Négysávosítás és sebességhatár-emelés az egyik legfontosabb dolog a magyar főúton

Folytatódik az M47-es autópálya tervezése. Lázár János építési és közlekedési miniszter az egyik kiemelt programjának nevezte, hogy ne csak Budapest felé vigyenek sztrádák, hanem Magyarország keleti részén egy észak–déli folyosót nyissanak Debrecen–Békéscsaba–Szeged között –írta meg a Beol Békés vármegyei hírportál.

Az M47-es autópálya térképe / Fotó: Kónya István Facebook-oldala

Autópálya: egyeztetés a felmerült észrevételekről

A 47-es számú főút Berettyóújfalu–Körösladány közötti szakaszának 2-szer 2 sávra bővítésének előkészítéséről Szeghalmon egyeztettek az érintett gazdákkal. A megbeszélésen résztvevők megoszthatták észrevételeiket a tanulmánytervről – írta Facebook-oldalán Kónya István, Békés vármegyei tanácsnok.

A fejlesztés célja, hogy a szakasz kétszer két sávos, emelt sebességű, helyenként 110 kilométer per órás haladásra alkalmas főúttá váljon.

A 47-es út négysávosításáról az egyeztetéseket a következő időszakban is folytatják.

Egy évvel ezelőtt az építési és közlekedési miniszter nagy horderejű fejlesztéseket jelentett be Békéscsabán. Lázár János szavaiból kiderült,

mikor készül el az M44-es autópálya,

hogyan fejlesztik az M47-est és az M4-est, de az is, hogy

egy új autópálya épül Romániáig háromszázmilliárd forintból.

A fejlesztési dömping magyarázataként a miniszter felhívta a figyelmet arra, hogy Békéscsaba nem lehet B kategóriás város, és nem szorulhat be Debrecen és Szeged közé. Majd újabb útépítést jelentett be: az M47-es négysávosítását. Arról is egyezség született, hogy amikor ezt megkezdik, valamikor 2026-2027-ben, akkor először Békéscsaba–Szeghalom között indul a bővítés, majd a második etapban Szeghalom és Berettyóújfalu között.

Mindezeken felül pedig egy déli elkerülő kivitelezését is tervezik, erre Lázár János megkapta a forrást a kormánytól.

A belterületi utak rendbetétele sem maradt ki, ehhez összesen 25 milliárd forintra lenne szükség, ami egy összegben most nem áll rendelkezésre. A következő két évben kétmilliárd forintból a két kilométer hosszú Berényi utat újítják fel, majd minden évben megcsinálnak egy újabb állami fenntartású utat egy előzetesen összeállított rangsor alapján.