‒ jegyezte meg. Természetes, hogy nagy az érdeklődés, hiszen ez egy kedvezményes, gyors bárki által elérhető hitelkonstrukció, ráadásul több termékből is lehet választani ‒ mutatott rá Szabados Richárd.

A kormány célja, hogy a hazai kis- és középvállalkozások stabil finanszírozási hátteret kapjanak a mindennapi működéshez és a növekedéshez. A kedvezményes, fix kamatozású hiteltermékek kiszámítható feltételekkel segítik a fejlesztéseket, és hozzájárulnak a gazdaság tartós erősödéséhez – mondta Szabados Richárd a VOSZ Veszprém Vállalkozásfejlesztési és Széchenyi Kártya Program irodában.