Óriási az érdeklődés a fix 3 százalékos vállalati hitelek iránt – új megoldással gyorsítják az ügyintézést

Az SZKP programon belül évente 12 ezer hitelszerződést kötnek a pénzintézetek 1300 milliárd forint értékben, így az elmúlt két hét adatai kiemelkedőnek mondhatók. A várakozásokat felülmúló érdeklődés hatására a Széchenyi Kártya Program (SZKP) keretében, október elejétől egységesen fix 3 százalékos kamattal elérhető hét hiteltermék iránt, az első két hétben 2600 cég nyújtott be kérelmet, mintegy 140 milliárd forint értékben – fejtette ki Szabados Richárd kis- és középvállalkozások fejlesztéséért, technológiáért és védelmi iparért felelős államtitkár (NGM) Balog Ádám KAVOSZ-elnökkel közösen tartott keddi budapesti sajtótájékoztatóján.

A várakozásokat felülmúló az érdeklődés a fix 3 százalékos kamattal elérhető vállalkozói hitelek iránt. / Fotó: Voronaman / Shutterstock

Meglátszik a fix 3 százalékos hitelprogram hatása

Az NGM várakozása szerint azzal, hogy a likviditási hiteltermékek kamata október 6-tól a beruházási hitelekhez hasonlóan 3 százalékra csökkent, 500 milliárd forinttal növekedhet éves szinten a SZKP keretében kihelyezett hitelösszeg.

Két hét alatt már igencsak meglátszik az eredménye a kormány új kedvezményes hitelének hatása. A vállalkozások sorban állnak a forrásokért, már az első napokban befutott annyi hitelkérelem, mint korábban egy hónap alatt, ezért forródrótot indítanak – hangzott el a sajtótájékoztatón. Szabados Richárd kiemelte: a vállalkozásokat segíteni kell a jelenlegi nehéz nemzetközi helyzetben.

Ennek négy pillére van:

a finanszírozás támogatása, forráshoz juttatás, például kedvezményes hitelekkel,

adócsökkentés, ezen már dolgoznak.

A harmadik a munkahelyvédelem, segíteni kell a munkavállalókat, hogy biztonságban érezzék magukat.

A negyedik pillér pedig az adminisztrációs terhek csökkentése.

Az október 6-án elindított fix 3 százalékos hitel az első pillér része. Ennek keretében hét hitelterméket érhetnek el immár egységesen, három százalékos kamattal a vállalkozások. Ebből fejlesztéseket, beruházásokat is végrehajthatnak. A vállalkozások hangját meg kell hallanunk, ennek keretében csökkentette a kormány a kamatokat – húzta alá az államtitkár.

A nagy érdeklődés miatt kedden elindítottak egy kkv-programirodát. Első lépésként egy honlapot indítottak, itt minden hasznos információt megtalálnak az érintettek. Ezzel párhuzamosan lesz egy email-cím is, ahol bármilyen kérdéssel fordulhatnak az NGM felé a cégek. A programiroda ráadásul abban is segít, ha a hiteligénylés közben elakadnak a vállalkozások is. Heti rendszerességgel tartanak majd országszerte fórumokat is, amelyeken a vállalkozások igényeit hallgatják meg. A programirodában tíz ember van benne a forródrótos teamben, de a kiterjesztett létszám ennél sokkal nagyobb. Szabados Richárd kiemelte: ez a program fellendíti a gazdaságot a vállalkozásokon keresztül.