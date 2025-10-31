Életveszélyes hibák miatt azonnali visszahívást jelentett be a világ egyik legnagyobb autógyártója

A Ford 227.006 járművet hív vissza az Egyesült Államokban a szélvédő üvegében lévő légbuborékoktól kezdve a meglazult üléskeretekig terjedő problémák miatt – jelentette be csütörtökön a Nemzeti Közúti Közlekedésbiztonsági Hivatal (NHTSA).

Nagy visszahívást jelentett be a Ford (képünk illusztráció)

Fotó: DasWeltauto

Ezeket a típusokat hívja vissza a Ford

A visszahívások 163.256 Bronco SUV-ra vonatkoznak az első ülések esetlegesen meglazult csavarjai miatt, valamint 56.841 Lincoln és Explorer járműre a szélvédőkön látható légbuborékok miatt – írja a Reuters.

Az intézkedés kiterjed 6909 Econoline furgonra is, a működésképtelen jégtelenítő és páramentesítő rendszerek miatt.

A kereskedők ingyenesen kicserélik a visszahívásokért felelős hibás alkatrészeket.

A Ford szerdán 175.000 járművet hívott vissza a napfénytető szélterelőinek leválása miatt. A visszahívás a Ford Expedition és Lincoln Navigator terepjárókra, valamint az F-szériás pickupokra vonatkozott.

Ahogy beszámoltunk róla, a napokban egy másik amerikai autógyártó, a Chrysler is visszahívást jelentett be, ami 291.664 járműre vonatkozik a hűtőventilátor elektromos hibája miatt.

A Reuters kitér arra, hogy a bejelentés szerint a hűtőventilátor elektromos áramköre melegedhet túl, ami növeli a tűzveszélyt. A visszahívott járművek mindegyikében előfordul ez a meghibásodás, jelenleg keresik a megoldást az elhárítására.

A biztonsági kockázatról az értesítő leveleket novemberben kapják meg az érintett gépjármű-tulajdonosok. Amint megtalálják a végleges megoldást a hiba kiküszöbölésére, újabb értesítést küldenek nekik.

A Chrysler a 2018 és 2026 között gyártott Ram ProMaster modelleket hívja vissza.

Az autógyártónak egyelőre nincs tudomása olyan balesetről, amit ez a meghibásodás okozott volna.