Ez elképesztő: újabb közös gázvezeték lesz a két ősellenség ország között

Három év alatt készülhet el és 610 millió dollárba (kb. 205 milliárd forintba) kerülhet az a hatalmas földgázvezeték, melyen a számos biztonsági kihívással terhelt, hatalmas Leviatán tengeri gázmezőről szállítanak majd földgázt Egyiptomba, hogy ezzel enyhítsék az ország energiaválságát. Egyiptom évente több milliárd dollárért vesz LNG-t, hogy kiszolgálja energiával a belföldi szükségleteket. Ezen a Nitzana-vezeték napi nagyjából 17 millió m3 földgáz szállításával segíthet. A vezeték elkészültével Izrael teljes exportkapacitása Egyiptomba meghaladja a napi kb. 62 millió köbméter gázt.

A gigantikus Földközi-tengeri izraeli illetőségű földgázmezőről Egyiptom is kapna energiahordozót (illusztráció)

Fotó: Unsplash

A tengerből kapna földgázt Egyiptom

A közel-keleti helyzetben különösen figyelmet érdemel a fejlesztés bejelentése, mely a jelek szerint a felek érdekei miatt a megvalósítás szakaszába léphet (bár az Oilprice cikke szerint az izraeli kormány szorosan, közvetlenül felügyeli ennek a projektnek az alakulását is, minden további lépés megtételéről külön döntést hozva).

Egyiptom földgáztermelése az évek során gyorsan csökkent a főbb gázmezők, köztük a legnagyobbnak számító Zohr-gázmező természetes kimerülése miatt. Bár – az Origo cikkét a témában itt találja – a Földközi-tenger keleti medencéje különösen gazdag szénhidrogénekben, ráadásul azokat viszonylag későn fedezték csak fel, a jelentős új felfedezések hiánya 2015 után, a megnövekedett belföldi villamosenergia-kereslet, valamint a pénzügyi problémák, mint például a keményvaluta-hiány és a külföldi vállalatok felé fennálló fizetési hátralékok miatt Egyiptom most bizonytalan helyzetben van.

Az ország 2022 óta nettó gázimportőrré vált, a vásárlás az importált cseppfolyósított földgázra (LNG), valamint Izraelből származó vezetékes gázból áll.

Tavaly Egyiptom rekordmennyiségű, napi 28 millió köbméter földgázt importált Izraelből, ami 18,2 százalékos éves növekedést jelent. Egyiptom jelenlegi gázszükségletének 20 százalékát Izraelből elégíti ki, és a múlt hónapban az egyiptomi kormány bejelentette, hogy az izraeli NewMed Energy vállalattal aláírt 35 milliárd dolláros gázszállítási megállapodást 2040-ig meghosszabbították.