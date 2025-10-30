Figyelem: ezekben az üzletekben különösen nagy forgalom lesz hétvégén

November 1-jén, mindenszentek napján általános boltzár lesz az országban, a legtöbb kiskereskedelmi egység nem nyit ki ezen a napon. Ugyanakkor a temetők hosszabbított nyitvatartással készülnek a napra és az azt követő, november 2-i halottak napjára - cikkünket a temetői nyitvatartásról itt találja. Az üzletek vasárnap, november 2-án általánosságban tekintve a szokott nyitvatartási rend szerint üzemelnek majd, így a szükséges áruk beszerezhetősége biztosított lesz. Mindenszentek ünnepén, november 1-jén is lehet azonban majd élelmiszert, illetve gyógyszert és egyéb, feltétlenül szükséges árucikket beszerezni néhány helyen, a virágárusok pedig már az előző naptól, október 31-től a szokottnál erősebb forgalomra felkészülve várják a vásárlókat.
Előző napon nagy lesz a forgalom a boltokban, de november 1-jén zárva maradnak
November 1-jén, mindenszentek napján, főszabály szerint a kiskereskedelmi egységek zárva tartanak. Így zárva maradnak a nagy, sok vásárló által látogatott üzletláncok boltjai is:
- Lidl,
- Aldi,
- Tesco,
- Penny,
- Spar,
- Auchan,
- CBA és más jelentős láncok – Obi, MediaMarkt, Decathlon stb. – boltjai is.
Zárva marad a piacok és vásárcsarnokok döntő többsége is, ám helyi kivételek lehetnek ez alól, egyes településeken rövidített nyitvatartással készülhetnek az üzemeltetők (erről helyben érdemes tájékozódni).
A budapesti vásárcsarnokok is zárva maradnak, ám lesz közöttük olyan, melynek a virágsora üzemelni fog november 1-jén is, illetve olyan helyszín is, ahol a gombavizsgálat a hétvége mindkét napján biztosított.
Mint a legutóbbi, boltzárral érintett napon, október 23-án, úgy november 1-jén is lesz lehetőség néhány alapvető élelmiszer beszerezni. Erre elsősorban a benzinkutak kis üzleteiben (Spar Express, Shell Mini Shop) nyílik lehetőség, de az éjjel-nappal üzemelő kisboltokban, valamint éjjel-nappal nyitvatartó boltláncok egységeiben is beszerezhetők a legszükségesebbek, ahogy trafikokban is.
Ha november 1-jén van szükségünk gyógyászati készítményre, úgy azt ügyeletes gyógyszertárban szerezhetjük be (érdemes lehet azonban nem várni addig, és előtte beszererzni a szükséges készítményt, illetve gyors segítséget nyújtó gyógyszereket, például fájdalomcsillapítókat). A területileg illetékes ügyeleti gyógyszertárról a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) honlapján lehet tájékozódni.
Nagy a forgalom a virágboltokban
A november 1-jei boltzár miatt várható, hogy az előző napon, pénteken, október 31-én a szokottnál nagyobb forgalom lesz a kiskereskedelmi egységekben, különösen este. Ezért aki teheti, annak érdemes vásárlását a délelőtti órákban lebonyolítania, a nagyobb üzletláncok kínálatában általában megtalálhatók a mécsesek, gyertyák a hétvégi emlékező ünnepekhez.
Mécseseket persze sok virágüzlet is készleten tart ilyenkor, a virágboltok számára a mostani hétvége az év egyik legfontosabb időszakának számít. Forgalmuk már a hét elején megnőtt, a csúcsot a hétvége fogja jelenteni.
A virágüzletek többsége – különösen a temetők környékén működők – ezért a temetőkhöz hasonlóan rendkívüli, meghosszabbított nyitvatartással várja a vásárlókat a hétvége mindkét napján, azaz november 1-jén és november 2-án is.
A meghosszabbított nyitvatartás ugyanakkor nem egységes időtartamot jelent, ezért a konkrét virágbolt vagy árusítóhely nyitvatartásáról érdemes időben tájékozódni. A forgalom ilyenkor jellemzően nagy az árusítóhelyeken, előfordulhat, hogy várni kell a kiszolgálásra, ezt érdemes a temetők látogatásánál figyelembe venni.
A Magyar Posta szolgáltatóhelyei november 1-jén, szombaton az ünnepnap miatt, vasárnap pedig a pihenőnapnak megfelelően maradnak zárva, hiszen vasárnap egyébként nem nyitvatartási nap a posta egységeinél.
Magyarországon a dísznövényágazat milliárdos ágazat. Az Agrárközgazdasági Intézet 2024-es adatai szerint a dísznövényágazat termelési oldalon elért nettó árbevétele tavaly összesen 20,1 milliárd forintot tett ki (a díszkertészeti ágazat egész teljesítménye ennél nagyságrenddel nagyobb). Ennek legnagyobb részét, 11,4 milliárd forintot a faiskolai növények értékesítése adta. A cserepes, kiültetésre szánt balkon- és hagymás dísznövények 6,6 milliárd forint árbevételt hoztak, míg a vágott virágok és zöldek 2,1 milliárd forinttal járultak hozzá az ágazat nettó árbevételéhez.
A virágforgalom jelentős része ünnepnapok, így például november 1-je és november 2-a kapcsán bonyolódik a virágboltokban.