Tolonganak a vállalkozók, még a vártnál is jóval nagyobb az érdeklődés a fix 3 százalékos hitelek iránt

Felidézte, hogy a kis- és középvállalkozások számára a Széchenyi Kártya Programon keresztül elérhetők a kamattámogatott fix 3 százalékos vállalkozói hitelmegoldások. Az érdeklődés jelzi, hogy a kormány a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával (MKIK) a vállalkozások igényeinek megfelelő konstrukciót dolgozott ki – mutatott rá a szóvivő. Hét hiteltermék áll rendelkezésre a konstrukcióban, ezek között van olyan is, amelyet mikrovállalkozások igényelhetnek.

A kamattámogatott fix 3 százalékos vállalkozói hitelek a Széchenyi Kártya Programon keresztül érhetők el a cégek számára/Fotó: Magyarország Kormánya

Elérhetők maximum 250 millió forintig szabad felhasználású és 500 millió forintig igényelhető beruházási hitelek, amelyek a vállalkozások számára fontos célokra, egyebek mellett energetikai fejlesztésekre, ingatlanvásárlásra vagy a gépjárműpark megújítására fordíthatók – ismertette. A szóvivő kiemelte, hogy a fix 3 százalékos hiteltermékek kiszámítható, biztos, a piaci hiteleknél jóval kedvezőbb megoldást jelentenek. Hozzátette, az igénylést megkönnyíti, hogy a vállalkozások jól ismerik a Széchenyi Kártya Programot, az indulása óta eltelt több mint 20 évben 500 ezer szerződés jött létre.

Palóc André a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta, hogy a program költségvetési keretei biztosítottak, idén 60-70 milliárd forint többletet rendeltek hozzá, a jövő évi költségvetésben pedig összesen 320 milliárd forint áll rendelkezésre. Az NGM szóvivője hangsúlyozta: a kormánynak átgondolt programja van, a családoknál adót csökkentenek, több pénzt hagynak náluk, és közben a vállalkozásoknak is segítenek, mert érték, ha egy vállalkozás magyar. „Ez nem evidencia; a Brüsszel tervét megvalósító Tisza Párt gazdaságpolitikusa néhány héttel ezelőtt arról tartott előadást, hogy szerinte már így is túl sok pénzt adnak a hazai kkv-szektornak” – mondta.

Palóc André kiemelte, hogy a Demján Sándor Programon keresztül 1400 milliárd forintnyi támogatást juttatnak a magyar kkv-knak, most elindult a fix 3 százalékos hitellehetőség, de a kormány szerint ez sem elég, igyekeznek minél többet tenni a vállalkozásokért. „Van egy érdemi vita erről, arról nem is beszélve, hogy a 9 százalékos társasági adót ők szeretnék megemelni 25 százalékra, majdnem a háromszorosára” – fogalmazott a szóvivő.