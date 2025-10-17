Tovább emelkedtek a fizetések, támogatások sora jön jövőre – mutatjuk, mennyivel lesz több pénzünk

A Központi Statisztikai Hivatal adatai alapján 2025 augusztusában a bruttó átlagkereset 683.300 forintra emelkedett, ami az előző év azonos időszakához viszonyítva 8,7 százalékos, azaz közel 55 ezer forintos növekedést jelent. Augusztusban a reálkeresetek éves alapon 4,7 százalékkal emelkedtek, vagyis már 2 éve folyamatosan nő a fizetések vásárlóereje. A kormány intézkedéseinek köszönhetően 2010-hez képest 1 millióval bővült a foglalkoztatottak száma, miközben az átlagbér több mint háromszorosára, a minimálbér pedig négyszeresére nőtt - közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium. A fizetések tartós emelkedése stabil, a családok egyre több pénzből gazdálkodhatnak az adókedvezényeknek köszönhetően.

A fizetések tovább emelkedtek augusztusban/Fotó: Shutterstock

Czomba Sándor foglalkoztatáspolitikáért felelős államtitkár hangsúlyozta: a szuverén magyar út a munkaalapú társadalomra, a családtámogatásokra, az otthonteremtésre, a vállalkozások támogatására és az ezeket segítő alacsony adókra épül. A másik út a Tisza Párt kiszivárgott terve: a Tisza – Brüsszel utasítására – a magyar családok és a hazai kkv-k pénzét egyaránt elvenné, hogy azzal Ukrajnát és a multinacionális cégeket támogassa. Brutális többkulcsos jövedelemadóemelést vezetnének be, így egy átlagos munkavállaló zsebéből éves szinten 242 ezer forintot vennének ki, ráadásul a vállalkozások társasági adóját is megemelnék, ami bércsökkenést, valamint elbocsátásokat eredményezne.

Növekedő fizetések, kedvezmények sora

Ezzel szemben a kormány elkötelezett a családok anyagi biztonságának további erősítése mellett, ezért Európa legnagyobb adócsökkentési programját hajtjuk végre. 2025 júliusától adómentes lett

a CSED,

a GYED,

az örökebfogadói díj,

október 1-től pedig teljes személyi jövedelemadó-mentességben részesülnek a háromgyermekes anyák. A kormány azonban itt nem áll meg, a Tisza tervével ellentétben nem elveszi a magyar családok pénzét, hanem támogatja őket. 2026 januárjától érkezik:

a 30 év alatti anyák és a 40 év alatti kétgyermekes anyák szja-mentessége,

két lépcsőben megduplázzák a családi adókedvezményt is.

A kormány nem a profithajhász multik, hanem a magyar emberek pártján áll, ezért minden eszközével fellép az indokolatlan áremelésekkel szemben! A családok és a nyugdíjasok védelme érdekében november 30-ig meghosszabbították

az árréscsökkentést,

önkéntes árkorlátozást harcolt ki kormányzat a bankok, a biztosítótársaságok, a telekommunikációs cégek, valamint a gyógyszeripari szereplők esetében.

A szépkorúak támogatására is kiemelt figyelmet fordít a kormány: október 15-ig minden magyar nyugdíjas számára kipostáztuk a 30 ezer forintos élelmiszer utalványt, ezáltal is hozzájárulva, hogy egyre több pénz maradjon a nyugdíjasok és a családok zsebében.