Mi történik? Furcsa piros dobozok lepték el Magyarországot

Nagy változások zajlanak a Magyarországon a csomagküldő szolgáltatások piacán fontos piaci szereplőnek számító Foxpostnál. Miként megírtuk, 2025. szeptember 1-jén megszűnt a korábbi Foxpost mobilalkalmazás, helyét hamarosan egy másik veszi át 2026 első felében, összhangban azzal, hogy a vállalat összeolvad a Packetával. Most pedig új automatákkal ismerkedhetnek a felhasználók, a visszajelzések alapján ugyanis a tesztüzem tapasztalatai kedvezőek voltak. Az ügyfelek elégedettek voltak az új boxok működésével, nem fordult elő említésre méltó technikai fennakadás.

Az első Foxpost Z-BOX automata Budapesten a Tavas u. 1. szám alatt

Fotó: Foxpost

Ennyiben térnek el a Foxpost Z-BOX automatái

Az első hivatalosan üzembe helyezett Z-BOX csomagautomatát Budapesten, a Tavasz utcában adta át Radeczky Zoltán, a Foxpost vezérigazgatója és Zoltai Dénes, hálózatfejlesztési igazgató. Az esemény szimbolikus mérföldkő volt a Z-BOX-ok integrációjában.

A sikeres próbaidőszak után a héten 80 új Z-BOX automata élesítésére kerül sor, a hónap végére pedig összesen 139 új készülék áll majd a vásárlók rendelkezésére. A hálózat fennmaradó részének integrációja 2026-ban folytatódik, amely több mint féléves fejlesztési munka eredményeként valósul meg.

„Ez a fejlesztés hónapok közös munkájának eredménye, amelyben a Foxpost teljes csapata és a Packeta nemzetközi szakértői is részt vettek. A mérethatékonyság ma az egyik legnagyobb versenyelőnyünk, és ezzel az integrációval ezt tovább erősítjük. Célunk, hogy a webshopok és a vásárlók számára a lehető legkényelmesebb és legkedvezőbb árú csomagküldést biztosítsuk” – mondta a hivatalos átadás kapcsán Radeczky Zoltán, a Foxpost vezérigazgatója.

A már ismert érintőképernyős készülékek A-BOX néven működnek tovább, míg

az új, gombos kezelőpanelű készülékek Z-BOX néven érhetők el.

Mindkét típus egy hálózatban, egységes megjelenéssel működik, a különbségeket az automatákon elhelyezett elnevezések és a webshopokban látható jelölések teszik egyértelművé.

Az átállást edukációs kampányokkal is támogatják, hogy a felhasználók részletes információt kapjanak az A-BOX és Z-BOX automaták működéséről. Emellett a vállalat folyamatosan figyeli az ügyfelek visszajelzéseit, és szükség esetén elvégzi a finomhangolást.