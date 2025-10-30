Figyelem: ezekben az üzletekben különösen nagy forgalom lesz hétvégén

November 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, a legtöbb kiskereskedelmi egység nem nyit ki ezen a napon. Ugyanakkor a temetők hosszabbított nyitvatartással készülnek a napra és az azt követő, november 2-i halottak napjára - cikkünket a temetői nyitvatartásról itt találja. Az üzletek vasárnap, november 2-án általánosságban tekintve a szokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek majd, így a szükséges áruk beszerezhetősége biztosított lesz. Mindenszentek ünnepén, november 1-jén is lehet azonban majd élelmiszert, illetve gyógyszert és egyéb, feltétlenül szükséges árucikket beszerezni néhány helyen, a virágárusok pedig már az előző naptól, október 31-től a szokottnál erősebb forgalomra felkészülve várják a vásárlókat.

Nagy forgalom várható a virágboltokban a hétvégén (illusztráció)

Fotó: Unsplash

Előző napon nagy lesz a forgalom a boltokban, de november 1-jén zárva maradnak

November 1-jén, mindenszentek napján, főszabály szerint a kiskereskedelmi egységek zárva tartanak. Így zárva maradnak a nagy, sok vásárló által látogatott üzletláncok boltjai is:

Lidl,

Aldi,

Tesco,

Penny,

Spar,

Auchan,

CBA és más jelentős láncok – Obi, MediaMarkt, Decathlon stb. – boltjai is.

Zárva marad a piacok és vásárcsarnokok döntő többsége is, ám helyi kivételek lehetnek ez alól, egyes településeken rövidített nyitvatartással készülhetnek az üzemeltetők (erről helyben érdemes tájékozódni).

A budapesti vásárcsarnokok is zárva maradnak, ám lesz közöttük olyan, melynek a virágsora üzemelni fog november 1-jén is, illetve olyan helyszín is, ahol a gombavizsgálat a hétvége mindkét napján biztosított.

Mint a legutóbbi, boltzárral érintett napon, október 23-án, úgy november 1-jén is lesz lehetőség néhány alapvető élelmiszer beszerezni. Erre elsősorban a benzinkutak kis üzleteiben (Spar Express, Shell Mini Shop) nyílik lehetőség, de az éjjel-nappal üzemelő kisboltokban, valamint éjjel-nappal nyitvatartó boltláncok egységeiben is beszerezhetők a legszükségesebbek, ahogy trafikokban is.

Ha november 1-jén van szükségünk gyógyászati készítményre, úgy azt ügyeletes gyógyszertárban szerezhetjük be (érdemes lehet azonban nem várni addig, és előtte beszererzni a szükséges készítményt, illetve gyors segítséget nyújtó gyógyszereket, például fájdalomcsillapítókat). A területileg illetékes ügyeleti gyógyszertárról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján lehet tájékozódni.