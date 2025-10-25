Hírlevél

Rendkívüli

Leleplező fordulat a Szőlő utcai ügyben

franchise

Aranytojást tojó szörnyecskék, egerek és más állatok: milliárdos médiabirodalmak a Pokémontól a Disney-ig

Egy sárga elektromos egér, egy fehér kismacska, egy pufók medve, meg egy közel százéves másik egér, akit szinte mindenki ismer, ők mind egy illusztris társaság tagjai. Ha úgy írom, a felsoroltak évente sok-sok milliárd dollárt hoznak a kitalálóiknak, vagy legalábbis a jogtulajdonosaiknak, akkor tán sejthető, hogy Pikachuról, Hello Kittyről, Micimackóról és Mickey egérről van szó, akik a világ legértékesebb mediafranchise-ainak ikonjai.
Mickey egér, Micimackó, Pikachu és a többi Pokémon, vagy épp a Star Wars-univerzum karakterei Luke Skywalkertől Groguig mind-mind a populáris kultúra meghatározó alakjai, többen évtizedek óta velünk vannak, történeteiken már generációk nőttek fel. Ezek a figurák azonban nem csupán gyerekkorunk hősei, hanem hatalmas médiafranchise-ok arcai, amelyek éves szinten súlyos dollármilliárdokat termelnek. Annak jártunk utána, ezek közül a franchise-ok közül melyek számítanak a legértékesebbeknek napjainkban.

franchise, mickey egér
Mickey egér és Minne népszerűsége is töretlen, de a Pokémon-franchise-t ők sem tudták felülmúlni/Fotó: DIMITAR DILKOFF/AFP

Pikachuékat képtelenség letaszítani a trónról

A Visual Capitalist 2024-es kimutatása szerint a Pokémon minden idők legnagyobb bevételű médiafranchise-a, összesített bevétele 147 milliárd dollár. A Financial Times elemzése ennél részletesebben is bemutatja a márka pénzügyi szerkezetét: az újság szerint a Pokémon mintegy 80,9 milliárd dollárnyi kiskereskedelmi értéket halmozott fel 27 év alatt, a bevételek döntő része pedig a gyűjtögetős kártyákból és licencelt árucikkekből származik. A Nintendo, a Game Freak és a Creatures Inc. közös tulajdonában lévő brand a 90-es években egy egyszerű Game Boy-játékként indult, de mára minden platformon jelen van. A Pokémon modellje jól mutatja, hogy a valódi érték nem egyetlen termékben, hanem egy folyamatosan táguló univerzumban rejlik.

A Hello Kitty Japán után a nyugati kultúrkört is meghódította cukiságával

A második helyen a Hello Kitty áll, a japán Sanrio ikonikus karaktere, amely 2024-ben ünnepelte ötvenedik születésnapját. A Guardian cikke szerint Hello Kitty „a világ második legértékesebb médiamárkája”, éves szinten mintegy 3,1 milliárd fontnyi bevételt termel. A Visual Capitalist adatai alapján a franchise összesített értéke 89 milliárd dollár, amivel a Pokémon mögött stabilan őrzi második helyét. A titok a kulturális adaptációban rejlik: a karakter soha nem öregszik, mindig új közönséget talál, és Japánból indulva sikerült meghódítania a nyugati piacokat is. Míg más márkák a történetmesélésre építenek, Hello Kitty a személytelenség esztétikáját tette eladhatóvá – egy olyan figurát, amelybe bárki beleképzelheti önmagát.

Micimackó, a csekély értelmű, de hatalmas értékű medvebocs

A dobogó harmadik fokát a Micimackó (Winnie the Pooh) foglalja el, amely némi képzavarral élve a Disney egyik legrégebbi és legstabilabb aranytojást tojó tyúkja. A License Global 2025-ös Top Global Licensors jelentése szerint a Disney továbbra is a világ vezető licencadója, a portfólió kiskereskedelmi értéke meghaladja a 70 milliárd dollárt – ebbe a kategóriába tartozik Micimackó is, mint a Disney-licenc egyik klasszikusa. A szerethető medve karaktere minden korosztályhoz szól, és mivel az eredeti jogok nagy része 2022-től közkinccsé vált, a Disney ügyesen használja fel új formátumokban, modern nosztalgiát építve a klasszikus történetek köré.

Mickey egér, a popkultúra örök ikonja

Mickey egér és barátai negyedik helye szimbolikus: a Disney-birodalom alapját jelentő egér 1928 óta ikonikus szereplő. A Visual Capitalist szerint a Mickey-franchise összesített értéke 74 milliárd dollár, amivel a világ negyedik legnagyobb médiafranchise-a maradt. Bár az eredeti Mickey-film jogai 2024-ben lejártak és közkinccsé váltak, a vállalat gyorsan reagált: új sorozatokkal, rövidfilmekkel és élményparktartalmakkal modernizálta a karaktert. A márka mára nemcsak a gyerekeké: a Gucci és a Coach is készített Mickey-kollekciókat, amelyek a „heritage” és a „hype” határán mozognak, újraértelmezve a klasszikus ikon fogalmát.

mickeyegér
Mickey, a Disney-birodalom szupersztárja/Fotó: Pexels

Star Wars: Lucas víziójából generációk kedvencévé váló végtelen űrfranchise

Az ötödik helyen a Star Wars áll, amely 1977-ben forradalmasította a filmes világépítést. A Visual Capitalist rangsora szerint a franchise összesített értéke 70 milliárd dollár körül van. A Lucasfilm 2012-es, 4,05 milliárd dolláros Disney-felvásárlása óta a márka tovább erősödött, és a Disney+-on futó sorozatok, valamint a Galaxy’s Edge élményparkok adják a bevétel jelentős részét. A Hollywood Reporter 2025-ös stúdiópiaci áttekintése szerint a Disney a nyári szezonban is box office-piacvezető maradt, ami a Star Wars és a Marvel franchise-ok stabil teljesítményét jelzi.

Ha a pénzügyi mintázatokat nézzük, mind az öt franchise-ban közös a diverzifikált bevételi szerkezet. 

Míg például a Marvel Cinematic Universe a mozijegyekből keres, addig ezek a szellemi tulajdonok stabil, licencalapú jövedelmet biztosítanak. Az üzleti modell azonban nem mentes a kockázatoktól. A PwC előrejelzése arra figyelmeztet, hogy a streamingszolgáltatások túlkínálata és a gyártási költségek inflációja miatt a növekedés üteme lassulhat.

Emellett az új generációk fogyasztási mintái is átalakulnak: a digitális térben a figyelem rövidebb ideig tart, és a rajongói lojalitásért minden korábbinál keményebben kell megküzdeni.

Mindezek ellenére a franchise-modell továbbra is a popkultúra-gazdaság legbiztosabb tartópillére. 

Az univerzumok – legyen az Pokémon vagy Star Wars – képesek generációkon átívelni, miközben gazdasági értelemben is fenntarthatók. A kreativitás tehát ma már nemcsak művészi, hanem pénzügyi kategória is. Azok a vállalkozások, amelyek képesek történetet, közösséget és márkát egyszerre építeni, hosszú távon a világgazdaság új, kevésbé kézzelfogható, de annál jövedelmezőbb szegmensét uralják.

 

