Fűtsön olcsóbban! Klímák féláron, itt indul brutális akció a jövő héten

Egyre népszerűbb a hűtő-fűtő klíma használata fűtésre is. A korszerű, inverteres klímák a fűtési szezonban hatékonyan képesek meleget biztosítani, ráadásul kevesebb energiát használnak fel, mint a hagyományos elektromos fűtési rendszerek. A megoldás előnye, hogy gyorsan telepíthető, helyiségenként szabályozható, és akár a gázfűtés kiváltására is alkalmas lehet. Most nagyon komoly akciót indít az MVM Optimum, aki korszerűsíteni szeretne, annak érdemes élni a lehetőséggel, indul a klíma féláron akció.

Klíma féláron: nagy őszi akció indul az egyik állami cégnél/Fotó: Shutterstock/y_seki

Klíma féláron - nézzük a részleteket

Az MVM Optimum Kft október 20. - november 2. között futó akciója keretében akár 50 százalék kedvezménnyel juthat korszerű, fűtésre is alkalmas klímához. A kedvezmény split rendszerekre vonatkozik azoknak a lakossági ügyfeleknek, akik gáz- vagy elektromos fűtésüket szeretnék energiatakarékos klímával kiegészíteni rezsiköltségük csökkentése érdekében - írja a cég honlapja. A program célja, hogy a háztartások minél hatékonyabb, környezetbarát fűtési és hűtési megoldásokra térjenek át. A split- vagy multi-split rendszerű hőszivattyús klímák egyszerre képesek a nyári hűtésre és az átmeneti vagy teljes fűtési szezonban is használhatók, így kiválthatják a drágább gáz- vagy villanyfűtést.

A gázfűtéses háztartások a célcsoport

Az MVM Optimum a hűtő-fűtő klímák telepítését teljes körű szolgáltatásként kínálja: a termék kiválasztásától a helyszíni felmérésen át a beüzemelésig mindent magában foglal a konstrukció. Az ügyfelek így nemcsak árkedvezményt, hanem kényelmes, kulcsrakész megoldást is kapnak. A vállalat emellett kiemeli, hogy a klímák használatával hosszú távon csökkenthető az energiafelhasználás, mivel a hőszivattyús rendszerek jellemzően háromszor-négyszer annyi hőenergiát termelnek, mint amennyi villamos energiát fogyasztanak. A klímák telepítése nemcsak kényelmi, hanem környezetvédelmi szempontból is előnyös: a korszerű, inverteres berendezések csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, és hozzájárulnak Magyarország energiahatékonysági céljainak teljesítéséhez.

Ki jogosult a kedvezményre?

Az MVM Optimum honlapja pontosan meghatározza, ki jogosult a kedvezményes vásárlásra:

Lakossági ügyfelek számára, lakóépületek (pl. lakás, családi ház) esetében érhető el.

Az ingatlannak önálló gáz- vagy elektromos fűtéssel kell rendelkeznie (például gázkazánnal, elektromos kazánnal vagy konvektorral). Nem jogosult a kedvezményre, ha a fűtést fa tüzelésű berendezés, társasházi központi fűtés vagy távfűtés biztosítja.

Az ingatlan még nem rendelkezik fűtésre is alkalmas split- vagy multi split-klíma berendezéssel.

A beruházásnak igazolható energiamegtakarítást kell eredményeznie az EKR előírásai alapján.

Legalább egy split-klíma telepítése esetén vehető igénybe a kedvezmény.

2025. október 20. – november 2. között nyújtja be ajánlatkérését.

Nem vehető igénybe más állami vagy uniós támogatással.

Ahogy korábbi cikkünkben írtuk, a folyamatosan használt klímaberendezések akkor működnek energiahatékonyan, ha évente legalább kétszer kitisztíttatjuk és kicseréljük a légszűrőket. Az elkoszolódott légszűrők bizonyos körülmények között akár 15 százalékkal is növelhetik a villanyszámlát és rövidíthetik a rendszer élettartamát. Nyitott ablaknál működtetett klímánál pedig gyakorlatilag megsokszorozzuk a berendezés energiafogyasztását, és töredékére csökkentjük a hatékonyságát – ezzel pedig a rezsiszámlánk is megnövekedhet.