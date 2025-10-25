Aranytojást tojó szörnyecskék, egerek és más állatok: milliárdos médiabirodalmak a Pokémontól a Disney-ig

Mickey egér, Micimackó, Pikachu és a többi Pokémon, vagy épp a Star Wars-univerzum karakterei Luke Skywalkertől Groguig mind-mind a populáris kultúra meghatározó alakjai, többen évtizedek óta velünk vannak, történeteiken már generációk nőttek fel. Ezek a figurák azonban nem csupán gyerekkorunk hősei, hanem hatalmas médiafranchise-ok arcai, amelyek éves szinten súlyos dollármilliárdokat termelnek. Annak jártunk utána, ezek közül a franchise-ok közül melyek számítanak a legértékesebbeknek napjainkban.

Mickey egér és Minne népszerűsége is töretlen, de a Pokémon-franchise-t ők sem tudták felülmúlni/Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Pikachuékat képtelenség letaszítani a trónról

A Visual Capitalist 2024-es kimutatása szerint a Pokémon minden idők legnagyobb bevételű médiafranchise-a, összesített bevétele 147 milliárd dollár. A Financial Times elemzése ennél részletesebben is bemutatja a márka pénzügyi szerkezetét: az újság szerint a Pokémon mintegy 80,9 milliárd dollárnyi kiskereskedelmi értéket halmozott fel 27 év alatt, a bevételek döntő része pedig a gyűjtögetős kártyákból és licencelt árucikkekből származik. A Nintendo, a Game Freak és a Creatures Inc. közös tulajdonában lévő brand a 90-es években egy egyszerű Game Boy-játékként indult, de mára minden platformon jelen van. A Pokémon modellje jól mutatja, hogy a valódi érték nem egyetlen termékben, hanem egy folyamatosan táguló univerzumban rejlik.

A Hello Kitty Japán után a nyugati kultúrkört is meghódította cukiságával

A második helyen a Hello Kitty áll, a japán Sanrio ikonikus karaktere, amely 2024-ben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A Guardian cikke szerint Hello Kitty „a világ második legértékesebb médiamárkája”, éves szinten mintegy 3,1 milliárd fontnyi bevételt termel. A Visual Capitalist adatai alapján a franchise összesített értéke 89 milliárd dollár, amivel a Pokémon mögött stabilan őrzi második helyét. A titok a kulturális adaptációban rejlik: a karakter soha nem öregszik, mindig új közönséget talál, és Japánból indulva sikerült meghódítania a nyugati piacokat is. Míg más márkák a történetmesélésre építenek, Hello Kitty a személytelenség esztétikáját tette eladhatóvá – egy olyan figurát, amelybe bárki beleképzelheti önmagát.