Soha nem látott mértékben bővült Magyarországon a foglalkoztatás az utóbbi tizenöt évben

A utóbbi tizenöt évben a munkaerőpiacunk szinte minden területen ütemesen javult. Több, mint duplájára emelkedett az 55-64 évesek foglalkoztatási rátája (2024-ben 70,4 százalék) és azoknak a kisgyermekes anyáknak a mutatója is, akiknek a legfiatalabb gyermeke még hat év alatti (75,4 százalék). A 20-64 éves korcsoportban pedig nálunk a legmagasabb a felsőfokú végzettségűek rátája (91 százalék) és a teljes munkaidőben dolgozók aránya (77,7 százalék) is.

A tanulás mellett munkát vállaló fiatalok révén növelhető tovább a foglalkoztatás. Fotó: Yuganov Konstantin / Shutterstock

A tanulás mellett munkát vállaló fiatalok révén növelhető tovább a foglalkoztatás

A foglalkoztatást ösztönző politikának köszönhetően mára már csak egyetlen olyan szegmens maradt a Labour Force Survay (LFS) hivatalos adatai szerint, ahol még az uniós átlag alatt vannak az adataink, és ez a fiataloké.

A 2010-es 18,3 százalékról ugyan 2024-re 27,2 százalékra emelkedett hazánkban a 15-24 évesek foglalkoztatási rátája, így az utolsó helyről a 17. helyre tudtunk előre lépni a tagállamok között, a 34,9 százalékos uniós átlagtól azonban még mindig el vagyunk maradva.

Hatalmas előrelépés, hogy a 13,4 százalékpontos 2010-es lemaradásunk tavalyra már 7,7 százalékpontra mérséklődött. Javulásunk az ötödik legnagyobb volt az uniós tagországok között, Hollandia (15,3 százalékpont), Litvánia (12,5 százalékpont), Észtország (10,1 százalékpont) és Írország (9,2 százalékpont) javulása előzött meg bennünket. Az EU-ban a legmagasabb értéket a fiatalok foglalkoztatási arányában összességében Hollandia érte el 76 százalékkal, a legalacsonyabbat pedig Bulgária pedig 17,3 százalékkal.

Szalai Piroska, aki a 15-24 éves korcsoport foglalkoztatási mintázatait kutatta szerzőtársával Varga Zsolt Mátyással (a 2002 és 2024 közötti éveket vizsgálva az Európai Unióban, különös tekintettel Magyarországra) úgy nyilatkozott:

„A fiatalok manapság már Európa számos országában nem követik a hagyományos tanulás, majd munkába állás mintáját. Egyre többen vannak azok, aki a tanulmányaik végzése mellett a végzettségük megszerzése előtt munkát vállalnak. Ez részben az oktatási rendszer átalakulásának, a duális képzések elterjedésének, illetve a munkaerőhiánynak és a rugalmas foglalkoztatási formák terjedésének köszönhető”. Hozzátette: a trendek önmagukban nem elegendőek, a kormány is számos intézkedéssel járult hozzá a fiatalok foglalkoztatási adatainak a javulásához.